Crever de la canicule à l’hôpital de Sarlat sous le règne de Jupiter 1er

Benzema continue de payer des impôts en France, l’exemple est peut être mal choisie..





Et quand on travail à l’étranger on paie ses impôt ou l’on travail, quoi de plus normal ? les footballeurs vont a l’étranger parce que les salaires y sont plus élevé, les clubs plus prestigieux, et les championnats plus interessant sportivements, ce n’est pas de leurs fautes si la France à une politique fiscal anachronique qui repousse les plus grands talents du sport et même les siens..





J’ai par ailleurs remarqué que ceux qui s’insupportent de la réusites des footballeurs français à l’étranger sont beaucoup moins d’accord quand des boites polonaises ne souhaitent pas payer leurs cotisations en France lorsqu’elles y travaillent, même dans leur connerie ils sont illogique.