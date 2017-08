Compteur Linky espion mouchard, le jeu trouble de l’UFC-Que Choisir (Partie 1/2)

Le 3 août 2017, Stéphane Lhomme conseiller municipal de Saint-Macaire, le pire ennemi d'Enedis qui s'oppose au déploiement des compteurs électriques communicants Linky, a été mis en examen au TGI de Paris par la Vice-Présidente chargée de l'instruction, suite à trois plaintes déposées par l’UFC-Que Choisir sur le sujet du Linky, suite à une opération entre l'UFC et Lampiris, dont vous trouverez les explication sur le liens à suivre, 22/09/2016, Energie : Lampiris lauréat d'une opération de l'UFC. En juillet j'avais commencé à rédiger un article sur le Linky sur le plan technique, avec une deuxième partie sur le Vrai du Faux en une centaine de questions, qui sera publié dans un deuxième temps. C'est très drôle de voir la polémique de juillet avec des parlementaires qui s'inquiètent de la transparence sur leurs notes de frais pourtant payées par les contribuables, alors que dans le même temps ils restent très laxistes sur le flicage par les compteurs Linky intelligents espions et autres systèmes. Le compteur Linky en dit plus long que les notes de frais sur la vie privée d'un politique et cela 24/24h sur toute une année, mais là ces élus ne sont pas inquiets. En plus il faut préciser que toutes ces données personnelles finiront sur des systèmes dont certains éléments ou logiciels sont sous contrôle américain. C'est surtout le cas avec les plateformes d'Itron et de Microsoft de centralisations des données de tous les types d'objets connectés et capteurs, ce que certains élus n'ont visiblement toujours pas compris, alors que leurs données personnelles seront accessibles aux services secrets américains. Publié ce dimanche 13 août 2017 sur Médiapart : « Stéphane Lhomme apporte des précisions au sujet des attaques qui visent à le détruire ».

01°) L'escroquerie du compteur Linky.

Les autorités déclarent que « la loi de transition énergétique impose le remplacement des anciens compteurs électriques mécanique par des compteurs Linky espions, coûteux, énergivores et inutiles art. L 341-4 du code de l'énergie). Une réponse ministérielle (rép. min. n°21772, lO Sénat du 1 6.2.17) rappelle que les conseils municipaux ne peuvent pas s'opposer à une telle décision. » C'est le pouvoir des princes, qui pour certains ont les mains dans les pots de confiture. La juridiction administrative aux ordres de l'états a suspendu plusieurs fois les arrêtés municipaux... « la courbe de charge, qui mesure la consommation tout au long de la journée et permet de collecter des informations sur la vie privée des foyers, ne sera pas communiquée aux fournisseurs, sauf accord du client. » Problème, cette courbe est activée par défaut, sauf que l'abonné et la CNIL n'ont aucun moyen de savoir si elle est activée ou pas. Le compteur Linky est une escroquerie écologique et un auxiliaire des services d'espionnage, soutenu en plus par la gauche, des élus verts, Ségolène Royal, la mairie de Paris, et aussi une certaine presse au service des puissances industrielles. Les services publiques de l'état qui étaient au service du peuple avant, se sont transformés en groupes mafieux où se sont les populations qui doivent être à leur botte. Ce sont des groupes industriels virulents — qui bénéficient en plus de la complicité d'élus politiques — qui se sont transformés en prédateurs et qui se moquent de la vie privée, pourvu qu'ils puissent s'emparer de toutes vos données personnelles, et aussi vous fliquer en permanence comme dans les dictatures.

Des français sont de plus en plus excédés comme nous le voyons sur les forums par une certaine presse qui se livre à de la manipulation au profit des lobbies industriels, voici deux exemples :

-A « Une récente enquête du Monde fait la part belle aux adversaires du compteur « intelligent... Mais ne semble pas s’intéresser aux milliers de Français aujourd’hui satisfaits du dispositif. »

Oui surtout que les français n'ont pas le choix, puisqu'ils font l'objet d'intimidations et de menaces physiques par des techniciens voyous d'installateurs sous-traitants d'Enedis/EDF, mais là cette presse nationale pro-industrielle censure ces informations, ainsi que les pertes des marchandises des commerçant suite au remplacement du compteur par un Linky.

B-« Refuser Linky, « c’est refuser la transition énergétique ».

