Decodex - Sous le capot

1 20min.ch/ro Le « 20 minutes » suisse, moins fiable que le titre français, à l'origine de plusieurs fausses informations. Le site a par exemple accusé, à tort, un lutteur français d'avoir dédié sa victoire aux terroristes Salah Abdeslam et Mohamed Merah.

2 24heuresactu.com Un site dont les auteurs se revendiquent « fiers de ne pas être des journalistes » et défendent le fait d'écrire pour « défendre [leurs] idées », orientées à droite. Militant et peu fiable, il véhicule parfois de fausses informations.

3 4emesinge.com Un site qui propose des réflexions critiques sur l'économie, l'environnement et la société. Il reprend des informations de sources variées, pour beaucoup peu fiables, comme des théories conspirationnistes présentées sans distanciation.

4 addictinginfo.org Un site américain très orienté, pro-démocrates, qui diffuse parfois des informations racoleuses ou déformées.

5 agenceinfolibre.fr Un site qui se présente comme une agence de presse classique, mais est proche de l'extrême droite et relaie des théories conspirationnistes.

6 al-kanz.org Al-Kanz, essentiellement animé par une seule personne, publie des articles et des tribunes sur toute actualité relative à la culture musulmane, en reprenant, sans toujours les vérifier, des informations de sources variées sur cette thématique.

7 americannewsx.com Un site Internet américain orienté à gauche, à lire avec prudence, car il mélange articles satiriques et « vrais » articles.

8 arretsurinfo.ch Un site Internet qui publie ses propres analyses et reprend des informations de divers sites et contributeurs, pour certains peu fiables comme Sputnik News ou Pravda.ru. A prendre avec des pincettes.

9 ayoye.com Un site de divertissement qui relaie des informations de sources variées, sans forcément les vérifier et sous des titres racoleurs.

10 beforeitsnews.com Un site américain connu pour avoir posté de fausses informations, notamment sur une comète censée engendrer le « chaos » sur Terre en 2015.

11 beingliberal.tumblr.com Un site américain orienté clairement à gauche, qui publie parfois des informations trompeuses et/ou approximatives.

12 bipartisanreport.com Un site américain orienté à gauche qui publie parfois des informations trompeuses ou exagérées.

13 brandonturbeville.com Un site d'information américain qui relaye régulièrement des informations sans vérification ni précision de la source et diffuse parfois de fausses informations.

14 breitbart.com Un site Internet américain de droite extrême qui relaie régulièrement des informations fausses. Son ancien directeur, Steve Bannon, est désormais conseiller de Donald Trump.

15 buzzfil.net Une sorte de réplique du site américain BuzzFeed aux titres souvent racoleurs, qui publie de nombreuses informations non vérifiées, déformées ou exagérées.

16 buzzly.fr Un site de divertissement francophone, spécialisé dans les contenus « insolites » et « buzz ».

17 buzzsurnet.com Un site de divertissement qui relaie des informations de sources variées, sans forcément les vérifier et sous des titres racoleurs.

18 bvoltaire.fr Un site créé par le maire de Béziers, Robert Ménard, soutenu par le FN, qui a plusieurs fois publié ou relayé de fausses informations.

19 chouard.org/blog Le site d'un ex-enseignant, qui s'était fait connaître par son opposition au référendum européen de 2005. Il se définit comme « révolutionnaire », veut réformer la Constitution, et diffuse parfois des théories conspirationnistes, notamment sur des « agents de l'étranger » ou un « nouvel ordre mondial », sans preuve ni vérification.

20 christianophobie.fr Un site Internet catholique traditionaliste qui veut recenser les actes « christianophobes », d'importance variée, partout dans le monde, sans les vérifier. Il vaut donc mieux recouper cette source avec d'autres.

21 contre-info.com Un site qui relaie des informations de manière trompeuse et de fausses rumeurs sur l'immigration ou le mariage gay.

22 contrepoints.org Un site Internet participatif proche de la mouvance libertarienne, qui comporte surtout des tribunes et a parfois relayé de fausses informations, comme des fausses citations de ministres.

