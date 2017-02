Créons un Service National de l’Emploi, Quatrième branche de la Sécurité Sociale

En ce début de mois de février, il semble que Jean-Luc Mélenchon aura du mal à se qualifier pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Une des raisons semble être l'absence d'une proposition radicale et crédible sur le principal problème des français : le chômage de masse. C'est pourquoi je propose ce projet de Service National de l'Emploi.

Il y a 70 ans, le Conseil National de la Résistance créait la Sécurité Sociale avec ses 3 branches : Santé, Retraite, Famille. Le manque criant de bras pour la reconstruction occultait complètement le problème de l'emploi.

Depuis 40 ans, la progression ininterrompue du chômage de masse est devenu le problème numéro un de notre société. Pour y remédier, je propose de créer la quatrième branche de la Sécurité Sociale : le Service National de l'Emploi, par une loi votée en urgence par la prochaine Assemblée Nationale.

Autour de Pôle emploi qui garde sa structure, ses effectifs et ses missions actuelles, on crée environ 3000 agences locales pour l'emploi employant chacune de quelques centaines à quelques milliers de chômeurs. (En gros, une par ancien canton dans les campagnes, une par nouveau canton dans les villes).

Pôle emploi convoquera chaque demandeur d'emploi pour établir avec lui un salaire horaire tenant compte de ses formations initiale et continue, de ses expériences professionnelles, de son ancienneté. Puis il lui proposera un emploi correspondant à sa qualification dans les agences locales proches de son domicile pour 32 heures par semaine. A défaut, il lui sera proposé provisoirement un emploi de moindre qualification tout en gardant son salaire horaire, mais un refus de plusieurs postes qualifiés proches de son domicile ramènera son salaire horaire au niveau de l'emploi réellement occupé.

Il sera toujours référencé à Pôle Emploi qui pourra lui proposer des postes dans le privé correspondant à ses qualifications et à ses désirs.

FINANCEMENT

Réglons tout de suite la question du financement selon le principe :

« Mieux vaut payer correctement les gens à produire quelque chose que de mal les payer à ne rien faire. »

Dépenses :

Elles dépendent de 2 chiffres clés : le nombre de chômeurs à embaucher et le salaire moyen servi.

On reprend les 3 500 000 chômeurs de la catégorie A.

Les 2 millions de chômeurs des catégories B et C travaillent en moyenne à mi temps. Les entreprises privées ont besoin de ces heures travaillées et devront s'organiser pour transformer ces temps partiels en emplois plein temps. Il restera 1 million de ces chômeurs à reprendre.

On ajoute les 2 millions de chômeurs invisibles (RSA, DOM-TOM, emplois aidés, chômeurs découragés...) pour arriver à 6 500 000 chômeurs à embaucher.

Le salaire moyen annuel net français est de 26 000 euros.

On fixera le salaire moyen à servir assez bas car il est plus facile de le monter ultérieurement que de le baisser et cela permettra de corriger plus facilement les erreurs de la grille des emplois.

La qualification moyenne des chômeurs, moindre que celle des actifs, fera baisser ce salaire moyen de 20 %. Le passage à 32 h sans heures supplémentaires fera baisser ce salaire moyen d'encore 10 % et il faudra maintenir l'attractivité du privé, donc encore – 15 %. Le SMIC à 32 heures sera maintenu à son niveau actuel, soit 12 500 euros annuel, et il y aura absence des très hauts salaires (max 4 fois le SMIC soit 50 000 euros).

Cela amène à retenir un salaire moyen annuel net au Service National de l'Emploi de 16 000 euros pour 32 heures par semaine.

Cela fait une dépense de 16 milliards d'euros par million de chômeurs et donc pour 6,5 millions de chômeurs équivalent temps plein : 104 milliards d'euros.

