Crise de foi chez les trumpolâtres

À l’issue de l’élection présidentielle états-unienne qui eut lieu le 8 novembre 2016, de nombreux observateurs indépendants nous firent part sur Internet de leur complète satisfaction quant au résultat final et tentèrent de nous communiquer leur enthousiasme débridé pour le vainqueur débonnaire qui arrivait avec des oiseaux de paix plein sa musette[1] : la Maison Blanche allait se transformer en colombier. Depuis l’intronisation de Donald Trump le 20 janvier passé, plusieurs d’entre eux se sont rendu compte que dans cette affaire il était surtout question de pigeons.

Le 9 novembre, l’économiste et ancien sous-secrétaire au Trésor dans l’administration Reagan, Paul Craig Roberts, affirmait non sans précaution : « Le peuple ayant été capable de vaincre les oligarques, l’élection présidentielle états-unienne est historique. […] Avec Trump, il y a au moins l’espoir. À moins qu’il ne soit gêné par de mauvais jugements dans ses nominations et par des obstacles, nous devons espérer la fin du conflit orchestré par Washington contre la Russie, le démontage des missiles US aux frontières de la Russie, en Pologne et en Roumanie, la fin du conflit en Ukraine et la fin des combines de Washington pour renverser le gouvernement syrien. Mais pareilles réalisations sous-entendent la défaite de l’oligarchie US. Bien que Trump ait battu Hillary, l’oligarchie est encore là, toujours puissante. Trump a dit qu’il ne voit plus de perspectives pour l’Otan vingt-cinq ans après l’effondrement soviétique. S’il reste fidèle à cette appréciation, il faut s’attendre à de grands changements politiques chez les vassaux de Washington en Europe[2]. »

Le 6 février suivant, moins de trois mois plus tard, le même reconnaissait s’être trompé : « Les espoirs pour l’administration Trump ne brillent plus beaucoup. Le militaire en chef de Trump, le général Mattis, est en train de prouver que son sobriquet de ‟chien fou” est bien mérité. Il vient juste de déclarer que ‟l’Iran est le plus gros sponsor du terrorisme dans le monde.” Il a déclaré que la Russie est la première menace pour les États-Unis. Il a menacé d’une intervention américaine dans les affaires territoriales de la Chine. J’ai eu tort. J’ai pensé que le général Mattis était un choix raisonnable pour le poste [de secrétaire à la Défense], car il rejette l’efficacité de la torture [NDR : que pouvait-on de ce fait reprocher à ce brave homme qui, lorsqu’il exerçait ses talents de commandement en Irak dans les années 2000, avait trouvé « ‟marrant de descendre des gens” quand on est face à ‟des gars qui frappent les femmes pendant cinq ans de suite parce qu'elles ne portent pas le voile”[3] » ? Touchante commisération envers la dure condition des musulmanes que nuançait toutefois sa décision de bombarder une noce de village à Moukaradib, au cours de la seconde bataille de Falloujah, le 19 mai 2004 : onze femmes et quatorze enfants tués parmi quarante-deux morts, sans parler des blessés éventuels[4]]. […] Trump se doit de virer Mattis qui a placé le Pentagone comme obstacle sur la route de relations normales avec la Russie. […]. Sa définition de ‟menace” est celle des nouveaux conservateurs : un pays capable de résister à l’hégémonie mondiale des États-Unis. Ceci est une menace très utile pour le complexe militaro-industriel et de la sécurité, car elle justifie un budget illimité afin de pouvoir [l’emporter sur] ces soi-disant ‟menaces”. C’est cette [tendance] hégémonique qui est la source du terrorisme[5]. » S’étant manifestement rendu à l’évidence des premiers signes donnés par l’administration Trump de jumellité avec celle qui l’avait précédée, monsieur Roberts amorçait ainsi sa phase de rétropédalage (ce qui ne signifie nullement qu’il ne se remettra pas dans un proche avenir à rouler pour The Donald, si ce n’est déjà le cas[6], car il semble naviguer à vue dans une brume épaisse), non sans se ramasser quelques gadins supplémentaires. Par exemple, le 18 février, il écrivait : « Trump est aujourd’hui menacé par ces services [NDR : le renseignement US], parce qu’il rejette le programme néoconservateur préconisant l’hégémonie mondiale des USA, qui prévoit un budget annuel gigantesque octroyé à la défense et à la sécurité[7]… » Le président Trump rejetait si bien « le programme néoconservateur » et son budget « gigantesque » dédié aux armées que neuf jours après, patatras ! il annonçait une hausse de cinquante-quatre milliards de dollars des dépenses militaires[8] : c’était ballot ! et enchérissait le lendemain de trente milliards[9] : pas de bol ! Ce n’était pas que Donald Trump fût versatile ou bonimenteur, non, du tout : c’étaient les services secrets qui l’avaient contraint à prendre une décision en complète opposition avec ses convictions profondes et ses engagements de campagne. Ils sont si terriblement persuasifs ces services-là aux États-Unis d’Amérique qu’ils vous convertissent le président du pays-le-plus-puissant-de-la-planète en un tournemain ! N’est pas Hugo Chávez qui veut.