23 contribuables.org Un think tank libéral et une association qui milite pour des baisses d'impôts drastiques et diffuse parfois des informations approximatives, voire erronées, pour défendre ses idées.

24 counterpunch.org Un média américain qui veut publier des informations à « scandale » de manière radicale. Un positionnement qui peut l'amener à soutenir des théories conspirationnistes, comme dans le cas du prétendu jugement qui aurait « blanchi » Slobodan Milosevic.

25 dailymail.co.uk Un tabloïd britannique, qui présente souvent les faits de manière racoleuse ou exagérée.

26 demotivateur.fr Un site se présentant comme « média global de divertissement français ». Il est spécialisé dans les contenus « insolites », mais se contente en général de reprises plus ou moins fidèles, et diffuse parfois des informations fausses ou déformées.

27 doctissimo.fr Un site Internet consacré à la santé et au bien-être. Attention : certains articles sont signés par des médecins, d'autres non. A distinguer des forums du site, qui eux sont alimentés par des internautes.

28 drudgereport.com Un blog américain conservateur qui agrège des informations de nombreuses sources. Il a relayé nombre de fausses rumeurs et affirmations approximatives.

29 enquete-debat.fr Un site d'extrême droite lancé par Jean Robin, un ancien proche de la figure d'extrême droite Alain Soral, plusieurs fois condamné, et qui publie des informations de nature militante, parfois conspirationniste, sans toujours les sourcer et les vérifier.

30 etienne.chouard.free.fr Le site d'un ex-enseignant, qui s'était fait connaître par son opposition au référendum européen de 2005. Il se définit comme « révolutionnaire », veut réformer la Constitution, et diffuse parfois des théories conspirationnistes, notamment sur des « agents de l'étranger » ou un « nouvel ordre mondial », sans preuve ni vérification.

31 eurocalifat.wordpress.com Un site d'opinion, hostile à l'islam, qui publie parfois de fausses informations.

33 facebook.com/AGDE.CAP.D.AGDE Un « magazine d'informations locales » dirigé par une élue locale non inscrite, anciennement membre du MoDem.

34 facebook.com/Actu17 Une page Facebook traitant de « terrorisme, police, sécurité », mais qui relaie des informations sans vérification.

53 facebook.com/LaVieEstBelle.Citations Un site dédié à la santé qui reprend des informations sans forcément les vérifier. Prudence, il ne s'agit pas d'avis médicaux.

111 fakirpresse.info Un journal indépendant de gauche, situé à Amiens, dirigé par François Ruffin, réalisateur du film « Merci patron », avec une ligne éditoriale militante et un parti pris clairement revendiqué.

112 fdesouche.com Un blog d'extrême droite fondé par un ancien cadre du Front national, Pierre Sautarel. Le site produit peu d'informations lui-même, mais il est alimenté par une sorte de « revue de presse », principalement axée autour de thèmes chers à l'extrême droite (immigration, identité, faits divers...). Si la plupart des sources utilisées sont fiables, la présentation des faits par le site est souvent trompeuse. Il relaie également parfois des rumeurs non vérifiées, sur un ton interrogatif.

113 fimina.com Un site féminin qui relaie des informations souvent peu fiables, sous des titres racoleurs.

114 footmercato.net Un site dédié à l'information sportive, spécialisé dans le football, mais qui diffuse régulièrement des rumeurs non vérifiées, notamment sur le marché des transferts. A prendre avec des pincettes.

115 fr.novopress.info Un site orienté à l'extrême droite fondé par Fabrice Robert, du groupuscule Bloc identitaire. Il reprend sans vérification des informations trouvées sur Internet.

116 fr.sputniknews.com Site de l'agence de presse officielle russe, dans sa version française. Son directeur a été directement nommé par Vladmir Poutine sur décret. Il propage régulièrement de fausses informations.

117 francais.rt.com Une chaîne de télévision associée à un site d'information, financée par le pouvoir russe, créée en 2005 dans le but de donner une image plus favorable de Vladimir Poutine à l'étranger. Ce média peut présenter des enquêtes de qualité, mais présente le biais de toujours relayer des informations favorables à Moscou.

118 generation-identitaire.com La branche « jeunes » du Bloc identitaire, groupuscule d'extrême droite, qui relaie régulièrement des informations trompeuses ou erronées sur les réseaux sociaux.

