Cuba : Eduardo Cardet 3 ans de prison

Quelle horreur le régime castriste, n’est-ce pas M. Roumestand ?

Pensez qu’il a développé l’éducation et la médecine comme aucun autre pays du tiers-monde, dont il continue de faire partie grâce au blocus des USA et des sanctions pour tous les pays qui veulent échapper à sa dictature économique, quelle horreur en effet !

C’est vrai que le peuple déteste le régime : on le voit aux manifestations monstres qui se déroulent partout sur l’île, manifestations réprimées à balles réelles par les nervis du régime. On le voit et aux attentats et sabotages qui sévissent journellement et que nous cache la presse occidentale ...

N’est-ce pas ?