Le 9 novembre également, John Laughland, autre spécialiste de politique internationale ennemi du néoconservatisme, faisait montre d’une remarquable clairvoyance au sujet de Donald Trump : « [Il] incarne la nouveauté non seulement dans sa personne mais aussi par son idéologie politique. Tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, il a brisé, les uns après les autres, tous les tabous que la politique américaine a érigés pendant les décennies récentes », « [il] s'est montré un penseur politique plus fin que tous les autres produits recyclés de la classe politique tel le chef de clan [qu’est] madame Clinton » et « venu de nulle part [il] sera peut-être un plus grand homme d'État que ne l'aurait été son adversaire, pourtant militante politique depuis sa jeunesse. La femme qui a perdu plusieurs États-clés qu'Obama avait gagnés entrera dans l'histoire comme la dernière des Mohicans, la représentante d'une classe politique et d'un système politique finissants. Elle aura été balayée par ce dont elle incarnait le contraire — par le retour du politique[10]. »

À la mi-février, la confiance de John Laughland en Donald Trump commençait déjà à se lézarder : « Trump va-t-il pouvoir résister aux attaques de ses ennemis, qui sont déterminés à se servir du prétexte russe pour l'évincer du pouvoir ? Plusieurs éléments permettent d'en douter. Tout d'abord, l'inertie de la politique étrangère américaine est telle qu'il sera extrêmement difficile d'en inverser la trajectoire. […] le président Trump, malgré ses idées originales en matière de politique étrangère, sera sans doute l'otage de sa politique intérieure. Si le système militaro-industriel domine la politique aux États-Unis, cela est dû au fait que l'industrie de l'armement donne de l'emploi à des millions d'Américains. Dans les villes où il existe une installation militaire, c'est souvent elle qui est le principal employeur. Un président qui s'est fait élire sur la promesse de réindustrialiser son pays peut difficilement tenir tête à ce secteur qui domine la production industrielle, les autres centres de production ayant été délocalisés en Chine. Or, cette industrie a besoin d'une grande menace à l'étranger pour justifier son existence et les centaines de milliards de dollars qu'elle consomme chaque année. […] On peut aussi considérer que l'hostilité de Trump à l'égard de la Chine compliquera les rapports américano-russes, les rapports sino-russes étant excellents. […] Trump a une malencontreuse tendance à réduire les rapports internationaux à des rapports personnels. ‟Je ne sais pas si je m'entendrai avec Poutine” avait-il répété à plusieurs reprises [sic], comme si la politique des États-Unis dépendait de sa seule personne et de ses caprices. C'est peut-être une façon de parler mais il est vrai que l'on voit mal comment le fin calculateur réservé qu'est Poutine et la grande gueule qu'est Trump réussiront à trouver une langue commune[11]. » Tout ceci était bel et juste, mais aurait pu être formulé à peu près dans les mêmes termes dès avant la campagne présidentielle. Au lieu de s’extasier sur la capacité du milliardaire « venu de nulle part » à « briser les tabous », monsieur Laughland aurait dû sitôt cette campagne lancée se montrer charitable envers ses frères humains, afin qu’ils ne se fissent pas illusion, en les mettant en garde contre la toute-puissance du complexe militaro-industriel états-unien. Dès les premiers décrets signés par le nouveau président en faveur des multinationales et des banques de son pays, on put constater que le politique qui était de « retour » avait détalé sans demander son reste. Aujourd’hui, l’expert britannique a complètement viré sa cuti ; je ne citerai que le titre de son dernier article sur RT en français, lequel se passe de commentaire : Trump : un homme de paille, une girouette sans substance qui vient de devenir la risée du monde[12]. La question se pose de la valeur des décryptages à géométrie variable d’un « directeur des Études à l'Institut de la Démocratie et de la Coopération (Paris), philosophe et historien », tel que présenté par Russia Today.

