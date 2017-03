De profondis très profond : Valls a tué Macron

« Mais le gars, dans chacune de ses interviews, d’une précision de scalpel, leur met un boxon pas possible ! »Philippot l’a déjà exécuté dimanche soir, sur LCI, en répondant à une tirade toute récente d’Asselineau à Florian Philippot. Le gourou parle des « béquilles » dont Marine Le Pen aurait besoin – à son âge, ça démontre qu’il n’est pas superstitieux, c’est un bon point, mais on a connu des non superstitieux à qui ça a porté malheur – et il conclut le propos en disant :

« - ...elle a besoin de béquilles financières, elle est allée chercher de l’argent aux Emirats arabes unis, auprès de banques russes... »

Un médiateux à Philippot : « - Qu’est-ce que vous répondez à ça ? »

Philippot : - Ben, je crois qu’on a progressé, parce je crois qu’avant, il nous expliquait qu’on était financé par la CIA... Voilà, il progresse...

Tout était dit

« …je crois… », a répondu Philippot deux fois, et il a fait bien, parce que les faits sont quelque peu différents.

Pour ne pas infliger un soporifique pensum à nos lecteurs - 30’000 signes, espaces compris, Les faux sondages Le Pen : Washington pris la main dans le sac (c’est du lourd !) -, nous extrairons trois citations d’un texte, du 15 mars 2011, au-dessus de tout soupçon, publié ici même, sur AgoraVox, et signé… François Asselineau :

1. « L’ensemble de la scène politique française a été secouée, les 5 et 7 mars, par la publication coup sur coup de deux sondages, publiés l’un et l’autre par le journal Le Parisien, réalisés l’un et l’autre par « l’institut » Harris Interactive, et donnant l’un et l’autre Mme Le Pen en tête du 1er tour à l’élection présidentielle qui se déroulera dans plus d’un an. »

2. « Pour comprendre les sondages Le Pen, il faut donc remonter la chaîne de commandement et expliquer aux Français que leur origine se situe aux États-Unis d’Amérique, à un institut de sondage présidé par une femme sélectionnée par la Maison Blanche et le FBI (et sans doute très proche de la CIA)* et à un conseil d’administration où siège un officier supérieur français, président de la fameuse French American Foundation (FAF) créée par John Negroponte, dont l’objectif explicite est de contribuer à sélectionner les dirigeants français pour le plus grand bénéfice des États-Unis d’Amérique. »

* 3. « Mme Kimberly TILL, PDG de Harris Interactive, a servi dans les allées du pouvoir de Washington, notamment comme assistante spéciale du directeur du FBI. Elle est membre du fameux CFR (Council on Foreign Relations) »

Voilà le zèbre, dont Jardin ne voudrait pas dans son équipe, et dont chacun, à l’exception des « dissonants cognitifs « , aura compris que c’est un complotiste mythomane (pléonasme vicieux), qui a trouvé 587 parrainages à l’appui de sa candidature à la présidence de la République.

Ce qui ouvre, pour 2022, riantes perspectives aux bonimenteurs de talent.