Coup de gueule et quelques remarques...

En parcourant le site ... Précisons généralités, pas égocentrique à ce point … Et puis après j’essaierai d’arrêter, faudrait pas que ça devienne une fâcheuse habitude…

Quelques fautes parsi, parla, et alors ? Pré-sélection pour la dictée de Pivot ? Antichambre des habits verts ? On n’encourage que ceussent qui savent manier circonvolutions linguistiques, statistiques, et tout et tout ?

Je n’ose imaginer les réactions si le vieil homme (celui qui a fini par mourir tout seul chez lui parce que le médecin lui avait dit de rester à la maison, ouais, j’ai trouvé C’est Nabum : « un simple coup de froid ») ou l’agriculteur (celui qui s’est suicidé : « il voulait juste acheter du gasoil »- Gerard Faure-Kapper- ) avait pris leur courage à deux mains pour tenter de se faire entendre dans un article peut-être médiocre ou peut-être pas trop bien écrit…

Merci aux deux auteurs d’avoir simplement parlé d’eux … le pire, c’est que ce qui les a vraiment tués, c’est leur humilité …

Ce qui ne risque pas d’arriver à d’autres, c’est certain …

Quand je lis des critiques vicelardes à travers le site, que j’essaie de comprendre, et de trouver un … tiens ….. c’est marrant, justement souvent on ne trouve rien, les mêmes commentateurs n’ont même pas les couilles d’écrire un truc avec une toute petite opinion dedans, sous un pseudo ? Peur de se faire démonter (ce qui m’arrivera sûrement) ? Les synapses encrassées ? Le bide trop mou rempli de hamburgers ? J’essaie d’avoir de la pitié pour les lâches mais … certains doivent vraiment se faire c...r dans la vie !

Il est vrai qu’en France vous n’avez pas vraiment voté pour qu’ils soient défendus, hein, les chômeurs de longue durée, les vieux sans retraites, les ignorés, les éclopés de la vie, les handicapés, les pas logés et tous les autres … c’est pas Macron le président ou j’ai raté un truc ? Ben moi je les aime bien tous ces gens, même que je leur parle, pire, il m’arrive de les écouter ! Ouais, même les clochards ….

Je préfère passer pour une conne plutôt que d’en être une …

Il parait que les français sont devenus plus solidaires depuis les attentats du Bataclan….(ah ouais ? il en faudra combien des attentats, pour la solidarité ?) C’est facile de parler quand on a quitté la France ? Eh bien essayez donc ! Vous avez un bout de papier d’une valeur inestimable : un passeport ! Prenez un ou deux enfants sous le bras (pour la compagnie), très peu de fric (pour le défi) et allez tout recommencer ailleurs (pour le plaisir un peu) …

Et les « fameux » sans dents, illettrés, sans costards, les « rien » qui passent dans les gares, et tous les autres, ils s’expriment où ????

Le silence des petits devient assourdissant….

Et surtout, ne pas confondre pauvreté matérielle et misère ….. Ça n’a rien à voir ! Pas vraiment inversement proportionnel non plus, quoique… (la vraie pauvreté, c’est de regarder Hanouna ! je plaisante, je plaisante, j’espère quand même que c’est bien payé, regarder ces conneries ?)

Ah, ça va mieux ! ....c’était pour les aigris et ramollis (masculins et féminins, parité oblige) des boyaux de la tête …

Quelques remarques :

Les frontières rétrécissent inexorablement pour les ‘lambda’ mais s’ouvrent pour les nantis avec passeport du pays jeté comme bonus dans la transaction ; une des « dernières modes » : la Nouvelle Zélande où des milliardaires américains (deux des heureux acquisiteurs : un journaliste de la NBC, Matt Lauer -propriété et passeport- et le cofondateur de Paypal, Peter Thiel -propriété et passeport, 2011) achètent d’immenses propriétés - avec terrains d’atterrissage pour avion - …. car ils ont la trouille qu’aux Etats Unis les pauvres se rebellent contre le système (quelle drôle d’idée….à suivre ?)

… aux normes antisismiques, les propriétés, y’a intérêt ….