Au lendemain de l’élection, le « libre penseur » Oscar Fortin émettait sur son blog l’avis suivant : « Au grand dam de tous les pronostics de nos médias officiels, le peuple des États-Unis vient de donner une victoire éclatante à celui qu’ils nous présentèrent plutôt comme un personnage plus près du clown et du bouffon que d’un véritable leader capable de redonner dignité et confiance à ce grand peuple. […] Je pense que le peuple états-unien a retenu une phrase maintes fois répétée par Donald Trump que je me permets de paraphraser : s’adressant à Hillary Clinton, il lui disait : ‟Depuis le temps que vous êtes au pouvoir, les problèmes sont toujours là : ce ne sont que des paroles et seulement des paroles. Moi, ce ne sera pas seulement des paroles, mais des actions qui vont apporter des solutions concrètes aux problèmes”. […] Il faut espérer que le respect des peuples et de leur souveraineté, tel qu’il l’a exprimé à plusieurs reprises, soit réalité. Il faut également saluer cette main tendue à tous les pays du monde[13]. » Cette main ou ce poing ?

Le 28 février dernier, Oscar Fortin n’espérait plus et changeait de ton, opérant un virage sur les jantes à cent quatre-vingts degrés ou presque : « Depuis ce discours fameux de son investiture comme président des États-Unis, discours laissant entrevoir une toute nouvelle manière d’aborder les problèmes intérieurs et extérieurs, Donald Trump nous laisse plutôt perplexes sous bien des aspects. C’est comme si le patron qu’il était à la tête de son empire ne se retrouvait plus dans le président qu’il est devenu. Comme patron, il avait main mise [sic] sur l’ensemble de son organisation. Il décidait de ses collaborateurs et collaboratrices tout comme de ses projets et plans d’action. Il n’avait de compte à rendre qu’à lui-même. Tout indique que ce ne soit plus le cas et qu’il faille prendre en compte les volontés de l’État profond[14] de l’Empire, tout particulièrement en ce qui a trait aux politiques extérieures des États-Unis. [NDR : ne pouvoir diriger en potentat un État fédéral de taille continentale comme on dirigerait un groupe d’entreprises, voilà qui avait de quoi surprendre, en effet !] […] Les prises de position et les déclarations du président Trump en relations internationales confirment de jour en jour et de plus en plus que l’État profond […] a repris le plein contrôle de l’agenda international et que Trump y jouera le rôle qu’on lui dictera. Ses déclarations sur le Venezuela, ses initiatives en Syrie et en Ukraine confirment le maintien des politiques étrangères des États-Unis à l’endroit de ces pays. Il faut également prévoir qu’il maintiendra la politique des sanctions contre la Syrie, la Russie et l’Iran[15]. » Dont acte.

Et que dire de l’historien d’investigation Eric Zuesse qui assurait au surlendemain de la victoire de Donald Trump : « Le fait est que la compréhension, par Trump, de la politique nationale des États-Unis était transcendante […]. Après que Trump a emporté la nomination du parti républicain — ce qu’il a fait honnêtement — il a continué à construire sur ce succès un mouvement anti-aristocratie authentique (ou anti-establishment) […]. Trump pourrait effectivement s’avérer être un président beaucoup plus progressiste que ce que l’on attend. Mais, même si ce n’est pas le cas, Trump s’engage à arrêter l’agression de l’Amérique contre la Russie[16]… » et avouait, penaud, un trimestre plus tard : « Trump poursuit la guerre d’Obama contre la Russie, bien qu’il n’ait pas donné aux électeurs américains, avant les élections, un signe permettant d’attendre quoi que ce soit de ce genre. Certains électeurs — dont moi — ont voté pour lui parce qu’il prétendait être fortement en désaccord avec son adversaire Hillary Clinton à ce sujet — il a menti purement et simplement aux électeurs, sur la chose la plus importante de toutes. Il a appliqué la coercition mentale — la tromperie — pour gagner. Mais comme on le voit, il n’est pas vraiment opposé au coup d’Obama en Ukraine. Peut-être est-il si stupide qu’il n’est même pas conscient que c’était un coup d’État, au lieu de la révolution démocratique prétextée. Peut-être qu’il est assez stupide pour croire les mensonges d’Obama[17]. » Un candidat mentant pour se faire élire, qui aurait pu imaginer semblable vilénie ? Au vrai, lequel fut « stupide » ? celui qui trompa effrontément les jobards en se payant leur tête ou celui qui avala goulument les bobards les plus hénaurmes ?

