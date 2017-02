Cris citoyen, cris d’espoir et de désespoir

Il ne fait aucun doute que la république française a pour socle commun la liberté d'expression, enseigne la citoyenneté et le civisme, berce ses enfants avec les droits de l'homme et la loi 1905, inculque le sens de la fraternité mais avant toute chose cette république française est Liberté et Egalité.

Ni analyste ni politicien, le citoyen a pour recours, outre son droit de vote, la liberté de s'exprimer pour dénoncer ou témoigner.

Le citoyen représente la masse. La masse qui vit ou survit, travaille ou subit le chômage, suit l'actualité et attend souvent horrifiée ou terrifiée un appel à l'espoir non des promesses, un appel au peuple, un appel de nos responsables politiques à l'unité entre citoyens.

Je suis une française parmis tant d'autre âgée de 35 ans. Je suis également noire, musulmane.

Je témoigne que je vis depuis toujours ce que nous appelons en toute décontraction le racisme ordinaire.

En tant que noire. C'est un quotidien que des milliers de noirs vivent, homme et femme confondus. Contrôle aléatoire, discrimination à l'embauche, clichés et moqueries et plus encore.

En tant que femme, car il est inutile de rappeler l'écart de salaire entre homme et femme et le sexisme qui perdure dans notre société et régne dans certaines de nos entreprises.

Depuis les attentats, je vis ce qu'on nomme l'islamophobie. Non pas que cela n'existait pas avant, non, mais la parole est libérée et les préjugés et amalgames sont désormais un quotidien. L'élection américaine rend encore plus légitime et démocratise cette islamophobie.

Je crois en cette république mais j'ai besoin que la république m'accompagne dans mes combats. Le citoyen a besoin d'être reconnu afin d'être reconnaissant envers la république.

Je ne me fais le porte parole d'aucune cause, d'aucune communauté ni d'aucun parti. Mon appel est un cri d'espoir et de désespoir.

Je crie aux citoyens français de se réveiller et d'ouvrir les yeux. Regarder ce que vit une partie du pays chaque jour. La France devant sa télévision regarde les afro-américains en disant c'est grave, nous regardons Blacks Lives matter et on pense qu'en France ce n'est pas comme ça.

Ouvrez les yeux et pensez par vous même.

Il est temps d'admettre ce racisme primaire et ce sentiment de suprématie et d'impunité.

Il est temps que les français ouvrent leur cœur. Il est inutile de rejeter quelqu'un ou quelque chose qui fait parti de nous. La France est un tout, la France est à nous.

La méconnaissance de l'autre engendre la peur, la peur est notre ennemie. Cette peur se nourrit et grandit de l'ignorance de l'histoire, l'histoire de chaque citoyen et chaque communauté qui constitue la force et le coeur de ce pays.

Nous devons nous connaître pour vivre réellement ensemble. Le vivre ensemble n'est pas un concept ou un slogan, c'est un combat. Nous devons mener ce combat pour nous approprier à nouveau notre pays et le faire à nouveau nôtre.

Le vivre ensemble ne concerne pas que l'acceptation des musulmans en France victime du terrorisme au même titre que les autres mais la communauté noire, asiatique et toutes celles qui subissent le racisme.

Je crie aux politiques de prendre leur responsabilité, d'unir notre pays avant que la fracture entre le peuple et dans le peuple ne soit définitive. Elle s'est déjà propagée car certains de ceux qui sont censés nous protéger nous haïssent et méprisent.

Le monde entier et notre république sont victimes d'une guerre et tout ses citoyens en sont la victime. Personne ne peux nier notre ÉGALITÉ face à cela.

Au delà des élections, des alliances qui se font et défont, du Pénélopegate, de Adama et Théo, notre pays est une terre de liberté, nos enfants doivent être en sécurité et en aucun cas leur couleur, religion et origine ne doivent constituer leur crime. Il est temps que nous vivions TOUS en adéquation avec notre devise : liberté, égalité, fraternité.

Je ne suis pas écrivain, c'est donc avec humilité que j'emprunte des mots d'Abd Al Malik, l'écrivain, qui les a lui même emprunté à Camus "Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir : le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression ""

Il est temps de reconnaître cette réalité. Le combat doit d'abord être mené par les citoyens.

Plus le choix, le silence nous rend complice.