Comment les banques « vendent » les dettes des clients et récupèrent une partie en crédit d’impôt

c’est fou hein.

paraît même que la lumière continue à brûler dans certains bureaux.

cette dépense sera comptabilisée en charge , et finalement la banque payera moins d’impôts

salauds va, au lieu d’engager un type pour éteindre la lumière et l’allumer quand c’est nécessaire.

Ils avaientt ça au moyen âge non ?