D’autres commentateurs avaient placé en Donald Trump leurs inoxydables espoirs de salut par le haut (vous savez, le mythe de l’homme providentiel qui doit un jour « changer l’eau du bocal », pour reprendre une expression qu’affectionne François Asselineau — voir à son sujet les derniers paragraphes du présent article —, formule qui ne précise pas si le liquide de remplacement sera plus fétide et le récipient, plus souillé) et sortirent brutalement de l’état d’hypnose dans lequel ils s’étaient complus durant la campagne présidentielle lorsque Donald Trump reçut le 13 février 2017, comme s’il s’était agi de la formalité la plus banale, la démission d’un élément pourtant considéré par ses partisans comme essentiel à son équipe gouvernementale, le général retraité Michael T. Flynn. Cet éphémère conseiller à la Sécurité nationale, russophile, avait été poussé sans ménagement vers la sortie par les services de renseignement états-uniens qui l’avaient pris en faute, tel un débutant, pour avoir avant son entrée en fonctions officielle bigophoné à l’ambassadeur de la Fédération de Russie (c’est du moins l’explication qu’on nous servit[18] : ne serait-il pas temps d’informer les huiles de l’US Military de l’existence de la CIA et de sa pratique généralisée de l’écoute téléphonique ?). The Saker (pseudonyme du créateur d’un site anglophone d’analyse géopolitique et de réinformation), aussi dépité que le moindre idolâtre de Tsipras après le référendum grec du 5 juillet 2015, lâcha la bonde à son pessimisme et à sa rancœur : « L’État profond, dirigé par les néocons [NDR : abréviation usuelle désignant la gent des néoconservateurs, à ne pas confondre avec une autre catégorie politique transpartisane bien plus répandue], a forcé Flynn à démissionner sous le prétexte idiot qu’il avait eu une conversation téléphonique avec l’ambassadeur de Russie sur une ligne ouverte, non sécurisée et clairement surveillée. Et Trump a accepté cette démission. Depuis que Trump est arrivé à la Maison Blanche, il a pris coup sur coup de la part des médias néocon-sionistes, du Congrès, de toutes les stars de Hollywood, culs doublement bénits, bien-pensants et propres sur eux, et même des politiciens européens. Et Trump a encaissé chaque coup sans jamais riposter. Nulle part on n’a vu [sic] son fameux ‟Vous êtes viré !”. Mais j’avais encore de l’espoir. Je voulais espérer. Je sentais que c’était mon devoir d’espérer. Mais maintenant, Trump nous a tous trahis. […] Aujourd’hui, Trump a montré son vrai visage. Au lieu de refuser la démission de Flynn et de licencier ceux qui ont osé concocter ces accusations ridicules contre lui, Trump a accepté sa démission. Ce n’est pas seulement un acte d’une lâcheté abjecte, c’est aussi une trahison extraordinairement stupide et autodestructrice parce que maintenant Trump sera seul, complètement seul, confronté à des personnages comme Mattis et Pence [NDR : pourtant nommés par ses soins, ce me semble… avec un pistolet pointé sur la tempe ?] — des types enragés de la Guerre froide, des idéologues infectés jusqu’à la moelle, des gens qui veulent la guerre et ne se préoccupent tout simplement pas de la réalité. […] C’est fini, les gars, l’État profond a gagné. […] Les dirigeants de l’Union européenne vont bien sûr faire la fête. Trump n’a jamais été le terrifiant croquemitaine qu’ils craignaient. Il s’avère qu’il est un paillasson[19]… » Autre commentaire désappointé du même : « Eh bien ! nous ne savons toujours pas quelle sorte de président Trump sera, mais j’ai peur que nous sachions maintenant quelle sorte de président il ne sera pas : il ne drainera pas le marais, il ne modifiera pas la subordination des intérêts nationaux américains à l’empire anglo-sioniste, il ne construira pas un partenariat historique avec la Russie et il ne renverra pas les néocons dans la cave d’où ils sont sortis en rampant il y a vingt-quatre ans. Que Trump manque de cervelle, de colonne vertébrale ou de couilles, à chacun de le deviner, mais il est maintenant douloureusement clair qu’il a beaucoup plus en commun avec Ianoukovitch qu’avec Poutine[20]. » On admirera le style gracieux de l’auteur. Après avoir pris connaissance de la décision de Donald Trump de détruire une base aérienne syrienne située dans le gouvernorat de Homs, au sud-est de cette ville — bombardement survenu dans la nuit du 6 au 7 avril (cf. note de fin n°15) —, The Saker avalait son chapeau : « Nous avons finalement la réponse à l’importante question de savoir si Trump était pour de bon un imposteur : il vient d’ordonner une frappe de missiles de croisière sur la Syrie. Les mots me manquent pour exprimer mon dégoût total à l’égard de Trump[21]. »