Et allons y, encore une absurdité pro-linky de plus !!! Savez-vous que le système Linky complet est énergivore, et qu'il nécessitera à terme presque la puissance d'un réacteur nucléaire, alors faire croire que ce système est écologique, c'est la même escroquerie que les lampes FLC à économie d'énergie, et c'est en plus un système de flicage. D'ailleurs certains des partenaires du Linky sont les fournisseurs de la NSA, autre détail que cette presse oublie de vous révéler

Qui sont les auteurs de telles absurdités ? Les cabinets de com d'Enedis /EDF ?

L'écologie est devenue maintenant une escroquerie au service de profiteurs et d'élus politiques qui ont trempé les mains dans le pot de confiture en utilisant le prétexte de l'environnement. La voiture électrique soutenue par les politiques, les verts est une autre escroquerie, mais une très bonne affaire pour le lobby nucléaire, mais les grands médias oublient systématiquement de vous le dire. La suppression des véhicules essence avant 2040 selon Nicolas Hulot, nécessitera la multiplication des réacteurs nucléaires, mais là aussi silence dans la presse, on se moque du monde. J'ai d'ailleurs hâte de voir un article de l'UFC Que Choisir, sur les besoins en énergie nucléaires pour alimenter toutes ses voitures, quant aux éoliennes, leur puissance est plus que limitée, et en plus leur durée de vie est limitée à 15 ans, bon courage.

02°) Cette note a disparu depuis du site de la CNIL, à sa lecture on comprend pourquoi

CNIL 2 décembre 2010 Des recommandations pour la mise en oeuvre des compteurs électriques "intelligents" Quelles sont les recommandations de la CNIL ? Pour les mesures de sécurité Certaines des infrastructures relatives à la télésurveillance et l'acquisition de données (systèmes SCADA) qui utilisent Internet pour réaliser des transmissions d'informations sont insuffisamment sécurisées. La Commission recommande donc d'être vigilant sur la sécurisation de ces infrastructures critiques. Les impacts potentiels de ce genre d'attaque peuvent être - comme l'atteste l'exemple récent du virus Stuxnet en Iran qui a perturbé le fonctionnement des centrales, et endommager physiquement des centrales de production électrique. Ceci pourrait entraîner une réaction en chaîne sur le réseau électrique qui engendrerait des coupures de courant à grande échelle. En termes de confidentialité des données, la Commission recommande que les mesures nécessaires soient prises tant au niveau du compteur (puisque les données y sont stockées deux mois) qu'au niveau des serveurs où remontent les données collectées via la télétransmission. Il s'agit d'assurer le chiffrement des données, de mettre en place un système de gestion des habilitations des personnes y ayant accès et une traçabilité des connexions au serveur.

Pour le suivi des habitudes de consommation des personnes Les dispositifs intelligents ont fait naître une crainte importante en matière de garantie de la vie privée. En effet, les informations précises obtenues sur la consommation électrique de l'abonné permettent de déduire quelles sont ses habitudes de vie (heure de lever, heure de coucher…) ou même, dans des cas spécifiques, le type d'appareils utilisés. C'est pourquoi, la Commission recommande une adaptation du niveau de détail des données en fonction des différents usages. En effet, si des informations détaillées sont parfois nécessaires pour gérer la gestion du réseau, un relevé journalier est suffisant pour la facturation d'un abonnement standard. Pour l'information des personnes La Commission rappelle aux principaux opérateurs de réseaux qu'une information sur les modalités d'exercice des droits des personnes devra être donnée par le biais du contrat d'abonnement et lors de l'installation des nouveaux compteurs. La CNIL propose que soit remise une plaquette d'information explicative détaillant les nouvelles fonctionnalités de ces compteurs (telles que la télétransmission). Concernant les services optionnels qui seront proposés et qui nécessiteront l'utilisation d'informations précises de consommation, l'usager devra également être informé afin que son consentement soit éclairé. En effet, pour être destinataire des informations liées aux consommations d'énergie, les fournisseurs d'énergie devront impérativement obtenir l'accord des consommateurs.

3°) Le Linky, l'espion et le mouchard idéal

Devinez qui est à l'origine du paragraphe ci-dessous.

