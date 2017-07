Crise du Qatar : PSG, Airbus... la France doit-elle s’inquiéter ?

Très présent dans l’Hexagone, notamment dans les domaines du sport, de l’immobilier et de l’industrie, le Qatar est un partenaire privilégié pour la France. Celle-ci pourrait-elle pâtir des tensions dans le Golfe ?

En matière de soutien des pays occidentaux, le Qatar reste isolé. L’émirat gazier subit un blocus terrestre de son voisin saoudien depuis le 5 juin dernier. Les Émirats arabes unis, l’Égypte, le Bahreïn, le Yémen et les Maldives ont imité Riyad et rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, pour des raisons allant du soutien au terrorisme à ses rapports avec l’Iran.

Une crise qui vient de loin

La crise a beau avoir éclaté soudainement après la visite de Donald Trump, elle a pourtant des racines profondes… et des précédents. En 2014, l’ensemble des monarchies du Golfe avait suspendu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Il avait fallu huit mois de négociations et des concessions importantes de la part de Doha pour que la situation s’apaise. Mais les positions originales et très indépendantes prises par le Qatar dérangent depuis plusieurs années ses voisins, Arabie Saoudite en tête.

Le soutien au terrorisme a donc bon dos, tant les relations entre Qatar et Arabie saoudite sont en dents de scie depuis des années. Cette crise pourrait néanmoins avoir des conséquences sur la France, tant les relations économiques entre Paris et Doha sont anciennes.

En Occident, des investissements de longue date

Le Qatar a en effet su se démarquer de ses voisins en tissant, depuis longtemps, des liens privilégiés avec les démocraties occidentales européennes. En France, le Qatar soutient le monde de l’hôtellerie (Royal Monceau) et nos grandes entreprises (Veolia environnement, Lagardère).

L’émirat est également bien positionné sur le monde du sport, avec sa très médiatisée acquisition du Paris Saint-Germain (qu’il a racheté en 2011), mais également son apport discret à des événements et des clubs sportifs moins connus, comme le PSG Handball et plusieurs courses hippiques de renom comme le Prix de l’Arc de triomphe.

Dans ce contexte, une question hante tous les esprits : la crise diplomatique déclenchée par les pays du Golfe aura-t-elle un impact sur les investissements qataris en France ?

PSG : pas de risques à l’horizon, mais des tensions probables

Pour l’heure, la crise diplomatique ne semble pas inquiéter le PSG, selon les informations d’une source interne citée par Capital.Fr. Celle-ci estime que la crise « n’aura aucune conséquence sur le club ». Une réponse que le média juge pourtant « politique », le Champion de France recevant des investissements de Dubaï comme de Doha. En effet, Emirates, la compagnie aérienne nationale des Emirats arabes unis, « verse 25 millions d’euros par saison et le contrat s’étend jusqu’à 2019 ». Dans le contexte de tensions, il n’est pas dit que l’investissement au PSG devienne une pomme de discorde et que l’un des pays ne se retire du capital. En outre, ajoute le média, « si la crise s’éternise, le Qatar pourrait être tenté de réduire la voilure » dans le financement du club sportif. Une nouvelle qui fait craindre le pire aux fans.

Airbus : une conséquence directe ?

La crise du Golfe semble concorder avec un autre événement fâcheux : le contrat Airbus a été révisé et le petit émirat a annulé l'achat de 4 avions. Doit-on y voir une conséquence de la crise ? Il semble que non, selon Airbus qui déclarait hier que « Qatar Airways a annulé quatre commandes d'A350-900 en raison des délais de livraisons ».

Pour autant, la crise inquiète : le quotidien économique Les Echos souligne ainsi le trouble de son président exécutif, l’Allemand Tom Enders, qui espère « sincèrement que ces perturbations ne dégénèreront tout simplement pas en un conflit de longue durée ». Comme le rappelle le quotidien, la région du Golfe est « cruciale pour les ventes de gros porteurs d’Airbus » et des milliers d’emplois sont en jeu. D’où l’appel au calme de M. Enders, qui est persuadé que « nous ne devons pas nous laisser aveugler par des conflits momentanés dans cette région ».

Pour le bien de l’économie française et la santé de nos exportations, espérons que ces vœux d’apaisement se réalisent.