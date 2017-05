Comment l’extrême-droite peut avoir la peau de Philippot, ou pas

Le Front national s'agite opportunément après l'échec, relatif, des présidentielles, autour de la question de l'Euro.



L'orchestration de la fronde avait été prévue de longue date et le sort de Florian Philippot, ardent tenant de la cohérente ligne de défense des attributs de souveraineté de l'Etat dont la souveraineté monétaire est la clef de voûte, devrait se jouer lors du prochain Congrès du Front qui voit élire ses membres par les adhérents.



Ce Congrès ne sert à rien, sauf à établir une hiérarchie des forces en présence.





Le Congrès du Front et le vote, comment ça fonctionne :

Tous les adhérents de plus de un an peuvent se présenter, mais pour être élu, c'est une autre histoire.

Depuis toujours, l'aile droite, libérale conservatrice (intégriste ou identitaire, les liens sont poreux), établit une liste, et attaque par divers biais la ligne opposée qu'elle veut éliminer.



Cette aile droite est composée de diverses organisations, anciens Horlogers, anciens du GRECE, intégristes, Identitaires, ils sont liés et ont appris aurpès de l'extrême-droite américaine dont l'internationale est puissante.

Ils ont à la fois les moyens et l'organisation pour opérer.

Ils tiennent notamment les medias, qui sont les seuls médias qui sont largement implantés à l'extrême-droite (FDsouche, TVLibertés, et divers groupes chargés de faire de la métapolitique, de l'agitprop).

Ils tiennent aussi et surtout les réseaux sociaux où ils diffusent de la propagande en masse, mêlant vérités sorties de leur contexte et manipulations.

Marine, contre laquelle ils luttent en interne depuis toujours, leur a pourtant toujours apporté soutien et crédit, pensant les utiliser à son compte.

Ce faisant, elle a contribué à les montrer auprès de ses militants, comme les principaux relais de la pensée frontiste.

Alors qu'ils sont contre le programme du FN.

Ils n'en prennent qu'une partie, celle qui est amenée par la sphère libérale implantée voire infiltrée.

Ils y apportent leur propre idéologie, la faisant passer auprès des militants pour le véritable programme.

Et naturellement, ils font l'impasse sur tous les éléments non libéraux (étatistes) que défendent la ligne officielle et Florian Philippot.

Marine a très peu de moyens de faire valoir sa ligne auprès de ses militants, qui ne réagissent qu'aux slogans identitaires quand ils les repèrent dans les discours de Marine.

Et de scander "On est chez nous", dont les Identitaires ont fait le cri de ralliement au sein du Front alors que ce genre de cris de guerre était jadis interdit. Mais Marine a été entièrement dépassée par la manipulation des zids qui l'ont fait hurler lors de son meeting parisien en 2012.

J'ai assisté à ce spectacle anéantie, j'ai vu des cadres identitaires extérieurs au Front, mettre leurs tracts sur les chaises des tribunes du plus gros rassemblement en 2012, avec sans doute la complicité de certains de la sécurité même s'ils les ont disposés juste au moment où les personnes entraient et allaient prendre place, le brouhaha ne permettant plus de contrôler quoi que ce soit.

Ce sont des professionnels de ces procédés d'entourloupes.

Devant la foule qui hurlait, attisée par les Identitaires, elle n'a rien pu faire.

Elle a pu faire placer à l'ancienne des Secrétaires départementaux acquis à sa cause, mais la puissance d'Internet est plus forte que son implantation locale.

Marion Maréchal Le Pen a pu exploser les compteurs grâce au double soutien : les siens (intégro identitaro libéraux cons), qui détiennent la force obscure d'Internet, plus le soutien lepéniste, l'adoubement obligé de sa tante et de son grand-père (qui a priori, se situait dans l'autre camp, en tous les cas, c'est contre la ligne du FN que ces groupes s'opposaient ; JMLP ayant ensuite rejoint ce côté obscur lorsque Marine l'a banni).

Les groupuscules ne repoussant chez JMLP que sa communication dans la forme, pas sur le fond, sauf lorsqu'il reprenait de façon opportuniste sans doute, une ligne sociale étatiste).

L'attaque en règle contre Philippot n'a rien de spontanée, elle est entièrement téléguidée depuis toujours depuis l'extrême-droite.

Il devrait logiquement se faire laminer lors du Congrès alors que le précédent l'avait épargné du fait de sa nouveauté et de l'apport qu'il représentait.

Les militants reprennent bêtement la propagande qui leur est perfusée, et même si l'électorat du Front est plus un électorat qui a plus besoin de protection et de la ligne Philippot, ce ne sont pas les électeurs frontistes qui votent au Congrès.

Voilà toute l'arnaque.

Reste que les élections législatives vont passer par là, a priori, ce sont les proches de Philippot qui devraient remporter la mise.



Si le Front doit avoir un groupe d'un quinzaine d'élus, ce seront le siens, rappelons que la fuite de MMLP n'est pas tout à fait fortuite puisque sa circonscription est arrivée en dix-septième position des meilleurs scores du FN alors que les calculs tablent sur quinze députés.

MMLP a été élue là où une chèvre avec étiquette FN aurait été élue, de la même manière qu'elle sera battue la prochaine fois, Biquette a bien fait d'aller voire ailleurs si l'herbe est plus verte.