« L’indic idéal Le sujet est suffisamment sensible pour que personne ne l’ait encore abordé publiquement : la remontée automatique d’informations via Linky représente un formidable outil d’investigation pour les services de police et de gendarmerie. Nul besoin désormais de dépenser des fortunes en personnel pour la surveillance d’un suspect : non seulement ERDF peut savoir exactement quand vous étiez chez vous et quand vous n’y étiez pas, mais il peut également renseigner les forces de l’ordre (à 10 minutes près) dès que vous regagnez votre domicile. Ce genre de réquisition exige normalement l’accord d’un juge, mais voilà : depuis l’élargissement très conséquent des pouvoirs de police consécutif à l’état d’urgence, on peut craindre que cette alléchante possibilité ne soit exploitée en masse en échappant à tout contrôle. Et ni l’ADEME, ni la CNIL, ni ERDF ne pourront s’y opposer »

Et après certains viennent nous traiter sur les forums de dangereux paranoïaque, sauf que je ne suis pas l'auteur du paragraphe ci-dessus. Il est extrait d'un dossier assez complet sur le compteur Linky de la revue Canard PC Hardware N°28 d'avril 2016 page 79. Cet extrait confirme bien l'aspect flicage du compteur Linky, toute nation qui pratique le fichage et le flicage, se transforme obligatoirement en dictature, comme dans l'Allemagne nazie qui utilisait déjà des ordinateurs, ou plus récemment, la Turquie.

4°) NOTE de Marc FILTERMAN du 18/05/2017

L'ADEME et le médiateur se transforment en auxiliaires des services d'espionnage. Lire les extraits de la lettre du Médiateur National de l'énergie N°27 - Mai 2017

« Médiateur national de l'énergie Dès l’expérimentation, le médiateur avait soutenu le fait qu’un dispositif de suivi de la consommation en temps réel et son équivalent en euros accompagne systématiquement les compteurs communicants. Médiateur national de l'énergie Selon l’ADEME, pour être efficace (en moyenne 10 % d’économie d’énergie), il est nécessaire que l’information soit accessible en temps réel et dans le lieu de vie . Dans cette logique, nous avions demandé, avec le média­teur national de l’énergie et l’ADEME, qu’une expérimentation sur l’information en temps réel des consommateurs soit menée pendant la phase de test de Linky. Malheureusement, la réticence des fournisseurs a bloqué toutes initiatives dans ce sens. Résultat, alors que les compteurs communicants sont en cours d’installation, aucun service d’information en temps réel n’existe, alors même que la loi de transition énergétique l’impose pour les ménages précaires. On peut dire que le déploiement des comp­teurs communicants, en particulier sur l’élec­tricité, s’est fait en dépit du bon sens et sans les consommateurs. Comment s’étonner, dès lors, que ces derniers soient au mieux indiffé­rents, au pire réticents à l’égard de ces nou­veaux compteurs. »

04A°) Qu'est-ce que le temps réel.

Pour ceux qui ignorent encore ce qu'est le temps réel, il faut expliquer que c'est une menace car cela permet d'obtenir en direct et d'une façon instantanée la consommation électrique de votre domicile . Il faut expliquer aux idiots utiles adeptes de la théorie du complot et de la paranoïa au service de l'industrie et de la surveillance électronique, que cela revient à espionner toute la population en direct 24h/24h. Dans la réalité, « le temps réel » n'est jamais « temps réel », puisque celui-ci est lié au « pas de mesure » ou à « la « fréquence de rafraîchissement des données ». Ce « pas de mesure » qui peut descendre à 2 secondes est bien sûr paramétrable par l'opérateur. On peut demander à faire un relevé par heure, par minute, ou par seconde, mais dans ce cas il faut augmenter la capacité et le nombre des disques durs dans les serveurs, ce qui engendre des coûts, mais facilite l'espionnage. Nous avons même vu des élus verts comme Michèle Rivais et Laurence Abeille soutenir le « temps réel ». Ou ces gens là sont des auxiliaires des services d'espionnage, ou ils sont incompétents, et ils ignorent de quoi ils parlent. Or à chaque fois qu'une nation a mis en place un flicage informatique, cela a abouti à des génocides et épuration, trois exemples.

- Dans les années 30/40, les nazis s'étaient équipés avec des ordinateurs IBM, y compris dans les camps de concentration, ce qui leur a permis de gérer la population juive et les indésirables.

-Dans les années 90, dans les pays d'Amérique du nord les militaires avaient des PC portables avec modem qui leur permettaient de raccorder sur les lignes téléphonique et de consulter des serveur.

- Plus proche de nous, en avril 2016, le fichier électoral turque a été piraté, volé, ce qui s'est traduit par une épuration de 100.000 fonctionnaires après le coup d'état de juillet 2016.

