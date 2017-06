Déçus du « Macronisme »... Déjà ?

Je n'aime pas les mots en "ISME"...

Ce que n'avait pas prévu Macron est déjà En Marche : Que vont devenir les milliers de personnes qui ont battu la campagne pour lui, avant de se faire battre comme plâtre aux législatives ?

Les candidats, leurs suppléants, les équipes de campagne, les sympathisants, les humbles colleurs d'affiches et distributeurs de tracts...

Tout leur était promis et au final, rien... Nada ! Ils n'ont plus qu'à retourner à leurs passés, parfois très difficiles. Déception !

Le pire dans tout cela, c'est que même les mecs de Macron... Ceux qui étaient embauchés, déjà, comme ministres : les Ferrant, Grivaux, les potes, quoi ! Même les responsables du mouvement En Marche, à Paris comme en Province, ne communiquaient plus avec la base...

La Base... Celle qui demandait des conseils, sollicitait des avis, aurait bien aimé avoir un peu de reconnaissance pour avoir battu le pavé, provoqué des réunions, mis en place des meetings et des rencontres.

Mais là encore, RIEN ! NADA... Même Brigitte ne leur répond plus ! Elle y croyait pourtant "La base" de Macron.

Va-t-on devoir commencer à commenter sur la base de faits historiques ?

Pour faire réagir les "Haut Macronistes" ? Ceux du mouvement de longue date... Ceux qui s'adonnaient à "La Longue Marche" du Président. Non décidément, je n'aime pas les mots en ISME...

Maoïsme ? Macronisme ? Hollandisme ? Lepénisme ? Chiraquisme ? Mitterrandisme ? Mélenchonisme ? Socialisme ? Communisme ? Sarkozysme ? Pétinisme ? etc...

C'est drôle, mais mis bout à bout comme cela, les mots ne sonnent plus creux ! Ils sonnent juste pour ce qu'ils sont : des promesses de dupes qui ne seront pas tenues !

Lors de l'élection de Hollande... A la Garden Party de l'Elysée, même les bloggers n'étaient pas invités.

Et les mecs d'Agoravox ne le seront pas non plus à la Garden Party de Macron... Ce sont des Agoravoxiens ! Nous ne sommes pas des Aphorismes. Nous sommes porteurs de mauvaises nouvelles. Nous fricottons avec les chiens !

Comprenne qui pourra, non franchement, je n'aime pas les mots en ISME !

Déçus du "Macronisme", déjà ?

Macron (Quintus Naevius Cordus Sutorius Macro) en 31 après JC...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Naevius_Sutorius_Macro