Recettes :

Les coûts direct du chômage seront reversés au Service National de l'Emploi, à savoir :

Les cotisations chômage : 37,2 milliards

Le RSA 10,5 milliards

Les aides logements aux chômeurs : 6 milliards

Total : 53,7 milliards

La différence 104 – 53 = 51 milliards constituera un plan de relance d'environ 2 % du PIB, avec deux effets :

1 - Cette demande entraînera un peu d'inflation, des importations supplémentaires et surtout une croissance de la production intérieure amenant la création d'au moins 500 000 emplois. Cela ramènera les chômeurs à embaucher à 6 millions, ce qui allégera la facture annuelle de 8 milliards.

2 - La moitié des 51 milliards reviendra dans les finances publiques via les prélèvements obligatoires, soit 25 milliards qui seront réaffectés à l'emploi.

Reste donc à couvrir : 51 – 8 – 25 = 18 milliards.

C'est la production nette annuelle que l'on demandera aux 6 millions de travailleurs du Service National de l'Emploi de réaliser dans un premier temps (avant de faire beaucoup mieux).

Cette production commencera à zéro avant de parvenir au bout de quelques mois à l'objectif de 18/12 = l,5 milliard mensuel. Côté dépenses, l'embauche des 6 millions de chômeurs prendra aussi quelques mois et le budget de l’État fera la trésorerie.

Ensuite, ils créeront des excédents par rapport à la situation actuelle. Ceux-ci seront répartis par la loi de financement de la sécurité sociale votée à la fin de chaque année par le parlement entre :

- une diminution des cotisations chômage,

- une diminution des dotations de l’État,

- des versements de cotisations à la Sécurité Sociale,

- et une augmentation des salaires du Service National de l'Emploi.

EMPLOI

L'autre défi est d'employer ces 6 millions de travailleurs, de préférence dans des activités productives plus ou moins rentables, mais aussi dans des activités socialement utiles même si elles ne rapportent rien financièrement.

Activités productives :

Une entreprise doit couvrir

- son capital fixe emprunté (prêts bancaires) et circulant (payer ses fournisseurs)

- les salaires nets de ses employés (y compris la direction)

- les charges sociales et les taxes (dont la TVA).

« Une entreprise liquidée ne paye plus de charges ni de taxes et ses employés sont mis à la charge de Pôle emploi. »

Il est donc intéressant pour le Service National de l'Emploi de reprendre une entreprise ou, par extension de créer de nouvelles activités à la condition que l'activité paye le capital emprunté et les fournisseurs, et au moins une partie des salaires net.

Une entreprise en faillite étant quand même proche de l'équilibre, on retiendra, en dehors du remboursement du capital fixe et circulant, un produit net moyen couvrant les salaires nets en totalité (et donc ni les charges ni les taxes).

1 – Reprise des entreprises en difficulté.

Chaque année, plusieurs centaines de milliers de travailleurs entrent à Pôle emploi du fait de la liquidation de leur entreprise. La loi Emploi rendra prioritaire le Service National de l'Emploi pour la reprise de ces entreprises en difficulté. L' agence locale rencontrera les syndicats ou les collectifs de travailleurs et les directions pour prolonger une activité déficitaire. Les travailleurs seront repris pour 32 heures avec un salaire réajusté à la baisse (rarement à la hausse) par Pôle emploi.

L'objectif sera de parvenir au bout de quelques mois à 100 000 emplois repris pour un produit net mensuel de 133 millions d'euros (16000 euros /12 x 100 000 emplois).

2 – Anciennes activités :

Sur le même principe, beaucoup d'entreprises ont fermé récemment. Des compétences sont toujours présentes à Pôle emploi et les locaux et peut -être les machines sont encore là. On essaiera donc de relancer une activité déficitaire, le capital fixe étant renouvelé par des prêts bancaires garantis par le gouvernement.

Avec un objectif de 100 000 emplois repris au bout de quelques mois, le produit net mensuel serait de 133 millions d'euros.