Il est stupéfiant de voir le silence des partis de gauche, des syndicats, de la presse, et des organisations dites des droits de l'homme, tous ces moralistes qui ont oublié de se réveiller.

04B°) Espionnage et surveillance de votre activité, atteinte à la vie privée.

On peut se demander quel groupe, ou quel fonctionnaire a eu l'idée saugrenue d'introduire le temps réel dans la loi de transition énergétique, et dans quel but.

Avec le temps réel on peut déduire à distance quel équipement vous avez démarré ou stoppé. Cette donnée devient encore plus stratégique pour les industriels qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale. On peut en déduire là aussi l'activité :

- horaire d'une entreprise, des particuliers, des élus politiques, militaires, chercheurs, PDG, etc...

- des chaînes de production des usines sensibles,

- l'activité des centres de calcul et des datacenters,

- l'activité des centres de recherche.

04C°) Juridique

Le 02/08/2017 Les représentants du Syndicat départemental d’électricité et d’Enedis ont expliqué à la maire Mireille Mougin, qu’elle ne peut pas s’opposer à la mise en place d’une directive européenne. Il y en a plein le dos de Bruxelles, surtout que systématiquement ce sont les lobbies industriels extrémistes intégristes qui exercent des pressions et corrompent les élus politiques, et les commissaires européens qui ne sont élus par personne, et qui devraient faire l'objet d'enquêtes en profondeur. Sur le plan juridique, la loi sur la transition énergétique viole de façon caractérisée l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cette surveillance électronique en temps réel est une atteinte à la vie privée, dont les politiques, magistrats, et hauts responsables seront les premières victimes. C'est très drôle de voir les députés s'inquiéter de la transparence sur leur dépense, mais à côté de cela personne ne s'inquiète d'un flicage par un compteur espion sur leur vie privée. Sauf que là aussi la ligue des droits de l'homme et autres sont aux abonnés absents pour défendre les droits des populations.

04D°) Ecologie, pollution, gaspillage.

Les compteurs d'eau et à gaz sont équipés eux d'une batterie et utilisent d'autres fréquences. Le plus gros scandale, c'est que les politiques et l'état génèrent un véritable gaspillage, car nous allons remplacer et jeter à la poubelle 35 millions de compteurs électriques qui fonctionnent, et qui ne consomment de l'énergie qu'à la demande.

- Ils seront remplacés par 35 millions de compteurs Linky qui consomment en plus de l'énergie en permanence, soit une moyenne d'un watt/heure par 35 millions de compteurs = 35millions de watts.

- Il faut rajouter à cela les 800.000 concentrateurs dotés d'une borne GPRS qui consomment environ 10 Watts par heure = 8.000.000 de Watts par heure..

- Vous devez rajouter ensuite l'infrastucture des serveurs de centralisation des données qui seront en plus d'origine étrangère.

- Le CPL génère une pollution sur la totalité du réseau électrique, raison de son interdiction à proximité ou sur des sites sensibles, comme les aéroports, balises de radionavigation, etc...

La totalité de l'infrastructure représentera en consommation électrique à terme, l'équivalent de presque un réacteur nucléaire. Elles sont où les économies d'énergie ?

05°) Intervention de M. Alain Bazot, Président de l'UFC Que Choisir.

« Il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités car l’UFC-Que Choisir n’est pas là pour faire le service après-vente de compteurs dont elle a toujours critiqué le réel intérêt consumériste. Dans une moindre mesure, nous avons aussi des questions sur les risques sanitaires liés aux ondes ou sur l’utilisation des données personnelles. Ces interrogations reflètent des inquiétudes plus générales sur les technologies de l’information et les objets connectés. »

Il est intéressant de noter que « l'UFC-Que choisir » attaque en diffamation Stéphane Lhomme, élu de Saint Macaire, le pire ennemi d'ENEDIS. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeu trouble de la revue « UFC-Que Choisir » et de son Président Alain Bazot est plus qu'ambiguë, car un coup cette revue critique le compteur Linky d'EDF/ENEDIS, et un autre coup elle publie un article dans lequel elle tente une tentative d'intimidation contre les abonnés qui s'opposent aux compteur Linky. Il suffit de lire son article « compteur Linky, le vrai du faux », du 06/07/2017. « L'UFC-Que Choisir » reprend tous les arguments et les textes de loi qui sont en faveur d'ENEDIS. Sur les trois questions ci-dessous l'UFC-Que Choisir affirme que ces FAUX, alors que la réponse est VRAIE. La revue minimise l'aspect atteinte à la vie privée.

