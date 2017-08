Comment faire preuve de psychologie avec son banquier ?

Par Gérard Faure-Kapper



Après la première partie de la campagne de demandes de remboursement des frais, l'étude des réactions des banquiers, ou plus précisément des employés des agences est très surprenante.



Surprenant, le mot est faible. Je dirais, surréaliste.



Vous expliquez que les frais alourdissent le coût des découverts, Il est d'accord.



Vous expliquez, qu'en conséquence et par un mécanisme obscur appelé les mathématiques, le taux que la banque annonce est donc faux. Il est toujours d'accord.



Et donc que la banque doit rembourser ces frais. Là, c'est non.



Vous demandez pourquoi. Alors il va vous sortir n'importe quoi.



"- Non, mais les frais, y sont pas compris dans le TEG.



- Pourquoi ?



- Parce que c'est la loi.



- Quelle loi ?



- La loi bancaire.



- Plus précisément ?



- Parce que le ministre, il l'a dit.



- Quel ministre ?



- Le ministre des banques."



Et le ministre de ta connerie, il en dit quoi ?



Ce dialogue est authentique. Ce n'est pas un cas isolé.



Alors, un constat s'impose. Les employés des agences ne sont pas totalement idiots. Ils savent très bien que ces frais doivent être inclus dans le TEG ; Et pourtant, l'air déconfit, il vous sortent des propos abracadabrants.



Comment faut-il les prendre ?



Il faut faire preuve de plus de psychologie. Déclenchez une "chaîne de oui", Leur faire admettre, étape par étape, que vous avez raison.



Quand il se sentira coincé, il va partir dans tous les sens.



Et là, vous avez vraiment envie de le travailler en férocité, pour le voir à votre pogne. Non, cool man.



Vous notez ses propos, ou mieux, vous les enregistrez.



Et puis, vous les couchez sur le papier en lui faisant un recommandé avec accusé réception, du genre.



"Monsieur, lors de notre entretien à votre agence tel jour, telle heure, alors que je vous ai demandé le remboursement des frais d'intervention, vous m'avez répondu : "que les frais ne sont pas compris dans le TEG tout en reconnaissant qu'ils alourdissent le coût du découvert. Vous m'avez également expliqué que le ministre des banque l'a confirmé et que c'est écrit dans la loi bancaire."



Vous gardez une copie de tout ça. Vous ne le provoquez pas, vous n'insistez pas. Car s'il se sent coincé, il va vous retirer votre découvert, refuser les chèques et pratiquer toutes sortes de représailles sur vous et votre famille.



C'est normal, ils ont tellement l'habitude de transgresser la loi qu'ils n'ont plus aucune notion de celle-ci.



Ces réponses, vous me les envoyez. Je pourrais ainsi les publier. A la fin, nous pourrons distribuer les palmes.