3 – Nouvelles activités :

« Il est beaucoup plus facile de créer une activité déficitaire qu'une activité rentable. »

Les agences locales devront rassembler des équipes de cadres, de commerciaux, de techniciens pour créer de nouvelles activités productrices de biens ou de services avec comme seules contraintes de ne pas trop concurrencer le tissu des PME locales et d'être certain de rembourser le capital fixe et circulant et au moins une partie des salaires nets. On se concentrera évidemment sur des activités de main d’œuvre faiblement capitalistiques.

Cela pourra être des productions venant concurrencer des produits importés à bas prix, même de l'Europe, ou des productions de biens et de services socialement utiles mais non rentables actuellement.

A chaque agence de faire preuve d'initiative et de créativité avec une mise en commun complète des expériences.

Avec un objectif de 300 000 emplois créés au bout de quelques mois (en moyenne 100 par agence), le produit net mensuel serait de 400 millions d'euros.

4 – Casinos :

Il existe un secteur très rentable laissé principalement au privé alors qu'il attire les mafias, les trafiquants, les délinquants : c'est l'industrie des drogues, des jeux et du sexe. Je n'aurai aucun scrupule pour ma part à concurrencer les établissements existants.

Chaque agence locale devra rechercher une friche industrielle, un établissement public désaffecté ou un château abandonné ou elle aménagera avec ses propres équipes :

- un lieu de vente de boissons alcoolisées, de tabac, de cannabis (vente dont elle aura le monopole), de jeux à gratter, loteries, paris divers...

- un bar avec des salles fumeurs et non fumeurs, des salles de jeux avec billards, flippers, jeux d'arcanes, bandits manchots et autres machines à sous...

- Un restaurant midi et soir offrant en plus une petite restauration durant toute l'ouverture du lieu.

Avec les 32 heures sur 4 jours et la bonification des heures de nuit et de week-end, il faut une équipe le matin, une l'après midi, une en soirée sur 4 jours en semaine, même chose les 3 autres jours dont le week-end, plus l'équivalent d'une équipe pour les absences et les congés, soit 7 équipes. Avec 3 personnes pour la vente, 2 pour le bar, 3 pour la restauration, 2 pour les jeux et l entretien, c'est en moyenne 70 emplois, soit avec 3000 agences, 210 000 emplois.

Quelques centaines d'agences devraient aller plus loin avec la création d'un véritable casino, avec salles de jeux (machines à sous, roulette, jeux de cartes...), restaurant gastronomique, bars, dancing, boite de nuit, club échangiste, sex-shop... à l'image de ce qui peut exister dans les villes d'eaux.

Chaque casino ouvert 24 h sur 24 nécessiterait l'équivalent de 9 équipes et pourrait employer plusieurs centaines d'employés. On retiendra 90 000 emplois supplémentaires.

Donc, 300 000 emplois avec comme premier objectif à quelques mois pour ces activités très rentables, un produit net mensuel de 833 millions d'euros (33000 euros annuels par emploi) afin d'équilibrer les comptes par rapport à la situation actuelle.

« Total des activités productives : 800 000 emplois pour un produit net mensuel de 1,5 milliards d'euros. »

Activités improductives :

5 – Direction, Service du Personnel, Moyens Internes.

Les agences emploieront des publics difficiles, les plus éloignés de l'emploi, et ce sera pour beaucoup leur première expérience professionnelle. C'est pourquoi il faudra tabler sur un encadrement très renforcé.

Les moyens internes devront rapidement aménager des locaux désaffectés fournis par les municipalités pour les bureaux et les lieux des activités.

Une équipe alimentera le site web de l'agence avec au jour le jour les principaux chiffres (pour chaque activité : emplois, chiffre d'affaire, produit net...) afin de déployer le Service National de l'Emploi en toute transparence.

Je retiens ici 600 000 emplois.

6 - Assistants d'éducation,

Les agences locales pour l'emploi proposeront gratuitement à l’Éducation Nationale des assistants d'éducation à raison d'un par classe du CP à la 3éme.