- « Le compteur Linky surveille mes faits et gestes »

- « Grâce au compteur, mon fournisseur et le distributeur pourront connaître mes habitudes de consommation. »(voir question 10 à 28)

- « Le maire peut prendre un arrêté d’interdiction » (Voir question 1 à 3) »

Vie Privée, la note de la CNIL de 2010 dit le contraire de l'UFC-Que Choisir.

L'UFC-Que Choisir oublie de citer les textes qui sont en faveur des communes qui sont propriétaires des compteurs au titre des articles 322-4 et 322-8 du code de l'énergie, comme le précise le document du cabinet Ravetto. De plus quand des commerçants perdent pour plusieurs milliers d'euros de marchandise juste après la pose d'un compteur Linky, ces informations sont censurées par la presse.

De quel droit dans ce pays des petits dictateurs peuvent faire annuler par le biais des tribunaux administratifs aux ordre du pouvoir des délibérations de conseils municipaux parce qu'ils déplaisent à ENEDIS/EDF, voilà le type de question qui devrait être posée par la revue UFC-Que Choisir, mais aussi les associations des Droits de l'Homme qui sont aux bonnés absents.

Ce n'est pas la première fois que cette revue se livre à ce type d'exercice, et qu'elle s'attaque a des personnes ou à des associations indépendantes non subventionnées par l'état. En janvier 2015, Erwan Seznec ex-journaliste de la revue « UFC-Que Choisir » qui prétend défendre les consommateurs, avait tenté dans un article de déstabiliser et de dénigrer toutes les associations qui dénoncent les risques de la pollution électromagnétique sur la santé de la population dans son dossier, « le jeu trouble des associations ». Elle avait attaqué toutes les associations qui dérangeaient les opérateurs de téléphonie mobile. L'UFC-Que Choisir m'avait aussi attaqué dans sa revue de janvier 2015 page 25 dans l'encart, « une expertise qui décoiffe », mais curieusement, pas sur les risques des champs électromagnétiques sur lesquels je travaille depuis les années 70, mais sur des sujets où elle est en plus totalement incompétente. En plus dans le cadre d'un procès, il aurait fallu que « l'UFC-Que Choisir » explique devant un tribunal :

- Pourquoi nous professionnels, nous avons des manuels avec des consignes de sécurité ?

- Pourquoi il existe des manuels aux USA qui liste les systèmes et les distances de sécurité ?

- Pourquoi il y a eu des condamnations à l'étranger en faveur de professionnels impactés ?

- Pourquoi nous avons un calculateur qui donne les constantes diélectriques pour plusieurs organes du corps humain pour chaque fréquence ?

C'est le genre de sujet qui peut mettre le feu aux poudres chez les professionnels et les syndicats. Il serait intéressant de connaître les motivations de ces attaques surtout quand cette revue n'a jamais critiqué les liens entre les experts officiels et les opérateurs de téléphonie mobile. La revue UFC-Que Choisir qui défend paraît-il les consommateurs, a tenté de me dénigrer et discréditer sur des sujets scientifiques et militaires sur lesquels :

a) premièrement je dis la vérité,

b) deuxièmement sur des sujets où elle est totalement incompétente.

On pouvait lire dans la revue de janvier 2015 page 25 dans l'encart « une expertise qui décoiffe » :

A)- « Le tsunami de 2004 en Asie, a été provoqué par l'explosion d'une étoile »

Ben voyons M. Erwan Seznec (voir reportage de France 3 du 18/02/2005 à 19h30), il ne faut pas confondre explosion d'une étoile et d'un magnétar (SGR-1806-20), étoile à neutron émettrice de rayons X et Gamma, avec un champ magnétique très intense de 10 puissance ou 16, qui était situé à l'autre extrémité de la galaxie, à 50.000 années lumière de la terre. Cette explosion a émis un flash le 20/12/2004 qui a touché la terre le 26 décembre et provoqué des pannes sur une quinzaine de satellites, et saturé les capteurs des satellites de surveillance y compris d'explosions nucléaires. Elle a en plus provoqué la déformation de l'ionosphère/atmosphère terrestre. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que cette explosion avait pu générer une onde de pression au-dessus de la mer. Pour simuler une onde de pression, c'est facile, il suffit de prendre un ventilateur et de le mettre au-dessus d'un bac d'eau pour voir de quel côté le niveau d'eau baisse, et de quel côté il augmente. Comme par hasard il y a eu un tremblement de terre au large de Sumatra, suivi d'un tsunami qui a eu lieu le 26 décembre 2004 à 8h. De plus suite à des recherches dans un pays nordique, on sait que des faisceaux micro-ondes provoquent la modification de l'atmosphère, la vitesse de rotation et l'altitude des satellites en orbite, surtout ceux qui sont en orbite basse comme les satellites espions, d'où la création de ce programme de recherche adapté pour les militaires.