119 gentside.com Un site qui se présente comme un « portail masculin » édité par le groupe Cerise, racheté par le groupe Prisma Media en 2016.. Il revendique faire de « l'infotainement », forme de traitement de l'information par le divertissement, et pas de l'actualité à proprement parler. Il diffuse des informations sous un angle parfois racoleur, avec des titres sensationnalistes voire trompeurs.

120 happybuzzday.net Un site de divertissement qui relaie des informations de sources variées, sans forcément les vérifier et sous des titres racoleurs.

121 herault-tribune.com Un « magazine d'informations locales » dirigé par une élue locale non inscrite, anciennement membre du MoDem.

122 hitek.fr Un site consacré notamment aux séries et aux jeux vidéo, avec un traitement parfois approximatif de l'actualité.

123 humourdemecs.com Un site Internet racoleur spécialisé dans les contenus « insolites » rarement vérifiés.

124 infochretienne.com Un site chrétien et spirituel qui reprend des informations sans toujours les vérifier et renvoie parfois vers des sources non fiables.

125 infoetsecret.com Un blog qui reprend des articles d'information de sources variées, parfois peu fiables.

126 jeanmarcmorandini.com Un site internet dédié à l'actualité médiatique créé par le journaliste controversé Jean-Marc Morandini. Condamné pour plagiat en 2012 pour des reprises « intensives » du site du « Point », le site reprend de nombreuses rumeurs sans les vérifier. A prendre avec des pincettes.

127 jssnews.com Un site militant pro-israélien qui défend des thèses opposées à un Etat palestinien et favorables à la colonisation, diffusant également des informations non sourcées et approximatives.

128 lahorde.samizdat.net Un site d'extrême gauche et anti extrême droite, dont les contenus proviennent souvent de militants sans être vérifiés.

129 lanutrition.fr Un site animé par le journaliste scientifique Thierry Souccar, qui publie également des ouvrages avec la maison d'édition portant son nom. Le site Internet prend position contre la vaccination avec des arguments erronés. Le site relaie les thèses d'Henri Joyeux, chef de file des « anti-vaccination », radié de l'ordre des médecins en 2016, notamment pour « des manquements d'une extrême gravité au code de déontologie ».

130 lazappeuzefolle.over-blog.com Un site Internet racoleur qui revendique que le « bouche à oreille est le meilleur des médias ».

131 lebreviairedespatriotes.fr Un site d'extrême droite qui donne un regard militant sur l'information, par exemple au sujet de l'évacuation de l'église Sainte-Rita en août 2016.

132 lejournaldusiecle.com Un site orienté à l'extrême droite, qui publie des informations militantes et pas toujours vérifiées.

133 lelibrepenseur.org Un site orienté à l'extrême droite. qui publie des informations militantes et pas toujours vérifiées.

134 lepetitbuzz.fr Un site de divertissement qui relaie des informations de sources variées, sans forcément les vérifier et sous des titres racoleurs.

135 les-identitaires.com Un site qui, comme son nom l'indique, appartient à la mouvance identitaire et diffuse des informations orientées à l'extrême droite.

136 leseconoclastes.fr Un site Internet qui publie des analyses tranchées sur des sujets variés, signées d'experts de divers horizons, mais qui peuvent néanmoins être parfois trompeuses ou erronées.

137 letribunaldunet.fr Un site de divertissement français, spécialisé dans les contenus « insolites » et trash.

138 meilleur.millennium-buzz.com Un site de divertissement francophone, spécialisé dans les contenus « insolites » et « buzz ».

139 melty.fr Un site Internet destiné aux jeunes créé en 2008, qui relaye parfois des informations non vérifiées.

140 meta.tv Une Web TV orientée à l'extrême droite. qui publie des informations militantes et pas toujours vérifiées.

141 minute-hebdo.fr Un journal d'extrême droite condamné à plusieurs reprises par la justice pour des propos racistes, homophobes ou encore des faits de diffamation.

142 minutebuzz.com Un site de divertissement francophone, spécialisé dans les contenus « insolites » et « buzz ».