The Saker, tombé des nues, est donc passé à l’endroit de monsieur Trump d’un extrême à l’autre parce qu’il a vu ses « espoirs » déçus : pauvre chou, c’était vraiment tro’ injuste ! Et dire que lui et ses collègues consacrent une grande partie de leur temps, à longueur d’année, à pondre des analyses de géopolitique complexes et détaillées (au point qu’on peut souvent les accuser de violenter les mouches), et qu’ils se sont laissé prendre au miel du premier marchand de rêve (ou de cauchemar, c’est selon) venu ! Plutôt que d’« espérer » à la manière des partisans bêlants de Tsipras en janvier 2015 qui reprenaient en chœur le slogan de Syriza « H ελπίδα έρχεται ! [L’espoir vient !] », variante locale de « Podemos », « La France insoumise », « A political revolution is coming [Une révolution politique arrive] », « Straight talking, honest politics [Parler franc, politique honnête] », etc. (on ne manque jamais d’inventivité verbale lorsqu’il s’agit d’attraper les nigauds), les analystes hors système feraient bien eux aussi de fonder leur avis sur des faits au lieu de spéculer sur des paroles en l’air, d’argumenter avec rationalité et en dehors de toute idée préconçue, de tout sentiment de sympathie pour tel ou tel messie démagogue, se faisant finalement avoir dans les grandes largeurs, comme des bleus. Ils montrent ainsi qu’ils ne sont parfois pas plus fiables pour le public qui les lit et les écoute que les éditorialistes, plumitifs, experts et intellectuels en tout genre qui servent obséquieusement (et, eux, à visage découvert) l’oligarchie dans ce que les esprits raffinés de l’extrême droite antisystème appellent les « merdias » ou, plus spirituellement, la « presstituée » (en soutenant à bout de bras l’oligarque Trump durant sa campagne, ces belles âmes ont pourtant comblé les vœux ardents d’une partie au moins de l’establissement — vieux français — qu’en principe elles ne peuvent piffer). S’agit-il de bêtise insondable de la part de ces critiques subversifs qui prétendent éclairer leurs congénères en donnant à tout bout de champ leur opinion sur l’actualité politique internationale, s’agit-il de leur crédulité de rosière, ou s’acquittent-ils sciemment de leur part du labeur contrerévolutionnaire qui consiste à égarer les citoyens de tous les pays et de tous les horizons en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes — comme d’autres les ont leurrés et les leurrent encore au son du pipeau avec les artifices grossiers de l’Autre gauche, non marxiste ou marxiste pour de rire, extrême ou pas (pêle-mêle : Tsipras, Varoufakis, Lafazanis, Iglesias, Mélenchon, Laurent, Autain, Besancenot, Arthaud, Gluckstein, Nikonoff, Corbyn, Sanders, Lordon, Halimi, Plenel, Onfray, Fourest, Toussaint, Youlountas, etc.) et sur les voies nauséabondes de la droite néolibérale, raciste ou belliqueuse (en vrac : Michaloliakos, Kamménos, Samaras, Papandréou, Obama, Clinton, Bannon, Trump, Netanyahou, Juncker, Draghi, Le Pen, Sarkozy, Fillon, Macron, Hollande, Valls, Cohn-Bendit, BHL, Soral, Finkielkraut, etc.) —, nous priant lorsque la manipulation est sur le point d’être comprise d’avoir le bon goût de croire, en les excusant, qu’ils ont cédé en toute bonne foi au chant des sirènes d’un candidat mystificateur (ici Donald Trump) ? Ce comportement n’est pas sans évoquer en France celui d’un Emmanuel Todd, fumiste à ses heures, usant naguère de sa notoriété d’historien et de démographe reconnu pour mieux embobeliner ses compatriotes à l’approche de l’élection présidentielle française de 2012 au profit de l’un des poulains de la très haute bourgeoisie du cru — François Hollande —, en inventant et vantant le concept désopilant du hollandisme révolutionnaire[22] au prix, ultérieurement, d’un rapide mea culpa radiophonique[23] au cours duquel il se ridiculisa davantage en s’enfonçant lamentablement dans un bourbier d’allégations vaseuses, montrant en cette occasion un très grand mépris pour la sagacité du public populaire qui était à l’écoute de l’émission ; il osa même affirmer qu’il avait « payé très cher » cet égarement « foireux et humoristique », sans aucune considération ni demande de pardon pour les centaines de milliers de ses compatriotes qui faisaient déjà ou allaient bientôt faire les frais, pour de bon (chômage, précarité, pauvreté, clochardisation, suicide), de cinq années de « hollandisme » antisocial, autoritaire et guerrier, en un mot européiste et synonyme à peu de chose près (en pire ?) de sarkozysme ; « hollandisme » en faveur duquel certains de ces futurs naufragés avaient voté après avoir mordu aux hameçons lancés par l’irresponsable monsieur Todd et ses pareils — ou faux irresponsable, pleinement conscient de l’ignominie de sa besogne ?