B)- « Le lobby franc-maçon a participé au sabordage de 50 navires chargés de déchets radioactifs en Méditerranée » - On se demande pourquoi la revue « UFC-Que choisir » est venue tenter de me discréditer sur le sujet des navires chargés de déchets toxiques, nucléaires et pharmaceutiques coulés en mer Méditeranée. Je dénonçais les liens entre les organisations mafieuses et les politiques. Le journaliste de « l'UFC-Que Choisir » oubliera de parler de ce sujet qui dérange le lobby nucléaire sur la chaîne « Public Sénat », un oubli salutaire qui a du réjouir le lobby nucléaire et pharmaceutique. En plus ce que disait Erwan Seznec est FAUX, ce n'est pas 50, mais ce sont plus de 150 NAVIRES TOXIQUES qui ont été coulés en mer Méditerranée, comme l'affirme un procureur anti-mafia dans une des vidéos ci-dessous.

Contrairement à ce qu'avait affirmé Erwan Seznec, je précise que ce n'est pas moi, mais c'est le juge anti-mafia Imposimato qui dénonçait dans une vidéo de 2013, les liens entre la mafia, la franc-maçonnerie, les politiques, le groupe Bilderberg, etc... Alors les adeptes du « complot judéo-maçonnique », qu'ils commencent par se taire et par s'informer. Quand il y a des décharges toxiques, il y a systématiquement des hommes et des femmes politiques qui y sont impliqués.

* Pollution toxique de GDE à Abidjan (Probo-Koala) ; Quand une ministre de l'écologie (NKM, Nathalie Kosciusko Morizet, voir 19ème minute), suite à la demande du président du conseil général de l'Orne fait pression sur un préfet qui avait refusé d'autoriser une décharge de GDE dans une zone humide (vidéo 53.18mn, 24/02/2017), abattage de bétail contaminé et fermeture de 10 exploitations agricoles.

* La mer Méditerranée est polluée par les boues rouges avec la complicité de l'ex-premier ministre Manuel Valls avant son départ du gouvernement. On se demande comment les électeurs ont pu le ré-élire comme député lors des dernières élections. (Vidéo 58,04mn)

* Alerte à la radioactivité, le scandale de la pollution radioactive des sols à Gueunion (video 1h45mn)

L'intervention du 12/08/2017 d'Alain Bazot sur France Info m'a fait beaucoup rire, parce qu'il expliquait qu'il fallait retirer et aussi rappeler tous les produits qui ont été fabriqués avec des oeufs contaminé au Fipronil. Je rappellerais pour information que l'UFC Que Choisir n'a pas fait autant de bordel avec les produits de la mer dopés au métaux lourds et aux isotopes radioactifs, ni demandé des analyses. Un bulletin de l'ANSES diffusé il y a 3 ou 4 ans expliquait qu'on pouvait manger du poisson, qu'il était bon, sauf pour les femmes enceintes. Elles ne devaient pas manger plus de 150 grammes de poisson par semaine. Mais là personne ne dit rien dans la presse spécialisée.

*Déchets toxiques en Somalie par bateau avec l'Italie, 2 journalistes assassinés (vidéo 52 mn)

*Barils de déchets coulés en méditerranée (vidéo 02,05 mn)

*La revue « Que Choisir » fait remonter à la surface des cargos de déchets toxiques, et les navires bourrés de déchets radioactifs qui ont été coulés en mer Méditerranée il y a 14 ans (Article Agora).

