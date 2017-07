Crise de l’immobilier et immobilier en déshérence en France

Bonjour Rosemar,





Plus personnes n’achète du « vintage » dorénavant... A part quelques excentriques blindés de pèpètes qui habiteront le produit dans son jus (avec sa déperdition energétique) ou bien se ruineront en isolation et en entretien. si bien entendu les vers à bois n’ont pas boulotté toute la charpente et les planchers...(auquel cas, c’est irrécupérable quelque soit le charme de la demeure)





Je vois ici dans mon « village-ville » les exploitations agricoles rasées pour laisser place à des lotissements tel celui de l’image (tu vois le manque d’originalité ils se ressemblent tous !) qui poussent comme des champignons là ou peu de temps auparavant se trouvaient encore, champ de vigne, d’oliviers, de figuiers, de melons, ou pour les chevaux (l’a du les vendre le monsieur ses 2 chevaux pour ne pas payer la taxe amende de « trop de terrain pour toi tout seul »...





Bref depuis 2 rectangles de béton sans charme occupe l’espace.. puis viennent les clotures, dorénavant des murs de béton le plus haut possible.. en mode protégeons le chateau fort, certains ont même creusé des douves autours (sauf que faute d’eau dans le var, ils les ont rempli de cactus lol)





La forêt recule (j’atteint plus vite le sommet ca c’est sur ) mais pour l’atteindre il faut traverser ces lotissements de m... avec leurs murs d’enceinte et leurs rues bétonnées qui vous renvoie la chaleur (ce que l’on appele des « ilots de chaleur », comme s’il ne faisait pas assez chaud comme ca chez nous !





Pas, plus un vrai arbre ! nada pour l’ombre.... d’ailleurs dorénavant ces nouveaux venus monte en voiture à l’hermitage-lieu de ressourcement dont l’acces se mérite, me jetant en pleine face, en me doublant dans la pente la plus ardue, leur fumée de pot d’échappement. j’aspirais alors à plein poumon les essences de pins, d’eucalyptus, de thym, de romarin etc...





Récemment nos nouveaux retraités (se regroupant pour leurs vieux jours autour des 2 supermarchés) ne trouvèrent pas mieux d’aller s’y entrainer au pilotage de drône... J’ai failli les frapper :)





Ils ont fuit.





Il faut dire que lorsque j’ouvre ma fenetre, H24, c’est le bruit de l’autoroute à cinquante mètres, qui remplace celui des cigales... lesquelles vont striduler plus loing on les comprend.





Enfin nous les « rien, sans dents zé leurs, » mômes qui pleurnichent" parce qu’on leur rétréci leur AL - c’est nouveau ca vient de sortir ....en marche -





Nous, disais-je, on a notre utilité : On fait mur anti bruit (pour les lotissements derrière), puis lorsqu’il pleut de trop, bassin de rétention (because on est en zone innondable, meme que c’est écrit noir sur blanc sur le bail)





Après faut juste pas pousser le bouchon trop loin....