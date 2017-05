De nombreux maires de France dilapident une partie des impôts locaux pour appeler par courrier à voter Macron !

DE NOMBREUX MAIRES DE FRANCE DILAPIDENT UNE PARTIE DES IMPÔTS

Au moins deux maires dans le département de la Marne (51), mais aussi à Nancy (54) à Saint-Denis (93) à Lille et bien d'autres un peu partout en France se sont adressé par courrier à leurs concitoyens pour appeler à voter Macron.

Cela reste néanmoins légal à condition de le faire avant vendredi midi, afin de laisser le temps à la partie adverse de répondre.

Malgré la "légalité" sur le plan juridique de ce genre de pratique, je n'aprouve pas du tout la mise en place de ce type de propagande qui me choque et que je trouve anti-démocratique surtout s'il y a dans cette démarche à la clef l'emploi d'une partie du budget des impôts locaux des contribuables.

La bienséance eut préféré que nos maires nous incitent à voter blanc. C'eut été déjà une démarche totalement neutre et donc moins sujette à caution, bien qu'elle aurait tout de même impacté nos impôts locaux.

J'estime que les citoyens n'ont pas à recevoir de telles propagandes politiques. Il n'ont pas à subir d'influence de leurs maires en plus du dictat des médias, des chaînes de télévisions, des radios et des journaux qui ont réalisé pendant des mois et des mois un véritable putsch en faveur du CAC40 et de leur candidat Emmanuel Macron.

Qu'en pensez-vous ?

Ces maires ne devraient-ils pas utiliser leurs finances personnelles ?

Ci-joint les copies de courriers et liens :

L’appel de Martine Aubry à voter Macron dans toutes les boîtes aux lettres lilloises :

http://www.lavoixdunord.fr/157258/article/2017-05-03/l-appel-de-martine-aubry-voter-macron-dans-toutes-les-boites-aux-lettres#utm_medium=redaction&utm_source=facebook&utm_campaign=page-fan-lille

Saint-Denis (93-Seine-Saint-Denis)(110 733 habitants) Maire PCF, Laurent Russier

Vous pouvez contacter M. Laurent Russier aux coordonnées suivantes :

Téléphone : 01 49 33 66 66

Site : http://www.ville-saint-denis.fr/

Nancy (54-Meurthe-et-Moselle)(104 321 habitants) Maire UDI, Laurent Henart

Vous pouvez contacter M. Laurent Henart aux coordonnées suivantes :

http://loractu.fr/nancy/15995-le-maire-de-nancy-ecrit-a-ses-habitants-pour-appeler-au-rassemblement-autour-de-macron.html

Téléphone : 03 83 85 30 00

Courriel : nancyendirect@nancy.fr

Site : http://www.nancy.fr

Aÿ-Champagne (51-Marne)(5 841 habitants) Maire PS, Dominique Lévêque

Vous pouvez contacter M. Dominique Lévêque aux coordonnées suivantes :

Téléphone : 03 26 56 92 10

Télécopie : 03 26 54 84 76

Courriel : administration@ville-ay.fr

Site : http://www.ay-champagne.fr/

Tours-sur-Marne (51-Marne)(1 376 habitants) Maire, Annie Potisek, 74 ans

Vous pouvez contacter Mme Potisek aux coordonnées suivantes :

Tel : +33 3 26 58 93 13

Fax : +33 3 26 51 08 30

Email : mairie.secretariat@tours-sur-marne.fr

Site : http://www.tours-sur-marne.com

http://www.20minutes.fr/strasbourg/2061235-20170503-marne-maire-envoie-lettre-administres-appeler-voter-emmanuel-macron