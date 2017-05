Comment empêcher Macron de nuire ?

Rares sont ceux qui pensent réellement qu'avec le président Macron, la France va avoir le Printemps révolutionnaire de la liberté pour tous et du respect des droits fondamentaux de chacun. Ceux qui ne forment pas leur jugement à partir des informations tronquées et des injonctions des médias de masse savent que sous le masque souriant de la jeunesse un peu arrogante et mystique, le "bien" que Macron poursuit peut se résumer par cette citation de Voltaire, le "révolutionnaire" préféré de la bourgeoisie : "l’esprit d’une nation réside toujours dans le petit nombre, qui fait travailler le grand, est nourri par lui, et le gouverne" (Essai sur les moeurs, chap. 155)



Inutile de rappeler aux lecteurs correctement informés que le projet d'Emmanuel Macron, c'est l'ubérisation de la France, la fin des CDI, la baisse des prestations sociales, le démantèlement du droit du travail, la remise en cause du smic et de la retraite par répartition, la braderie des industries stratégiques françaises, l'atlantisme qui amène la guerre, la confiscation de la souveraineté du peuple par des institutions d'essence monarchique et la continuité du productivisme acharné qui tyrannise le vivant et détruit notre écosystème, tout cela au profit d'une augmentation toujours plus grande de capitaux concentrés dans les mains de quelques uns.



Comment éviter que l'oligarchie et son serviteur fassent tout cela ? Macron n'a pas caché qu'il comptait légiférer par ordonnance et en usant du 49.3, autrement dit en usant des moyens légaux de confisquer la souveraineté du peuple pour lui imposer des lois contraires à son intérêt bien compris. Mais il ne pourra légiférer par ordonnance ni user du 49.3 si son premier ministre n'a pas la confiance du parlement, c'est-à-dire si les députés d'En Marche (vers les régressions sociales) et ceux qui y sont déjà associés de fait (allant du Parti Socialiste à Les Républicains) n'ont pas une majorité absolue. Il n'y a alors me semble-t-il qu'un seul vote cohérent avec cet objectif d'empêcher le ministre des banques de nuire au peuple en usant des législatives, c'est de voter et de faire pour les candidats de la France Insoumise dont le programme pour les présidentielles et les législatives s'oppose point par point à celui de Macron et des marchés financiers.



Merci de lire la suite avant de me répondre Mélenchon franc-maçon ou Mélenchon contre la sortie de l'Union Européenne. A la différence de l'UPR et dans une moindre mesure du Front national, la France insoumise que représente JLM pense qu'on peut et qu'on doit sortir des traités oligarchiques de l'UE (si on est président) sans jeter le bébé de l'union (plutôt que la division) avec l'eau du bain néolibéral. Pas la peine de me citer des articles des traités actuels, nous connaissons déjà les termes du débat. Mais aujourd'hui et probablement pour les 5 ans à venir, de toutes façons, il ne s'agit plus de choisir entre sortir des traités ou le frexit, il s'agit d'empêcher de vendre le peuple français pour en faire une main d'oeuvre toujours plus divisée et soumise. En ce sens, renforcer la France Insoumise aux législatives est beaucoup plus efficace que voter UPR, même si je comprends que ce soit dur à entendre pour les supporters d'Asselineau.



Je ne parle pas ici de renoncer à ses idées pour favoriser le "vote utile" qui n'est en fait que le vote pour le "moins mauvais", mais de savoir ce qu'on juge le plus important ou le meilleur. Si pour vous le plus important est de sortir à tout prix de l'UE, sans doute faut-il continuer de soutenir l'UPR dont le discours principal se situe sur ce plan. Mais si vous pensez que le plus important est la liberté du peuple et que pour cela, le mieux est d'abord de mettre des bâtons dans les roues du parti des despotes, vous admettrez qu'il serait bon que Macron soit empêché, ne serait-ce que pour permettre à nos concitoyens informés par TF1 de se mettre dans la tête qu'il n'y a pas que la soumission au pouvoir de l'argent dans la vie. Alors il sera difficile de ne pas admettre qu'il vaut mieux renforcer un baton à 19% qu'une brindille à 0,9%.



