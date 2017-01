De Bachar el-Assad et du courage du Gouvernement Syrien

Nous venons d’apprendre la chute d’Alep ce mercredi 14 décembre 2016. Conditionnés par la propagande européenne, il nous a longtemps été difficile d’imaginer Bachar el-Assad autrement que sous les traits d’un méchant dictateur ou d’un fils à papa. Mais que peut-on dire quand on voit un gouvernement et un dirigeant qui ne se sont pas laissé faire, qui ont osé lutter courageusement face aux manigances d’un bloc occidental prêt à tout pour réaménager le Moyen-Orient comme il l’entend ?

On peut tout d’abord dénoncer les tentatives de désinformation de la part de l’Occident qui ont été nombreuses et qui confinent à une véritable entreprise de désinformation et de propagande… Commençons avec les fausses manifestations de Hama et de Deir Ezzor en juillet 2011, qui étaient censées comptabiliser un demi-million de manifestants, et pour lesquelles il n’y en a pas eu plus de dix mille (cf. les articles de Pierre Piccinin). Continuons avec les attaques au gaz sarin à la Ghouta effectuées soi-disant par le régime syrien, perpétrées en fait par les djihadistes sur la population, et qui devaient servir de caution pour lancer une attaque aérienne américaine (article de Seymour Hersh). Citons au passage les images de propagande émotionnelle, comme celle du petit Omran, parfois fausses, utilisant de manière éhontée des enfants pour nous faire accepter des interventions. Finissons avec la bataille d’Alep, où l’on nous fait croire que le « régime » syrien et l’armée russe répriment au hasard la population alépine, alors qu’on omet que ce sont les quartiers contrôlés par les djihadistes qui sont visés, ces djihadistes eux-mêmes qui risquent d’entraîner le pays dans le chaos si on les laisse faire…

De fausses informations en mensonges sciemment soutenus, ce bloc occidental n’a donc pas lésiné sur les moyens pour nous faire croire tout et n’importe quoi par le biais des médias, tout en sachant qu’il nous aurait été difficile de vérifier les informations dans cette région située à l’autre bout du monde… Aux dernières nouvelles, il semble que les casques blancs (sorte d’armée fantoche de défense des civils financée par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas) fassent semblant de ramasser les corps lorsque les caméras sont là, mais abandonnent leur mission ou voire volent la population lorsqu’elles ont le dos tourné…

On a de quoi être surpris par la bravoure et l’héroïsme dont a pu faire preuve le peuple syrien en endurant et en résistant à toutes les horreurs pensées par l’Occident. Et on peut dire bravo, bravo au courage de ces hommes de l’armée syrienne qui ont su affronter les mercenaires de l’Occident impérialiste. Qui l’eût cru ? Qui aurait pu penser qu’un petit pays puisse faire face à une tentative de déstabilisation mondiale au moyen de milices djihadistes financées, armées et formées par les Etats-Unis, l’Europe et Israël, et introduites par leurs relais que sont l’Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie… Cela n’était pas arrivé depuis la guerre du Vietnam…

Et on ne peut qu’être écœuré de la responsabilité des dirigeants français, que ce soit le président de la république, certains élus et certains ministres travaillant pour les intérêts sionistes ; et de la lâcheté de la plupart des journalistes et intellectuels français … Quand on sait que Bachar el-Assad a refusé l’asile politique que lui a proposé l’Iran, on peut alors poser la question : Bachar, dictateur ou résistant ?

Charlotte Dejean