Dans le primaire, l'assistant sera proposé à l'essai à l'instituteur. Il sera remplacé s'il ne fait pas l'affaire. Présent en permanence dans la classe, il travaillera en binôme sous la direction de l'instituteur permettant une bonne prise en charge des élèves en difficulté. Ils s'occupera aussi des problèmes de discipline, surveillant les récréations, les entrées et sorties de l'établissement et veillant à stopper les rackets, les brimades, les moqueries.

Dans les collèges, l'assistant sera le référent adulte de la classe sous la direction du professeur principal. Sorte de grand frère ou grande sœur, présent en permanence aux cours, il ou elle s'occupera des problèmes de discipline, des élèves en difficulté, des relations avec les professeurs et l'administration.

Avec un assistant par classe du CP à la 3éme, cela fait environ 300 000 emplois.

7 – Assistants municipaux sous la direction des services municipaux :

Il sera mis gratuitement à la disposition des communes 1 300 000 emplois.

Cela fait en moyenne 20 emplois pour un village de 1000 habitants, 200 emplois pour une ville de 10 000 habitants, 2000 emplois pour une ville de 100 000 habitants.

Tâches : ramassage des déchets, nettoyage des rues, des graffiti, débroussaillage, petits entretiens, maçonnerie, jardinage, désherbage, aide aux personnes âgées, aux familles, aux clubs...

Le coût en capital sera nul, les moyens de travail et le transport sur place étant fournis par les municipalités.

Si une municipalité n'a plus besoin de tous ces emplois, le surplus sera proposé aux communes avoisinantes ou réemployé dans les taches de surveillance décrites ci-après.

8 – Assistants de sécurité sous la direction des forces de police et de gendarmerie :

Ils emploieront le reste des chômeurs soit : 3 000 000 emplois.

Cela fait en moyenne 45 emplois pour 1000 habitants.

Pour assurer une patrouille en permanence 24 h sur 24 et 365 jours par an, il faut 9 équipes de 3 à 4 personnes, soit environ 30 personnes.

Pour un village de 1000 habitants cela permet 1,5 patrouilles en permanence, pour une petite ville de 10 000 habitants, 15 patrouilles, pour une ville de 100 000 habitants 150 patrouilles, etc...

Leurs tâches : patrouiller dans les transports en commun, dans les quartiers, dans les endroits recevant du public et prévenir par leur seule présence les incivilités, les agressions, les cambriolages, les vols.

Le coût en capital sera presque nul, se limitant à la fourniture de gilets reconnaissables, de voitures pour certaines patrouilles notamment de nuit, de téléphones portables (pour ceux qui n'en aurait pas) permettant de photographier et filmer les incidents et d'appeler les forces de sécurité si nécessaire.

Le coût des sinistres pour vol devraient fortement baisser du fait de cette surveillance et de l'embauche et l'encadrement des « classes dangereuses ». Le gain pourrait être partagé entre une baisse des primes d'assurance et une taxe reversée au Service National de l'Emploi.

Le temps partiel choisi

Le Service National de l'Emploi répondra également aux besoins d'autres catégories :

- Les étudiants viendront travailler quelques heures dans des horaires aménagés compatibles avec leurs études.

- Les artistes, non seulement les intermittents du spectacle mais aussi les plasticiens, les musiciens, les écrivains... viendront travailler quelques heures pour compléter leurs revenus artistiques.

- Les retraités avec de trop petites pensions viendront les compléter avec quelques heures dans des activités compatibles avec leurs possibilités.

- les femmes au foyer viendrons augmenter les revenus de leur famille.

- Les anciens détenus trouveront un point de chute pour leur réinsertion.

Ces publics seront recrutés au salaire correspondant à la qualification du travail effectué.

Evolution ultérieure et économies indirectes

Bien entendu, chaque agence devra développer les activités productives et donc progressivement diminuer les emplois de surveillance.

