Démission du général de Villiers : un enjeu bancaire

La démission du général Pierre de Villiers en tant que chef d’état-major des armées, signe la fin de l’état de grâce du nouveau Président de la République, Emmanuel Macron, et l’entrée de notre pays dans une ère de troubles. Celui qui pensait pouvoir marcher sur l’eau se trouve aujourd’hui rattrapé par ses illusions économiques.

Le rapport fait par le général de Villiers aux députés le 17 février dernier sur l’état des équipements de notre armée est sans appel :

plus de 60 % des véhicules de l’armée de terre engagés en opérations ne sont pas protégés. (...) De même, la disponibilité de nos avions ravitailleurs conditionne notre aptitude à tenir la posture de dissuasion nucléaire, comme à projeter nos forces et à soutenir nos opérations aériennes ; or, ils ont en moyenne plus de 50 ans d’âge. La marine, quant à elle, voit le nombre de ses patrouilleurs outre-mer s’effondrer : d’ici à 2020, six sur huit auront été désarmés, et ne seront remplacés que plusieurs années plus tard.