David Rockefeller est mort. Il était âgé de 101 ans

Le banquier tristement célèbre est décédé paisiblement pendant son sommeil à son domicile de New York. Il était à la tête d’une fortune de 3,3 milliards de dollar. Il avait joué un rôle important sur la scène internationale et a influencé plusieurs présidents américains de sa génération.

Si quelqu’un a contribué à l’émergence de la notion de « deep state » (état profond), c’est bien lui, puisqu’on a coutume de lui attribuer la déclaration suivante devenue célèbre :

« Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. »

Les complotistes et les conspirationnistes sont des enfants de chœur à côté de cet expert en manipulation.

David Rockefeller, qui a dirigé la banque Chase Manhattan pendant plus d'une décennie, était le petit-fils du co-fondateur de Standard Oil, John D Rockefeller, le magnat du pétrole devenu milliardaire. Il était le membre vivant le plus âgé de cette dynastie légendaire - un des noms de famille les plus connus aux Etats-Unis.

Il était le sixième enfant de John D Rockefeller Jr, mais s’est révélé le plus « doué pour les affaires » parmi ses frères et sœurs. Sous sa présidence, la « Chase Manhattan » était connue sous le nom de « banque de David », à l’époque où il a étendu les opérations de l’institution à une échelle mondiale.

Après avoir servi dans l'armée pendant la seconde guerre mondiale, il a connu une promotion fulgurante à la Chase Bank et en a été nommé président en 1961. Il avait pris sa retraite en 1981 à l'âge de 65 ans.

Côté folklore, et pour entretenir la légende de philanthropie de la famille, des particularités de l'éducation des frères Rockefeller sont devenues célèbres, comme cette allocation mensuelle de 25 cents, dont une partie devaient être consacrée à l'épargne et à la charité.

Malgré cette pirouette humoristique, son image publique n'était pas exempte de controverse. Il a été critiqué pour entretenir des relations d’affaires importantes avec le régime séparatiste blanc de l'Afrique du Sud et pour aider le chah d’Iran déchu à venir à New York en 1979, une initiative qui a déclenché la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran et entrainé une crise internationale qui a duré 13 mois.

En guise d’épitaphe, il aurait sans doute apprécié celle-ci :