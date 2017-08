Comment mettre fin à un harcèlement téléphonique d’un cabinet de recouvrement

Par Gérard Faure-Kapper



Nous vous avions déjà mis en garde contre les escroqueries aux fausses créances. Il y a déjà des milliers de victimes. Et quand celles-ci viennent voir l'APLOMB, il est trop tard. Elles ont payé.



Je rappelle le principe qui nous anime.



Chacun doit payer ses dettes. Si l'on vous réclame une somme quelconque à quelque titre que ce soit, le demandeur doit vous fournir la preuve (article 1315 du code civil).



Si la personne qui vous réclame une somme n'a pas la preuve de la créance, il s'agit alors d'une tentative d'extorsion de fond. Nous pouvons rajouter avec violence psychologique, harcèlement, intimidation, chantage et menaces.



Vous recevez un coup de fil de ce genre. Voici la conduite à tenir.



(Il s'agit de la transcription d'un vrai appel téléphonique auprès d'un de nos adhérents)



"Dring



- Allo ?

- Bonjour, je cherche à joindre Monsieur Intel.



- C'est moi

- C'est le cabinet x, je suis chargé de trouver avec vous un accord amiable pour le remboursement d'une somme de 12.157,24€ que vous devez. Quand pouvez-vous payer ?



- Excusez moi, mais je n'ai pas bien compris votre nom...

- .... c'est le cabinet de recouv...



- Oui, ça j'ai compris, mais votre nom, c'est Monsieur ?

- Pourquoi voulez-vous connaître mon nom ?



- Par simple politesse, quand je téléphone, je me présente.

-... Je suis... monsieur...... Michel.



- Et votre prénom ?

- Mon prénom ?



- oui, votre prénom...

- ....... Jacques.



- Très bien, et vous désirez ?

- Je suis chargé de trouver avec vous un accord amiable pour le remboursement d'une somme de 12.157,24€ que vous devez...



- En vertu de quoi ?

- Quoi en vertu de quoi ?



- Oui, en vertu de quoi je vous doit cette somme ?

- C'est une créance que notre cabinet a racheté auprès de Finaref



- Quelle est la date du contrat ?

- ... Ah, le contrat... je ne l'ai pas...



- Vous n'avez pas le contrat... et vous avez les extraits des sommes versées ?...

- ...



- Et quelle est la date du dernier versement...

- 2010, il y a eu un jugement



- Quel tribunal ?

- Je ne sais pas, mais...



- Quelle date ...

- Monsieur, vous avez bien emprunté chez Finaref, vous avez touché l'argent, c'est ça ?



- Non

- Pourtant nous avons racheté cette créance, Vous devrez de toute façon rembourser.



- Non

- Ah ah ah, mais ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, la rivière coule dans un sens, c'est le flux de l'argent que l'on vous a prêté. Il faut bien qu'il remonte dans l'autre sens.



- Vous avez déjà vu une rivière remonter son cours ?

- Et en plus, vous êtes de mauvaise foi...



- Rien n'interdit dans la loi d'être de mauvaise foi...

- Ah ah ah, un proverbe chinois dit : on entend l'arbre qui tombe mais pas la forêt qui pousse.



- Et ?

- Si vous le prenez comme ça, je peux revenir avec les gendarmes et nous pouvons saisir vos meubles, votre voiture, votre salaire...



- Je vous en prie...

- Je vous avais téléphoné pour trouver un accord amiable pour vous éviter des frais et...



- C'est quoi votre nom ?

- Mon nom ?



- Oui votre nom, celui que vous m'avez donné au début de l'entretien, vous l'avez oublié ?

L'individu a raccroché.