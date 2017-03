De la révolution des esprits en Occident

Salut, Asselineau peut certes être une déclencheur providentiel , ou pas..ce sera à voir..c’est une possibilité réelle pour moi,bien au delà de la politique en fait....cela comme toujours dépends de la masse...elle veut quoi la masse ? s’en foutre plein les fouilles en en foutant le moins possible peu importe comment, ce qui donne ce monde dément

ou elle veut la justesse d’une vie ou coopérer volontairement et partager avec entrain et une certaine joie, un certain plaisir , ce qui est vital pour la survie qui alors est prioritaire sur tout le reste..et au delà de cela, une priorité ou n’entre plus la competition ni le profit...chacun peut alors sereinement si il le veut naviguer sur sa propre barque sans utiliser les autres car c’est ce qui se passe..

Au niveau superficiel de la politique, oui je ne vous apprends pas que la politique est un phénomène en surface des choses, il amène une vue radicalement différente mais superficielle que celle du navire UE+US+ ?????? en perdition..

le mot superficiel n’est pas utilisé comme un qualificatif de qualité + ou -, mais comme reflétant de ce que j’en vois le niveau où se situe cette action...genre de 1 l’origine à 100..la politique se situe au niveau 95....loin de l’origine donc ce n’est qu’un effet d’effet,d’effet d’effet etc d’autre chose, or je constate que la masse prise comme nombre des humains n’est pas intéressée encore pour faire le chemin vers l’origine afin d’arrêter ce désastre humain..car il s’agit bien d’un désastre humain...une folie totale bien sur là non plus nous ne sommes pas intéressés par l’origine de tout cela

et pour cause car nous sommes nous même l’origine du désastre....et tant que nous sommes incapable de voir ce genre de réalité...le désastre va tout simplement continuer...ce désastre est notre création, il a sa raison profonde d’exister ainsi, L’Origine ne tolère pas que nous sortions du chemin où l’on doit être, à chaque fois que l’on se trompe elle émet en nous même des symptômes d’erreur..que nous sommes devenus incapables de percevoir , frustrations , peur , souffrance, qui dérivent en conflit,violence,guerres, vols, destruction sont des symptômes d’erreur, ue nous n’écoutons pas...alors ils continent..

il peut être cependant réduit ce désastre , mais tels que nous sommes devenus, seule une structure forte peut amener des effets superficiels suffisants pour ce faire...

pour moi c’est clair....là la structure forte qui est guerre,vol, destructions etc est celle de banques parasites apatrides qui considèrent les humains comme les humains considèrent l’élevage de poulets ou de cochons en batterie..

Ce pas doit déjà être franchi sans hésitations pour moi...et pour ceux qui ont encore peur....et bien barricadez vous...ce qui ne fera que augmenter la peur t

le désastre..la peur est un processus de fuite qu’il convient de comprendre, il se résoudra alors de lui même.....le maître ne veut pas que vous sachiez cela car se libérer de la peur est une réalité...et là mais uniquement dans la justesse vous êtes inarrêtable..par refus du modèle maître/esclave..pour passer sans même le vouloir ni le chercher à une relation de type coopératif et partageur spontannée qui est notre nature profonde, je vous le dit parce que je le sais et non d’une manière intellectuelle ...si vous êtes sensible à cela, si vous savez que peur = fuite et que ça fait...MAL...par polarité le mal engendré doit vous montrer en profondeur que peur = souffrance...et là sans rien faire on ne fuit plus....

le maître a.....peur de cela..car si cela se produit à une grande échelle...c’est sa fin...en tant que maître...il devra alors lui aussi comprendre cela..

etc