Les responsables du désastre Irakien (Bush, Blair et Howard) se la coulent douce : ce sont DABORD ces pays-là -Etats-Unis, Royaume Uni et Australie- qui devraient accueillir des réfugiés et ces trois pourris auraient dû être traduits en justice, la Cour Internationale de Justice ronfle et les trois pays cités sont tranquilles (arriver là-bas de la Méditerranée, pas facile…)…

Et bientôt, youpi, puces électroniques pour tous, et vaccins obligatoires. En Australie, les vaccins ne sont pas légalement « obligatoires » (petits malins) MAIS les allocations familiales (concernant les enfants de 0 jusqu’à 20 ans) seront supprimées aux parents dont les enfants ne sont pas vaccinés et les enfants non vaccinés ne seront pas autorisés à fréquenter les établissements d’éducation publique - enfants de 0 à 12 ans - 9 vaccins « conseillés » - entrée en vigueur de la loi : 1er janvier 2018), exceptions rarissimes, clause pour « objection de conscience » supprimée …

Flicage permanent : en Nouvelle-Zélande la « GCSB Bill » - « Government Communication Security Bureau Bill » - amendée de justesse en aout 2013- autorise le gouvernement à espionner et à « fouiller » tous les articles électroniques présents dans le pays, comme et quand il veut… Voilà les touristes prévenus ! de toute manière la NZ fait partie des « five eyes », alors…

Et bientôt, plus d’argent liquide…. Rançonnés par les banques, empoisonnés par les industries alimentaires …. et, dans vos supermarchés … promotions sur l’air en boite !

Sans parler des drones et des nouveaux robots « tueurs », très appréciés des professionnels car ils réduisent le stress de ceux qui les envoient (because y parait que zigouiller des zumains, on n’est pas fait pour ça, donc tuer à distance, c’est meilleur pour la santé ! - sauf celle des receveurs…)

Bien envie d’écrire un truc sur ceux et celles rencontrés en Syrie, au Pakistan ou au Yémen et qui ne méritent en rien le calvaire qui leur tombe dessus… (et vlan, me v’là pour Daesh et fichée double S)…. tout le monde sait que le Yémen ne se relèvera pas …. mais comme tout le monde s’en fout et que je veux pas vous emmerder (y’a des limites quand même…) Et puis l’Espagne de nouveau…. (au moins leurs hôpitaux ne sont pas bombardés, ce qui n’est pas le cas au Yémen …)

A méditer : une des dernières entrées dans le DSM-IV (Manuel Diagnostique des troubles mentaux- américain) est ……… le non conformisme. Ranger les traits de personnalité d’individus dans des cases psychiatriques veut dire qu’ils peuvent être soumis à traitement…. comme il y a créativité dans le lot, on se demande comment ça se soigne… on vous envoie travailler à la poste ? (ah bah non, pas possible c’est comme les employés de banque et les caissières de supermarché, c’est toutotomatic maintenant….) ; les médicaments alors, pour engraisser les lobbies pharmaceutiques qui en ont bien besoin, c’est connu…. (Etats Unis, 2015, scandale du Daraprim, plus de 5000% de hausse)

Ah, le beau monde qu’on nous prépare ! N’oubliez pas de relever le nez de vos trucs électroniques, j’ai souvent eu de super discussions dans des gares, trains, bus, ou même dans la rue simplement en commençant par regarder les gens (oui, en France !)

Et pour ceussent : « et toi pétasse, tu fais quoi ? » ; quelques efforts : volontariat (dont en Inde), hébergé et partagé bouffe avec pas mal de moins chanceux (quelques bringues mémorables !), et d’autres trucs qui ne regardent que moi… non, pas Mère Theresa (pas de religion, et pas de parti politique, et pas arabe, et pas juive, et pas noire, et pas 38), pas meilleure que vous, pas pire non plus ; « être humain » et « avoir humain », j’ ai toujours essayé de pas confondre…

Pas d’inquiétude, j’adore le rose, ai le sourire facile et ne parle pas qu’aux animaux … à y penser, j’ai vraiment une vie sympa … (mais j’en veux pas dans mon bol, des zanimaux)

Je vais morfler sec pour tout ça, le style, et elle mélange tout, et dekoikelle cause, et pourkikelle se prend, les zacor et tousa …

J’ai choisi mon camp.

Vous allez peut-être devoir choisir le vôtre plus tôt que vous ne pensez (non, je n’échange rien avec les extra-terrestres, il suffit d’ouvrir les yeux)

Suis en Asie (reste vague exprès…), décalage horaire, coupures de courant et … autres (pour répondre)

Mais je bismute, je bismute … (pour une fois que j’ai piqué une idée à Sarkozy, « rendons à ……etc. »)

Allez, bon courage à tous

Une invisible pas toujours contente

PS pas 38 : les sandales