Mais les électeurs de Marine Le Pen me diront que le premier parti d'opposition à Macron en France est le FN, puisque c'est lui qui est arrivé en seconde position contre Macron. Mais d'une part, le FN ne remet en cause l'oligarchie que quand elle est censée servir des puissances étrangères, comme si le capital avait une nation. Et surtout voter FN, c'est contribuer à avoir le même résultat qu'à la présidentielle : face au "fascisme présent à un deuxième tour", dans l'immense majorité des circonscriptions, une majorité se dégagera le plus souvent pour lui préférer la soumission à la mondialisation financière. Autrement dit voter FN aux législatives, c'est rejouer le scénario de la présidentielle : porter un épouvantail au deuxième tour pour être sûr de pousser la majorité des électeurs dans les bras de Macron ou de ses soutiens, allant du PS à LR.

Voter FN au premier tour des élections en croyant faire trembler le système, c'est faire jouer la mécanique du vote utile à l'oligarchie : déjà 41% au moins des voix pour Macron dès le premier tour n'étaient pas des votes de conviction mais en grande partie faits pour éviter que seules l'extrême droite soit présente face à la droite extrême de Fillon. Il est facile de constater que d'élection en élection, un FN fort aux premiers tours est toujours favorable au moins disant social et aux candidats de l'oligarchie, soutenus par la presse et les sondages bidons. Et on l'a clairement vu pour ce deuxième tour des présidentielles : alors qu'elle représentait officiellement la candidate du peuple contre le candidat des marchés financiers, Marine Le Pen s'est complètement sabordée au débat du deuxième tour en se montrant tout le contraire de la "France apaisée" et de quelqu'un ayant un projet positif à proposer aux français.





Comment ne pas voir aujourd'hui les élections comme une battue organisée par la bourgeoisie pour s'assurer la soumission volontaire du gibier qu'est la population, le consentement à être traités comme des machines à faire du cash ? Un élément essentiel dans les battues, ce sont les rabatteurs qui ont pour rôle d'effrayer le gibier afin que d'eux-mêmes, les animaux aillent se jeter sous le feu des bourgeois. Je sais que ce sera très désagréable à entendre par nombre de partisans du FN, mais pourtant quels formidables rabatteurs de l'oligarchie que les candidats d'un parti qui dit que le problème, ce n'est pas la concentrations des capitaux entre quelques mains mais les étrangers ! Ils sont très utiles à l'oligarchie puisqu'ils ne mettent pas en cause systématiquement les vrais responsables des injustices sociales tout en apparaissant pour une majorité de français comme un épouvantail totalement en rupture avec l'idéal de fraternité.



Le FN premier parti d'opposition ? Mais dans une chasse à courre présidentielle, comme celles que veut rétablir Emmanuel Macron, les rabatteurs sont aussi opposés aux riches à cheval. Seulement à la fin, ces opposants là sont très utiles à ces derniers. Vous avez aussi les abstentionnistes professionnels qui vont vous dire "pas la peine de faire quoi que ce soit, la partie est déjà perdue, restons divisés et soumis". La France Insoumise, c'est ce mouvement qui dit "à ce jeu que nous fait jouer la bourgeoisie, il y a des échappatoires, mais pour commencer il ne faut croire ni les chasseurs, ni les rabatteurs, restons unis et insoumis".



Si Macron a une forte opposition à l'assemblée (qui ne viendra évidemment ni du PS, ni de l'UDI, ni de LR), il ne pourra pas légiférer par ordonnance. Si vous voulez que Macron et ses partis bourgeois aient les mains libres pour faire des français des esclaves contraints de consentir aux puissances d'argent, au mieux, ne soutenez pas ceux qui se proposent de l'en empêcher, abstenez vous, sinon votez pour des micro-partis ou encore votez Le Pen. Si vous voulez vraiment ne pas laisser faire Macron, votez et faites voter France Insoumise.