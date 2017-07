Contestataires et oligarques au G20 : la même idéologie ?

@Amaury Grandgil

Si, le marxisme est une « ontologie » matérialiste. En « remettant Hegel sur les pieds » il change idéalisme en matérialisme, transcendance (Esprit du Monde) en immanence (homme génétique devenant aussi générique), mais c’est la même chose, un rationalisme (l’esprit peut faire le monde et se base sur la matière génétique, l’Être).



La dernière classe de l’Histoire, le prolétariat, n’a plus de « fausse conscience » (religion, état) et retourne à la communauté primitive réellement humaine (génétique) réinventée (générique) dans le communisme (les germains, les chrétien sans paradis du début etc...). Mais « l’Histoire peut échouer », le gogochon a fini dans l’auge consumériste.

Il existe aussi la solidarité génétique parentelle (méfiance instinctive de l’altérité), que Marx ne connaissait pas, il connaissait Darwin (la Nature est à la Société ce que Darwin est à Marx... dit en gros Engels) et la culture est le substrat ontologique pour l’homme générique



« La haine des nations (peuples et leurs cultures) est l’internationalisme des imbéciles » Lénine, a aussi un fondement « génétiqsue » en plus du « générique » (culture)

La sélection parentèle 1970 Hamilton et Price



« Le degré d’altruisme entre des animaux d’une même espèce est déterminé par la proportion de gènes communs (des colonies d’amibes en lutte antibiotique aux mammifères). Les insectes qui partagent la même reine forment la même société. La sélection naturelle et la société agissent donc réciproquement génétiquement... pas bobo ça ... »



Les islandais, tous cousins, sont très solidaires donc, et leurs banksters ont fini en taule. Une génération de coréens du sud s’est sacrifiée au boulot par holisme. Alors que le prédateur frelon capitaliste est peinard dans le pillage de la ruche multiethniquée, aucun insectes benêt ne se bougera pour des gènes différents ... Multiethnique et impera !



Et évidement, le Capital le sait.