Parmi les supporteurs de Donald Trump qui ont chanté ses louanges aussitôt l’élection terminée, il en est un qui a longtemps refusé de le fustiger : François Asselineau, candidat officiel à l’élection présidentielle française de 2017, président-fondateur d’un parti de « libération nationale » dénommé Union populaire républicaine (UPR), créé en 2007 et qui commence à faire parler de lui dans tout l’Hexagone et l’outre-mer. En contradiction totale avec le principe primordial d’unité citoyenne qui caractérise son parti[24], monsieur Asselineau choisit dès le 9 novembre, lui aussi, de se réjouir[25] publiquement du triomphe d’un candidat républicain dont le moins qu’on puisse dire est qu’il ne recueillait pas la sympathie des gens de gauche en France, quelle que fût leur sensibilité à l’intérieur de la mouvance dite progressiste. Soutenir un milliardaire sulfureux, d’une rare laideur morale, xénophobe, misogyne, sioniste au grand regret des antisionistes d’extrême droite[26], antisémite selon le mouvement juif If Not Now[27] (l’extrémisme sioniste et l’antisémitisme ne sont-ils pas deux aspects d’une même perversité ?), protectionniste ultralibéral, au langage ordurier et aux pensées obscènes, girouette au point d’avoir été alternativement membre du parti démocrate et du parti républicain selon la saison et l’orientation du vent, ou le meilleur ami, puis le soi-disant pire ennemi des Clinton, n’était pas neutre : c’était là, par excellence, une prise de position enfreignant la charte fondatrice de l’UPR, une option clivante tendant qui plus est à donner raison aux détracteurs de ce parti qui reprochent couramment à son patron d’avoir dirigé (de 2001 à 2004) le cabinet de feu Charles Pasqua à la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine[28] et d’être comme lui très à droite[29]. L’homme opiniâtre et infatigable qui a créé l’UPR — formation provisoire prônant la sortie de l’Union européenne et de l’Otan, auquel adhèrent de plus en plus massivement les citoyens français, jeunes pour la plupart (quand les autres partis se sont condamnés à la décrépitude en raison de leur compromission chronique vis-à-vis des puissances d’argent, de leurs pratiques politiciennes éhontées et de l’absence de contenu politique susceptible d’intéresser une jeunesse inquiète de son avenir), par amour de leur patrie (et non, pour une large majorité d’entre eux, par haine ou peur de l’étranger, du musulman, du juif, du Noir, de l’Asiatique et du fonctionnaire, à la différence de très nombreux adeptes du Front national) —, a jugé qu’il était tout naturel pour lui de se féliciter à haute voix de l’avènement de Donald Trump, sous le prétexte que ce dernier avait durant sa campagne laissé les candides espérer (ah ! ce maudit Espoir…) qu’il prendrait, s’il était élu, des mesures draconiennes contre la mondialisation et d’autres en faveur de la paix universelle, lesquelles rompraient carrément avec la politique étrangère traditionnellement criminelle et meurtrière de Washington. Il est aujourd’hui assez clair cependant, comme l’attestent les récents événements en Syrie et la flamme vacillante des groupies du président Trump (voir ci-dessus), que l’action menée au-delà des frontières états-uniennes par le gouvernement néoconservateur dont s’est entouré le Crésus new-yorkais ne se distinguera guère de celle de ses prédécesseurs quant au but à atteindre par la force, la ruse et le coup fourré — l’hégémonie yankee —, sinon quant aux résultats qui pourront localement paraître différents des exactions commises par les précédentes administrations, avec ici et là plus ou moins de sang versé d’origine arabe, ukrainienne, latino-américaine, voire iranienne ou coréenne — on n’ose penser russe ou chinoise. Face à la multiplication des indices de similarité rapprochant chaque jour le régime de Donald Trump des équipes gouvernementales états-uniennes antérieures en ce qui concerne leur vision du monde pour le XXIe siècle et malgré la politique intérieure hideuse que l’administration Trump est en train de mettre en place, François Asselineau, satisfait de la petite manœuvre électoraliste qui lui a souri (la réjouissance opportuniste qu’il a manifestée au lendemain de l’élection présidentielle états-unienne), mais qui risque à présent de se retourner contre lui, se garde bien de procéder à son autocritique : contrairement à plusieurs des ex-laudateurs de l’oligarque républicain, il ne semble pas avoir l’intention de reconnaître avoir eu tort d’applaudir trop tôt la victoire trompeuse de ce triste sire et d’être sorti en cette occasion de son rôle de rassembleur du peuple français, toutes tendances confondues ; droit dans ses bottes, il a à l’inverse réaffirmé depuis, à maintes reprises, sa satisfaction à cet égard (avec les réserves qui s’imposaient, bien entendu), cohérent en cela — bien qu’il n’ait aucune accointance avec eux — avec un Thierry Meyssan, un Alain Soral ou une Marine Le Pen également ravis de l’accession au pouvoir du roi de l’immobilier et de la téléréalité qui met en œuvre chez l’oncle Sam un ensemble de contreréformes dont ceux-là, au moins les deux derniers, rêvent pour la France. Étant donné que le chef de l’UPR se récrie et s’insurge lorsqu’il est accusé d’appartenir à l’extrême droite — et je veux croire, pour ma part, étant peut-être aussi naïf que ceux que je me suis permis de railler quelque peu dans les paragraphes sus-jacents, que nonobstant son inqualifiable bienveillance envers Donald Trump il n’a que peu à voir avec lui sur les plans éthique et politique —, il ferait bien de s’en distinguer au plus vite et de la façon la plus nette en reniant ses propos du 9 novembre (sans prendre nécessairement parti contre le ploutocrate qui règne désormais à Washington). Cela le grandirait aux yeux de beaucoup d’électeurs potentiels de gauche, voire du centre ou même de droite, sensibles à ses plaidoyers pour l’indépendance de la France, qu’il a choqués par ses propos en faveur du dangereux olibrius suprémaciste qui gouverne à présent l’empire états-unien, et qui risquent de lui faire cruellement défaut lors des prochains scrutins.