Parmi les économies indirectes on citera :

- les dépenses de santé dues au chômage chiffrées par certains à des dizaines de milliards d'euros.

- un allégement du code du travail, pas sur les conditions de travail et l'environnement, mais sur le reste, fixation des salaires, licenciement, dialogue social... Les entreprises devraient redécouvrir que leur actif le plus précieux est leur personnel.

- les dépenses de l'ensemble police, justice, prison, qui devraient forcément diminuer avec la fin du chômage et la prise en charge de tous.

MISE EN PLACE

Pour avoir une bonne efficacité électorale, il est important de montrer qu'il ne s'agît pas d'une nouvelle promesse électorale, mais bien d'un projet en cours, et donc de montrer des signes concrets de mise en place avant le premier tour de la présidentielle et localement avant le premier tour des législatives.

Avant le premier tour de l'élection présidentielle, il faudrait créer un site Internet du Service National de l'Emploi d'allure assez officielle.

On y trouverait :

1 - La présentation de l'équipe chargée du projet.

2 - Une ébauche des projets de loi et des décrets.

3 - Un premier simulateur de salaire, au départ forcément incomplet, ou chacun pourra venir entrer à l'aide de questions à choix multiples, sa formation initiale et continue, les métiers exercés, son ancienneté, et obtenir ainsi une estimation de son salaire horaire.

4 – Un premier découpage territorial des agences locales.

5 – Un appel à des comités d'initiative chargés de concrétiser le projet au niveau de chaque agence locale. Cela permettra de rassembler localement les partisans du projet ce qui sera bien utile pour les élections législatives.

6 - Une page pour chaque agence à la disposition des comités d'initiatives, avec communes, populations, chômeurs recensés à pôle emploi, entreprises en difficulté, entreprises récemment fermées, projets, locaux à aménager...

7 – Un appel à candidature pour les binômes directeur et directeur adjoint de chaque agence locale.

8 - Un calendrier pour la suite du projet entre la présidentielle et les législatives dés la nomination du nouveau gouvernement :

- Nomination des binômes de direction sur des postes provisoires en attente de la loi.

- Recrutement des équipes de direction dans chaque agence locale.

- Contacts avec les maires, les forces de police et de gendarmerie, l'éducation nationale.

- Contacts avec les entreprises en difficulté.

- Développement des projets d'activités (organigramme, locaux, prêts bancaires).

- Réception par pole emploi de tous les chômeurs pour fixation de leur salaire et affectation.

9 - Un calendrier pour la suite du projet après les législatives

- Vote en urgence de la loi emploi

- Transformation des emplois provisoires en dur

- Mise en place sans délai des activités.

Le calendrier est serré. C'est nécessaire si on ne veut pas que l’État profond, (hauts fonctionnaires, certains lobbies, certains corps intermédiaires, certaines institutions) viennent freiner, édulcorer, et finalement dénaturer ce projet, voire même l'annuler, comme ils savent si bien faire.

Ce projet est-il susceptible de propulser la candidature de Jean-Luc Mélenchon ?

Les chômeurs, les ouvriers et les employés votent aujourd'hui très majoritairement pour le Front National et la droite.

Avec ce projet, chaque chômeur devra se dire : Foin de l'idéologie, ce qui compte pour moi c'est que, si Mélenchon est élu et si une majorité de députés vote en urgence la loi emploi, je serai embauché dés juillet au Service National de l'emploi à un salaire correct.

Chaque travailleurs actif pourra se dire, si mon entreprise ferme, elle sera reprise ; si je suis licencié, je trouverai immédiatement un emploi, certes moins payé mais correct, au Service National de l'emploi.

Fini la galère et les angoisses !

Est-il trop tard ?

Le candidat peut se saisir de ce projet et le soumettre à la France insoumise pour débat et vote sur internet, puis ensuite commencer à le mettre en œuvre avant le premier tour. Il est encore temps.