*Interview de Fabrice Rizzoli sur les déchets toxiques, à la minute 19 de cette vidéo, il confirme le coulage de navires toxiques en Méditerranée, n'en déplaise à Alain Bazot Président l'UFC-Que Choisir (Vidéo, 21,07 mn)

Navires de déchets en Italie, combat contre les déchets mafieux (Vidéo 05.12mn)

*Intervention du procureur anti-mafia Francesco Neiri Part_01 (Vidéo 10,05 mn)

*Intervention du procureur anti-mafia Francesco Neiri Part_02 (Vidéo 10,08 mn)

*Le navi dei veleni 1_2-17042010-10.30-Linea-Messina (Vidéo 10,30 mn)

*Le navi dei veleni 2_2-17042010-10.30-ODM (Vidéo 10,08 mn)

Mine de sel d'Asse en Allemagne de stockage des déchets radioactifs en décomposition (vidéo 2mn) On comprend pourquoi les habitants ne veulent pas du site de stockage nucléaire de Bur.

C) En plus Erwan Seznec qui représente l'UFC-Que Choisir s'est permis de se payer ma tête sur la chaîne TV politique « Public Sénat » dans l'émission de Laurent Bazin (sujet 314) sur les virus utilisés pour la guerre bactériologique.

« Une petite parenthèse parce qu'il faut qu'on rigole un peu quand même dans ce débat... Ebola et le HIV sont des virus créés par les services secrets pour freiner la démographie(...) Il croit également que le virus du HIV et d'Ebola ont été créés par les services occidentaux pour contrôler la natalité en Afrique. Il faut vraiment faire un effort pour ne pas avoir envie de rire »

Il a surtout ridiculiser et discréditer la revue « UFC-Que choisir » par son incompétence sur le sujet, sur lequel je ferais un article beaucoup plus complet par la suite. Contrairement à Erwan Seznec, les virus ne me font pas du rire du tout, et encore moins ceux destinés aux ciblage ethnique.

Déjà première manipulation, tous les virus mortels qu'on trouve dans la nature sont utilisés dans le cadre de la guerre biologique. Ensuite des experts les manipulent et pour les faire muter pour les rendre encore plus dangereux, en créant des variantes. Il en est de même avec le virus du SIDA et les autres utilisés à des fins de guerre bactériologique et de contrôle démographique des populations par utilisation de virus de ciblage ethnique (sujet 6 NBC). Mais cela fait rire le journaliste de la revue UFC-Que Choisir, sauf que les lecteurs vont beaucoup moins rire avec les liens vidéos ci-dessous que j'ai tous enregistrés :

* Virus de l'Apartheid, Dr Basson Docteur la mort Documentaire France-3-2003-19.52

* Retranscription de l'émission sur les virus de ciblage ethnique qui font rigoler certains journalistes

Suite à la deuxième diffusion de ce reportage sur France 3, la productrice à fait l'objet d'un contrôle fiscal. Ce documentaire à du déplaire à des labos pharmaceutiques. Elle n'a plus été rediffusée.

D) L'UFC Que Choisir écrit « Il croit que les anti-cyclones sont contrôlées par les radars des américains qui ont provoqué des pluies diluviennes... »

En 2016 j'ai été ré-attaqué par un email adressé à plusieurs personnes de l'UFC-Que-Choisir sur le sujet de la guerre climatique, et les traînées de condensation des avions qui sont en réalité des chimiotraînées chargées en aérosols toxiques (émission de radio). Il faut savoir qu'au moins une quarantaine de pays pratique la manipulation du climat depuis les années 1947, sans parler des épandages chimiques y compris par des avions militaires. Quant au kérosène y compris celui dit bio, c'est une véritable escroquerie, car il est aussi chargé en additifs toxiques. Une synthèse d'une centaine de pages avait été expédiée à l'Elysée que j'avais utilisée pour faire une conférence de 2 heures devant 300 personnes en 2016. Mais c'est connu, les journalistes y compris certains de France Inter ont déjà piloté, fait des pleins de kérosène sur des aéronefs, et ils connaissent les consignes de sécurité des manuels des divers kérosène qui font une trentaine de pages, ben voyons.

Le plus drôle, c'est qu'Erwan Seznec, ex-journaliste de l'UFC Que-Choisir avait écrit « sans ce prononcer sur la validité des thèses de Marc Filterman, il est évident que son registre n'est pas celui d'un banal scientifique ». Exact, je suis d'accord sur ce point avec Erwan Seznec, car en tant qu'ancien militaire, quand je réalise mes enquêtes, et quand j'affirme quelque chose, mes informations sont vérifiées et reposent sur des documents officiels civils ou militaires déclassifiés disponibles en source ouverte, y compris en vidéo. Je ne m'amuse pas a dénaturer les propos des personnes que je cite, et encore moins des procureurs anti-mafia. En clair la rédaction de Que Choisir n'a pas vérifié si mes informations étaient vraies ou fausses, pourtant le travail d'un journaliste n'est-il pas de vérifier la véracité des informations divulguées.