Invité il y a quelques jours sur un plateau de La Chaîne Info[30] (LCI), monsieur Asselineau a fini par déclarer, pour la première fois à ma connaissance, que l’encore nouveau président des États-Unis d’Amérique était un imposteur, le qualifiant de « Tsipras américain », mais en prenant soin de passer sous silence la phénoménale erreur de jugement — le petit stratagème tactique serait plus exact — qui fut la sienne à l’endroit du milliardaire élu (non relevée par la journaliste qui l’interrogeait), erreur dans laquelle il s’est maintenu durant cinq longs mois en feignant de n’accorder qu’une attention secondaire aux nombreux signes d’agressivité émis par le vainqueur de madame Clinton, par son équipe de transition, puis par la nouvelle administration, à l’égard du prolétariat états-unien, des immigrés et, sur le plan extérieur, de la Chine, de l’Iran, du Mexique, du Venezuela, de l’Allemagne et j’en passe, considérant l’action de monsieur Trump comme globalement positive. Il aura fallu pour lui ouvrir enfin les yeux, du moins officiellement, un massacre dont la paternité a été hâtivement attribuée par Donald Trump au président Bachar el-Assad et une riposte militaire émanant de Washington qui a bafoué une fois de plus les règles fondamentales du droit international. Le coup fut si gros que, malgré la meilleure volonté du monde, le candidat du frexit ne pouvait plus continuer à taire le jeu véritable du président Trump sous peine de se discréditer lui-même. Mieux valait tard que jamais. Cependant, pour quiconque se souvient que François Asselineau fut aux anges lors de la victoire du sieur Donald, mais n’a pas compris que celui-là avait escompté de la sorte récupérer à son profit une plus grande partie de l’électorat antimondialiste français, le dirigeant de l’UPR paraît aujourd’hui s’être « plan T » (expression qu’il aime utiliser pour brocarder avec raison le programme présidentiel fumeux de Jean-Luc Mélenchon) en beau T sur une question majeure. Pour quelqu’un qui se glorifie de ne jamais se tromper sur les sujets d’importance et qui prétend toujours dire la vérité aux Français, le moins qu’on puisse lui rétorquer est que ses annonces d’un monde meilleur fondées sur l’accession de monsieur Trump au pouvoir étaient prématurées et qu’il ne s’est pas précipité pour expliquer à ses compatriotes la nature réelle du champion républicain dont les intentions favorables aux intérêts des plus riches et de l’élite fascisante à laquelle il appartient étaient connues depuis longtemps (lire par exemple les nombreux articles que le WSWS lui a consacrés en 2016[31]). Comme on pouvait s’y attendre, il n’a prononcé au cours de l’émission diffusée par LCI aucune parole de regret quant à la joie qui l’avait envahi lors de la victoire du « Tsipras américain » le 8 novembre dernier, son contentement à peine atténué par la suite de savoir ce populiste de la pire espèce commandant de bord à Washington et ses propres petits calculs politiciens assez déplorables. Une humilité discrète qui ne lui est guère coutumière.

