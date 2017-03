Débat TF1 : Mélenchon le plus convaincant, Le Pen impressionnante

Avec Marine Le Pen, Mélenchon est apparu celui qui a le plus la stature de chef d’Etat, mais aussi, au final, celui qui s’est montré le plus convaincant, avec 55% en sa faveur, selon l’appréciation des internautes, qui ont suivi le débat de TF1, lundi soir, de bout en bout.

A peine terminé, après plus de 3 h 20 d'échanges, parfois vifs, les sondeurs aux ordres des riches annonçaient, à grands renforts de communication tous azimuts, leur grand vainqueur, selon leurs mesures pipées, en la personne d’Emmanuel Macron. Sauf que, les commanditaires ont une fois encore négligé la force interactive des réseaux du net.

Une fois n’est pas coutume, TF1 a joué le jeu dans la transparence sur le site Facebook « TF1 le JT », en permettant aux téléspectateurs d’exprimer directement, au fil de l’émission leur opinion et leurs réactions, sur des questions, telles que :

Quel candidat a le plus la sature d’un chef d’Etat ? Quel est selon vous le candidat le plus convaincant ? La France doit-elle passer à une 6ème République ? Souhaitez-vous le rétablissement des contrôles aux frontières ? Faut-il revenir sur les 35 heures ?

(Voir les résultats en fin d’article)

Une fois encore, les résultats contredisent les sondeurs traditionnels, au grand dam des supporters des candidats des riches, que sont Macron et Fillon.

Le débat n’a fait que confirmer les projets des candidats. Du plus odieux pour la vie quotidienne des gens, celui du mis en examen Fillon, au plus universellement humain et social, celui de Mélenchon, en passant par le plus restrictif pour les libertés individuelles, celui de Le Pen… Quant aux deux ex-ministres de Hollande, ils n’ont fait que traduire le schisme d’un parti socialiste partagé entre la volonté de défendre les intérêts des riches possédants, le projet de Macron, et celui de Hamon, soucieux de protéger les plus démunis.

Mélenchon et Le Pen au-dessus du lot

Dans cet exercice médiatique, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont manifestement crevé l’écran, ce que traduit le résultat à la question « lequel a le plus la stature de président », les deux se disputant le podium, d’après les Français qui regardaient l’émission.

S’agissant de la crédibilité, Mélenchon l’emporte haut la main, battant à plates coutures ses adversaires en totalisant 55% à la question « Qui s’est montré le plus convaincant ? ».

Contrairement aux couleuvres que Fillon tente de faire avaler aux Français les plus modestes, les internautes ont répondu être très largement opposés à la suppression des 35 heures, comme ils se sont dits opposés à la fermeture des frontières de la France.

Bref, un débat, dont le format montre une fois encore ses limites, chaque candidat restant contraint dans ses interventions et démonstrations, si ce n'est quelques joutes arrachées à la discipline imposée, qui, d'ailleurs, en disaient long sur l'état d'esprit de certains, la morgue d'un Fillon, en particulier. Frustrant donc sur le fond pour qui voulait en savoir davantage avant de se déterminer.

Reste que l’exercice, animé par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, a intéressé près de 10 millions de Français, ce qui est loin d’être négligeable et renforce d’autant plus la crédibilité des opinions recueillies au fil de l’émission, avec un homme qui s’est manifestement détaché du lot, Jean-Luc Mélenchon, et une femme, Marine Le Pen, qui a impressionné par la netteté de ses positions, y compris ceux qui ne partagent pas du tout sa vision politique autoritaire, humainement restrictive.

Verdi

Mardi 21 mars 2017