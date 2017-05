Dans quelle France voulez-vous vivre ? Là est la question

Je suis atterrée quand je navigue sur les réseaux sociaux, quand je regarde certains reportages télévisés, quand j’entends certaines réponses lors de micro trottoirs.

Je suis atterrée de constater que la plupart des personnes interrogées s’apprêtent à s’abstenir de voter ou à voter blanc dimanche prochain 7 mai 2017. D’autant plus atterrée qu’il n’y a pas lieu de le leur reprocher.

Et s’il n’y a pas lieu de leur reprocher cette désertion annoncée, c’est que la grande responsable de cet état d’esprit, c’est la classe politique des hautes sphères, celle dont la base hiérarchique est le secrétaire d’état. Et de cette classe politique des hautes sphères, sont responsables tout autant les partis de gauche que les partis de droite, avec leurs promesses jamais tenues, leurs prévarications, leurs minables magouilles financières.

Voilà des années que ces gens-là, si imbus d’eux-mêmes, sont totalement déconnectés du reste de la population. Il n’est qu’à se rappeler comme après chacune des dernières élections qui, d’années en années, se sont soldées par un nombre de plus en plus conséquent d’abstentions, ils prennent un air solennel pour affirmer qu’ils ont compris le message… Se rappeler comme, moins de 24 heures après cette profession de foi, leurs propos, leurs actions démontrent que non, ils n’ont rien compris. Pire encore, qu’ils sont sourds et aveugles à tout ce qui n’est pas leur monde privilégié.

Il en est ainsi depuis 43 ans ; depuis qu’un certain Valery Giscard d’Estaing s’est pris d’amitié pour les présidents africains (Bokassa, Amin Dada) et de passion pour les valeurs africaines. Sauf qu’il ne s’agissait pas de valeurs morales mais de valeurs en pierres parmi les plus précieuses.

Depuis 43 ans, la France ressemble à un château de sable qui s’effrite au fil du temps. Tout part à vau-l’eau. Je n’évoque pas seulement ces valeurs en régression que sont le respect des autres, la tolérance, la solidarité mais également cet effilochage affligeant dans les domaines que sont l’emploi, l’éducation scolaire, les structures médicales, la qualité de la vie.

Et que font les classes politiques lorsqu’elles sont détentrices de pouvoir pour tenter de remédier à cette déliquescence ? Elles créent des lois et encore des lois qui parfois font double emploi avec des lois déjà existantes ou des lois en contradiction avec des lois déjà existantes. C’est tellement plus facile d’imaginer des lois et des décrets plutôt que chercher des solutions.

C’est ce processus qui, en 2017, amène le peuple français au bord de l’implosion. C’est qu’il n’en peut plus de l’impéritie de ces individus qui composent la classe politique, le peuple français. C’est qu’il refuse de continuer à être gouverné par une élite égotiste et trop souvent soupçonnée de malversations. Le peuple en a ras-le-bol et, au moment où, après une campagne électorale délétère, deux candidats restent en lice, un nombre considérable de françaises et de français refusent de choisir l’un ou l’autre qui, pas plus l’un que l’autre, ne leur inspirent confiance et espoir.

Et c’est là qu’est le danger ; ce nombre considérable qui ne veut plus, qui ne veut pas s’exprimer n’imagine pas le danger que sa renonciation à prendre position fait courir à la France. Parce que le grand gagnant de ce renoncement sera le Front National qui bénéficiera des voix d’un nombre tout aussi considérable d’électeurs qu’il est parvenu à séduire. Le plus absurde étant sans doute que ces électeurs se sont laissés séduire avec des promesses encore plus fallacieuses, encore plus invraisemblables que toutes celles qu’ils reprochent leur avoir été faites par les précédents partis politiques !

Il faut que celles et ceux qui sont nés avant 1980 aient conscience que leur abstention ou leur vote blanc les rendra responsables de l’avenir de leurs enfants et petits-enfants s’il s’avère que leur renonciation profite au FN. Parce que celles et ceux qui sont nés avant 1980 ont la connaissance à la différence des moins de 35 ans pour qui les deux dernières guerres mondiales sont aussi folkloriques que celles des armées napoléoniennes, qui n’ont donc aucune idée, ou tout au plus une très vague idée, de ce que représente le fascisme avec son dogmatisme, sa xénophobie, son homophobie,…

D’aucuns parmi ceux décidés à remettre la France entre les mains du FN ricaneront que ce ne sera pas pire que ce qu’ils connaissent maintenant avec la discrimination (celle de la race, du handicap, de l’orientation sexuelle, du niveau social,…).

Ils se trompent. Il y a pire que la discrimination et c’est ce que beaucoup risquent avec la France sous le contrôle du FN. Ce pire c’est l’exclusion définitive. Et c’est ce qui menacera ceux qui ne répondront pas aux normes du FN : plus d’accès au travail, plus d’accès aux logements, plus d’accès aux soins. Et à qui se plaindront-ils de voir bafouer leurs droits les exclus puisque la France ne fera plus partie de l’Europe ?

Mais peut-être que celles et ceux qui s’apprêtent à voter FN sont persuadés appartenir aux normes agrées par le FN ? Et ils ont raison dès lors qu’ils ne critiqueront jamais les décisions de leur élu, qu’ils ne fréquenteront jamais quiconque sera susceptible de déplaire à leur élu. Ils ont raison s’ils sont décidés à être de gentils toutous.

Mon intention, en écrivant cette chronique, n’est pas seulement d’avertir les abstentionnistes et adeptes du bulletin blanc, ceux qui refusent d’opter pour le marteau ou pour l’enclume, que si le FN obtient la présidence de la France, ils devront assumer leur choix de n’avoir pas voulu choisir.

Mon intention, en écrivant cette chronique, est, je ne m’en cache pas, de tenter de convaincre les abstentionnistes ou adeptes du bulletin blanc de voter pour Emmanuel Macron.