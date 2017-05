De la politique comme système : des partis aux parties

Les anciens partis explosent, et les nouveaux reproduisent ce qui a fait exploser les anciens : il faut adhérer au tout, et choisir par le tout, par le projet total, ficelé indiscutable.

La carte politique est ainsi faite de projets clés en mains, on doit se placer politiquement et défendre le tout.

Le ni droite ni gauche lui-même me semble être une chapelle politique totalitaire à laquelle on adhère ou pas, mais on n'y tolère pas plus qu'ailleurs le fait de n'adhérer qu'à une partie du projet préétabli.

La réponse la plus simple qui soit dans ce nouvel océan de complexité des choix c'est :

Créer des parties.

Pas des partis, des parties, "i" "e" "s", au féminin, des portions.

Imaginons ...

L'écologie par exemple, a du mal à se situer sur des options purement économiques. C'est normal, c'est pas son sujet. Même si on peut y étendre certains principes.

La partie écolo n'aurait pas besoin de le faire, elle serait une partie qui concernerait l'écologie, et rien que l'écologie... ce qui peut être plus ou moins vaste suivant les entendement, limites qui restent à définir partie par partie, forcément !

Diversité oblige, il y aurait la partie écolo-sociale, la partie diversité, genre Hulot, qui s’opposerait à d'autres parties écolo strictement naturalistes par exemple.

Chaque élu pourrait choisir d'appuyer son programme sur telle ou telle vision de l'écologie, plus ou moins étendue, positionnement facilement compréhensible.

L'économie c'est un gros morceau, on connaît les parties en cause, il y a les libéraux qui s'opposent aux parties qui veulent un contrôle économique d'État, voilà au minimum deux parties économique.

Et quoi d'autres ? On peut en faire plein d'autres, les pro-redistribution contre les anti-impôts, c'est distinct du libéralisme ça, et ça peut même ne pas être opposable, j'en connais qui sont pour les deux en même temps.

L'administratif, plus ou moins, c'est des parties ça aussi, et surtout comment, humaine ou éléctronique, imposante ou discrète, il y a des tonnes de sujets complexes et passionnants qui méritent des groupes dédiés de travail de chaque principe et de chaque idée.

Et la solidarité ? On traite ça sur le mode Hulot, sur le mode impôts, les deux ? Le social-libéralisme que l'on a connu ces 5 dernières années c'est déjà un menu à la carte, mais on n'a jamais pu définir avec précision le social qui était en cause, ni le libéralisme dont il était question, ou après coup, mais il n'y a pas de réflexions de parties sur les libéralises possibles, sur les principes sociaux possibles, et sur leurs opposables.

J'insiste pas, vous avez compris.

Il me semble alors que plus une partie est ciblée, simple et précise, et plus elle a de puissance, de force de conviction.

Et plus la partie est diffuse, complexe et alambiquée, ou téléguidée par le haut pour un projet total à l'ancienne, et moins elle a de sens, et de poids électoral.

Logo du noyeau libre Hurd. Schémas d’un fonctionnement par brique logique, imageant une proposition politique faite de parties, au féminin pluriel.

Principe déjà théorisé et aisément pensable ?

La principe intellectuel sur lequel j'appuie cette thèse est celui d'Edgard Morin.

J'ai eu du mal à comprendre son éloge de la complexité, étant moi plutôt pour un éloge de la simplicité, et j'ai fini par comprendre que le complexe dont il parle c'est le simple plus le simple, avec parfois le simple qui en émerge.

Il faut, dit-il a peu près, pour bien traiter un sujet, l'analyser à tour de rôle par le tout et par le détail, et recommencer.

Dit autrement passer les idées du cartésiannisme du cerveau gauche à l'empirisme du cerveau droit, et réciproquement, jusqu'à obtenir une bonne assimilation, comme on mâche à droite et à gauche avant d'avaler.

Les parties ne seraient donc non pas un remplacement, mais un complément de poids égal pour traiter les sujets en détails, voir s'il sont intégrables ainsi, à quoi, voir le tout obtenu, et revenir à une correction par le détail, pour créer une nouvelle proposition.

Plus de dogme par le tout, mais un équilibre entre les convictions et leurs poids, une négociation entre parties et partis sur leur intégration.

Une partie écolo peut se créer un poids politique, négocier son adhésion, et adhérer à plusieurs programme de partis.

Un parti peut choisir entre plusieurs parties écolo.

Ainsi le système politique explose, au sens où il se diversifie. Et la politique devient une affaire de négociation entre représentants des programmes, d’échelle présidentielle et représentant des sujets, d’échelle législative.

Et dans cette négociation, les citoyens on peut alors se saisir à bras le corps d'un sujet, et le pousser et lui donner de la force, sans être otage des guerres politiciennes.

Principe d'adhésion et de rétrocontrôle.