Maintenant vous savez quelle crédibilité vous devez à cette presse qui prétend vous dire la vérité. L'UFC-Que Choisir et « Public Sénat » n'ont jamais daigné me répondre pour s'excuser, ni même publier mes droits de réponse. Voilà pourquoi mes emails et droits de réponse ont été publiés sur mon sujet 314 avec 25 vidéos (dont 7 ont été censurées). Ils ont été expédié à un milliers d'élus + 1000 autres contacts. Alors concernant les affirmations sur le compteur Linky si de nombreux points sont exacts, cela n'est pas le cas pour ce qui touche à la vie privée. Dans la deuxième partie de l'artice, vous trouverez des questions que l'article du site Web 24heuresactu.com et que la revue « UFC-Que Choisir » ne soulèvent pas pour informer les consommateurs. Quant à ENEDIS (EDF), ils préfèrent eux aussi censurer les vérités qui dérangent et même désinformer. La deuxième partie de l'article sera publiéla semaine prochaine ( Compteur Linky espion, le jeu trouble de l'UFC-Que Choisir, le Vrai du Faux (Partie 2/2) .

6°) Informations Techniques sur le compteur électrique Linky G1 et G3.

Microcontrôleur STM32F103RF de STMicroelectronics :

SoC embarqué sur Puce ARM coeur Cortex-M3 32-bits à 72 MHz

+ 768 Ko de mémoire flash + 96 Ko de SRAM

Afficheur 16 caractères.

interface com I²C, UART, USB 2.0, SPI

8 ports I/O de commande

Mémoire EEPROM flash de 2 Mo pour stocker le programme

Puce de mesure, STM32F051R8 – ARM Cortex M0 + EEPROM flash de 64 Ko.

Compteur, signal CPL G3 SoC TMS320F28PLC84 de Texas Instruments

Processeur de traitement 90 MHz, 256 Ko flash, 100 Ko RAM, gestion clef sur 128 bits.

Puce AFE031 (PHY) de TI amplifie le signal CPL pour le transmettre au SoC CPL sur le réseau électrique 230V par le biais d’un coupleur transformateur.

Le mmodule ERL, Émetteur Radio Linky, se connecte sur la sortie TIC (télé-information client) du compteur qui était déjà présente sur certains compteurs électroniques d’ancienne génération. Toutes les deux secondes, la liste des mesures effectuées (tension, courant, puissance, etc.) y est transmise.

Marc Filterman compteur électrique Linky et module émetteur ERL Zigbee Marc Filterman compteur électrique Linky et module émetteur ERL Zigbee

On a une couche physique (PHY) pour définir les paramètres du signal CPL.

On a une couche MAC puis 6LoWPAN (IPv6 over Low-power Wireless Personal Area Network) qui permet de communiquer par la couche réseau IPv6 (internet). La couche MAC utilisée du CPL du Linky G3 supporte le mode gestion « Full Mesh » qui permet d’opter pour le meilleur chemin afin que les données arrivent au concentrateur même en cas de perturbation. Un compteur peut servir de relais pour transmettre le signal du compteur d'un voisin. Il y a juste un hic, quand un compteur tombe en panne, toute la grappe peut tomber en panne, information que nous avionseu par le biais du médiateur de l'énergie. Au-dessus de la couche réseau, « transport », c’est le protocole UDP (et non pas le TCP) qui est utilisé. La couche application devait utiliser les protocoles :

SNMP, pour la surveillance d’état,

TFPT, pour la mise à jour de firmware,

mais elle se limitera au final au COSEM, des spécifications normalisées dédiées à la mesure de l’énergie chez l'abonné.

Données transmises à ENEDIS et sur la sortie TIC :

* numéro de série du compteur,

* date et heure,

* énergie active en W/h

* puissance instantanée active (W),

* puissance réactive (VAR)

* puissance apparente (VA)

* tensions (V),

* intensité en Ampère,

* registre des statuts :

- état du contacteur interne,

- état du contacteur d'ouverture du capot du Linky

- présence d’une surtension,

- sens de l’énergie active (consommation ou production d’électricité).