143 momentbuzz.com Un site de divertissement qui relaie des informations de sources variées, sans forcément les vérifier et sous des titres racoleurs.

144 morandinisante.com Le site santé qui porte le nom du journaliste médias controversé Jean-Marc Morandini. Comme le site médias de ce dernier, condamné pour plagiat en 2012, le site est alimenté par des copies d'articles d'autres sites, comme le montre une enquête du site BuzzFeed. Il diffuse également des informations peu fiables. A prendre avec des pincettes.

145 mrmondialisation.org Un site militant aux accents décroissants qui combat la société de consommation, mais relaie des informations parfois non vérifiées.

146 myfunbuzz.ca Un site de divertissement canadien, spécialisé dans les contenus « insolites » et « buzz ».

147 nationspresse.info Un site d'extrême droite qui relaie majoritairement des articles favorables au Front national.

148 ndf.fr Un site qui se présente comme un « portail libéral-conservateur ». Issu de la mouvance d'extrême droite, le site ne vérifie pas ses sources et publie parfois des informations approximatives, par exemple sur le mariage homosexuel, affirmant à tort qu'il ouvrirait la voie à la polygamie ou à la zoophilie.

149 non-stop-politique.fr Un site d'actualité politique en vidéo, avec un ton parfois racoleur, principalement dans les titres des articles.

150 nypost.com Un des principaux tabloïds américains, qui publie des informations parfois approximatives sous des titres racoleurs ou trompeurs.

151 occitanie-tribune.com Un « magazine d'informations locales » dirigé par une élue locale non inscrite, anciennement membre du MoDem.

152 occupydemocrats.com Un mouvement américain de gauche créé en opposition au Tea Party, qui diffuse parfois des informations biaisées ou erronées.

153 ohmymag.com Un site qui se présente comme un « média social féminin » édité par le groupe Cerise, racheté par le groupe Prisma Media en 2016. Il revendique faire de « l'infotainement », forme de traitement de l'information par le divertissement, et pas de l'actualité à proprement parler. Il diffuse des informations sous un angle parfois racoleur, avec des titres sensationnalistes voire trompeurs.

154 ojim.fr Un site qui se présente comme un observatoire des médias. Il est en fait tenu par deux figures de l'extrême droite et publie des portraits virulents et souvent mensongers de journalistes, sans jamais les contacter.

155 other98.com Le site Internet d'une organisation américaine orientée à gauche, qui est notamment favorable aux réductions des inégalités.

156 oumma.com Un site communautaire musulman qui a déjà véhiculé des fausses informations, notamment sur l'affaire Merah.

157 paris-luttes.info Un site militant qui se présente comme anticapitaliste, anti-autoritaire et révolutionnaire.

158 pausecafein.fr Un site de divertissement français, spécialisé dans les contenus « insolites » et décalés.

159 positivr.fr Un site de divertissement francophone, spécialisé dans les articles d'inspiration « positive », mais qui peut être approximatif et insuffisamment fiable sur certains sujets.

160 public.fr Un hebdomadaire de presse people, dont les informations ne sont pas forcément sourcées ou vérifiées, et qui a tendance à exagérer certains faits, notamment dans les titres, dans une démarche sensationnaliste. Par exemple, le site a relayé fin décembre 2016 un article relayant des rumeurs non vérifiées sur la mort de la reine Elizabeth II sous le titre : « Une source anonyme annonce sa mort... »

161 quenelplus.com Un site et une page Facebook proches de l'ancien humoriste Dieudonné, condamné à de nombreuses reprises. Ils diffusent régulèrement de fausses informations.

162 quivo.co Un site de divertissement qui relaie des informations de sources variées, sans forcément les vérifier et sous des titres racoleurs.

163 radiocourtoisie.fr Un radio orientée à l'extrême droite dirigée par Henry de Lesquen, raciste déclaré, et qui présente parfois des informations de manière trompeuse.

164 rebellyon.info Un site Internet lyonnais qui se présente comme faisant de l'information alternative, militante, orientée à l'extrême gauche.

165 rivarol.com Un journal d'extrême droite condamné à plusieurs reprises par la justice pour des propos racistes, antisémites ou encore des faits d'incitation à la haine raciale.

