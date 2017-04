De Droite et en Marche !

Lorsque l'on est maire depuis plus de 20 ans, on en a vu des renversements de situation, des changements d'étiquettes politiques des uns et des autres, des retournements de vestes et mêmes de costumes... Pour ma part, je suis indépendant mais j’ai toujours été positionné à droite : membre de l'UDI depuis toujours, combattant depuis mon plus jeune âge de tout ce qui vient de la gauche et notamment du Parti Socialiste, alors rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron "En Marche" peut s’apparenter à première vue à « manger son chapeau ». Et pourtant ! J'ai approché Emmanuel Macron au cours de l’été 2016 après avoir suivi et soutenu l'ancien Ministre des Finances dans l'élaboration de la loi numérique. J'ai bien observé le mécanisme de pensée de ce personnage politique atypique et j'ai alors constaté que c’était lui qui avait « mangé son chapeau » socialiste. C’est donc tout naturellement que j'ai décidé au premier trimestre 2017 de lui donner mon parrainage de Maire pour nécessaire pour se présenter à l'élection présidentielle.

Plusieurs élus locaux, dont des maires centristes ou de centre-droit, voire même carrément de droite, ont fait comme moi et ce n'est pas un hasard. Chacun d’entre eux a décidé de laisser de côté ses rancœurs et animosités politiques pour donner à la France la chance de s'en sortir en dehors des schémas politiques traditionnels représentés par le clivage droite/gauche qui nous a causé tant de dégâts par le passé.

Il y a 5 ans, j'ai voulu innover en proposant à mon conseil municipal d’arbitrer mon parrainage d'un candidat à l'élection présidentielle. Le sujet fut alors inscrit à l'ordre du jour de l’assemblée, mais cette initiative ne fut au final qu'une idée moyennement appréciée, les stratégies politiques ayant malheureusement faussé les débats entre les élus qui composent ma majorité dans ma ville.

Alors en 2017, pour ne pas renouveler les mêmes erreurs, j'ai ouvert de nouveau le débat mais uniquement avec ma garde rapprochée, c’est-à-dire au sein de mon bureau municipal. Après cette ultime concertation, décision fut prise de donner mon parrainage à Emmanuel Macron, et ce pour la raison suivante :

Il faudrait être totalement sourdingue pour ne pas entendre la déception de nos concitoyens envers le microcosme politique et le fonctionnement de nos institutions. Le fossé entre le peuple et nos élites s'est irrémédiablement creusé, devenant au fil des ans, au début un fossé, aujourd’hui une véritable faille entre la population et ses dirigeants. La République est désormais un cœur de réacteur nucléaire entré dans une fusion folle, qui fond et s'enfonce dans le sol. Les promesses trahies du mandat de notre président pour encore quelques jours ont encore aggravé cette aversion des Français pour la politique. La révolte n'est étouffée que par ce fatalisme désabusé qui fait progresser le sentiment de PRAF (Plus Rien à Faire). Le déballage et les affaires du candidat de la droite officielle n'a pas, non plus, contribuer à faire oublier les erreurs de la majorité sortante comme cela aurait pu être le cas. Bien au contraire. L'espoir de moralité et de probité a été vite douché en quelques jours.

Alors que faut-il faire, vers qui se tourner ? La très grande majorité des maires de notre pays a été élue sur son pragmatisme et sa proximité avec la vie de nos concitoyens. Si pour certains d'entre eux, l’affiliation à une formation politique parait normale, la très grande majorité ne se réclame d’aucun parti et ne s’en porte pas plus mal. L'enjeu de ces présidentielles est sans précédent, chacun a conscience que notre société ne peut plus laisser aller 5 années de plus sans réformer le pays. Dans ce contexte, donner mon parrainage à un candidat est une lourde responsabilité. Certains ne prennent pas position, c’est parfois bien commode, mais beaucoup souhaitent participer au redressement de la France.

Et le redressement, pour moi, ça commence par le parrainage des candidats à l’élection présidentielle. Comme 1800 collègues de mes collègues, j'ai ainsi parrainé Emmanuel Macron. Je pense que je n'ai rien fait d'autre que de me mettre à la place de ces millions de Français qui ne sont convaincus que d'une chose, celle d’en finir avec cette classe politique déconnectée du monde réel. Pour avoir approché l'équipe d' "En Marche" dès sa création en 2016, rien ne permet de douter des capacités de cette équipe et de son leader. Dans la situation où se trouve la France, nous nous devons donner de donner sa chance à cet élan de fraîcheur.

François PELLETANT

Maire de LINAS