Que vaut-il mieux pour lui : faire le plein des voix néogaullistes, de l’extrême droite patriotique et d’une fraction de l’électorat qui, s’imaginant de gauche, n’a pourtant guère été rebutée par le soutien relatif que François Asselineau a apporté à Donald Trump, lequel personnifie l’exacte antithèse de ce que représente la gauche idéale (celle qui défend les intérêts du prolétariat et la vraie démocratie), ou recueillir un maximum de suffrages venant de toute part, y compris des socialistes et des communistes au sens marxiste de ces termes, expressions du simple bon sens et de la volonté dénuée de nationalisme d’extirper dans l’intérêt de sa population la France du guêpier fédéraliste dans lequel sa classe politique perfide l’a enferrée ? Réussir l’exploit de la refondation du gaullisme dans une version moderne qui ne dit pas encore son nom, comme l’extraordinaire succès populaire actuel de l’UPR peut le laisser envisager, ou celui de la préservation de la nation française, de sa république quoique imparfaite, de tout son peuple et de ses travailleurs artisans, paysans, libéraux, ouvriers, employés et fonctionnaires, conforme à l’objectif premier de l’UPR ?

O Coquinos,

14 avril 2017.

Sigles : CADTM : Comité pour l'abolition des dettes illégitimes – CIA : Central Intelligence Agency [Agence centrale de renseignement] – ONU : Organisation des Nations unies – Otan : Organisation du traité de l’Atlantique nord – USA : United States of America [États-Unis d’Amérique] (US : états-unien, états-unienne ; US Military : forces armées des États-Unis) – USAF : United States Air Force [Force aérienne des États-Unis] – WSWS : World Socialist Web Site [Site socialiste mondial]