166 rt.com Une chaîne de télévision associée un site d'information, financée par le pouvoir russe, créée en 2005 dans le but de donner une image plus favorable de Vladimir Poutine à l'étranger. Ce média explique qu'il relaie « la position russe », et peut présenter des enquêtes de qualité, mais présente le biais de toujours relayer des informations favorables à Moscou. Il a ainsi affirmé à tort que Slobodan Milosevic (dirigeant serbe proche de la Russie) avait été blanchi par le tribunal pénal international, ou relayé de fausses informations sur des tortures au Bataclan le 13 novembre 2015.

167 ruptly.tv/home Un média en anglais spécialisé dans la création de vidéos qui appartient au média pro-russe Russia Today, une chaîne de télévision associée à un site d'information, financée par le pouvoir russe et créée en 2005 dans le but de donner une image plus favorable de Vladimir Poutine à l'étranger. Ce média explique qu'il relaie « la position russe », et peut présenter des enquêtes de qualité, mais présente le biais de toujours relayer des informations favorables à Moscou. Il a ainsi affirmé à tort que Slobodan Milosevic avait été blanchi par le tribunal pénal international, ou relayé de fausses informations sur des tortures au Bataclan le 13 novembre 2015.

168 russeurope.hypotheses.org Le blog de Jacques Sapir, économiste et directeur d'études à l'EHESS à Paris. Spécialiste de la Russie, opposé à la monnaie unique, partisan de la « démondialisation », il relaie parfois de fausses informations, niant la présence de soldats russes en Ukraine en 2014, pourtant établie.

169 sante-et-sport.com/2016/08/attention-le-wifi-nous-tue.html Un site Internet qui relaie régulièrement des informations déformées ou exagérées sur la santé.

170 santeici.com Un site dédié à la santé qui reprend des informations sans forcément les vérifier. Prudence, il ne s'agit pas d'avis médicaux.

171 spi0n.com Un média qui reprend l'actualité « insolite » et « buzz » ainsi que des vidéos en tous genres, parfois de manière racoleuse.

172 sputniknews.com Site de l'agence de presse officielle russe. Son directeur a été directement nommé par Vladimir Poutine sur décret. Il propage régulièrement de fausses informations.

173 tariqramadan.com Le site qui fait la promotion du prédicateur musulman du même nom, qui commente régulièrement l'actualité.

174 thedisruptive.info Un blog alimenté par le journaliste très controversé Jean-Paul Ney, connu pour ses informations fausses ou dangereuses. Il avait ainsi publié l'identité d'une personne qu'il accusait de faire partie du commando terroriste qui a frappé la rédaction de « Charlie Hebdo », ce qui s'est avéré faux.

175 themindunleashed.com Un site Internet qui relaie parfois des informations trompeuses. A prendre avec des pincettes.

176 theoriedugenre.fr Un site de la mouvance La Manif pour tous consacré à la critique de la théorie du genre, souvent avec des arguments fallacieux.

177 topito.com Un site de divertissement français spécialisé dans les classements, au ton léger, mais qui ne peut pas être pris comme une source sérieuse car certaines informations peuvent être erronées.

178 tvlibertes.com Un site et surtout une plateforme vidéo très proche de l'extrême droite, qui reçoit régulièrement des figures de cette dernière et diffuse des informations militantes ou biaisées.

179 twitter.com/AgenceInfoLibre Un site qui se présente comme une agence de presse classique, mais est proche de l'extrême droite et relaie des théories conspirationnistes.

198 twitter.com/Letribunaldunet Un site de divertissement français, spécialisé dans les contenus « insolites » et trash.

236 wikiberal.org Une encyclopédie collaborative calquée sur le modèle de Wikipédia, mais qui souhaite défendre les idées libérales et libertariennes. Un positionnement assumé et clairement affiché qui engendre néanmoins des biais dans de nombreux articles de l'encyclopédie.

237 youtube.com/channel/UC5fxtOYF2fukJrBa5O5WA5w Un média qui reprend l'actualité « insolite » et « buzz » ainsi que des vidéos en tous genres, parfois de manière racoleuse.

