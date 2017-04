Dérive du journalisme

L’interview matinale de F. Fillon par JJ. Bourdin sur RMC lundi 03 avril dernier n’a pas apporté grand-chose sur le programme tant les questions posées par l’animateur vedette de BFM étaient éloignées du sujet. Cette dérive tend à devenir la norme dans les médias ou le journaliste est peu à peu remplacé par un animateur type Ruquier. Le but de ces journalistes n’est pas tant l’analyse et la compréhension que de faire le buzz et se mettre en valeur. Passant du service public au privé sans arrêt, cumulant radio et TV, ils enterrent peu à peu ce qui restait de l’honneur de cette profession. A force de flirter avec la TV Réalité, ces journalistes sont aujourd'hui tous formatés et similaires : militants du politiquement correct, anti FN, de gauche antiraciste, antihomophobe...

Ainsi, bien loin d’une interview politique, JJ. Bourdin s’est d’abord livré avec François Fillon à une sorte de quiz du style "Questions pour un Champion" revu par Nabilla pour maximiser le buzz. Puis il a bombardé le candidat de questions aussi diverses que saugrenues comme son avis sur la corrida, s’il mettait de l’argent de côté… En quelque sorte les thèmes fondamentaux pour une élection à ses yeux ! On en vient rapidement à se demander si Nicolas Dupont Aignan n'a pas eu raison d'aller voir Hanouna. Sauf que parmi ces questions légères, l’une d'elle à priori anodine était destinée à faire le buzz et à relativiser les reproches adressés au poulain du propriétaire de RMC/BFM, Emmanuel Macron.

Lorsque François Fillon répond "Non" à la question « mettez-vous de l’argent de côté en fin de mois » cette réponse est immédiatement « amplifiée déformée » et diffusée sous la forme : « Oui j’ai du mal à finir le mois, car mon salaire de 24500 euros de parlementaires est insuffisant pour me permettre de mettre quoique ce soit de côté ». Instantanément le Gorafi s’en empare et en mois de 2 heures, les supporters de Macron sur Twitter nous expliquent que Macron qui a dilapidé ( ou dissimulé ) 3 Millions en 2 ans, qui n’avait plus de sous pour payer ses impôts est aussi mauvais gestionnaire que Fillon.

JJ. Bourdin a probablement reçu un SMS de félicitations de Drahi pour son petit buzz.

Au-delà de cet aspect, la question de la crédibilité, de la neutralité et de la transparence des animateurs/Journalistes se pose.

Lorsque sur le plateau de Ruquier, T. Mariani subit les torrents d’insultes de ses contradicteur concernant le salaire des députés, peu de gens imaginent que le salaire mensuel d'un député c'est ce que gagne un chroniqueur TV pour une seule émission. En face de lui T. Mariani a donc affaire à une meute qui le lynche pour ce qu'il gagne, alors que le moins disant de cette meute le surclasse très largement en salaire.

Ne parlons pas des salaires mirobolants de nos animateurs producteurs qui ont compris que pour s'enrichir il vaut mieux travailler pour le PAF que pour le Sénat, d'autant qu'ils n'en ont pas les capacités.

A noter que ce soir-là, le salaire du député était estimé à 5000 euros. En conclusion, ce soir-là nous avons vu T. Mariani, l'homme le moins bien payé du plateau se faire insulter et moquer par cette élite médiatique richissime bénéficiant de cette carte de presse qui leur donne tous les droits dont celui de bénéficier d'une niche fiscale.

Au vue de cette dérive, il serait temps qu’un minimum de morale et de décence irrigue le 4ème pouvoir dont la neutralité et la déontologie ne sont plus qu'un lointain souvenir. Il serait salutaire que ces animateurs journalistes donneurs de leçons publient leurs salaires ET surtout leurs appartenances politiques et associatives. Les voir profiter de ce système et avancer masqués devient totalement insupportable.

JJ. Bourdin n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Lorsqu’un D. Pujadas invite une Christine Angot dont on connait les méthodes et le sectarisme, il sait parfaitement que ce n’est pas pour débattre mais pour commettre une mise à mort publique en règle. Cette égérie Mitterrandienne aujourd'hui admiratrice de Hollande a déversé une diatribe dans le plus pur style populiste des années 30. Lui auriez-vous donné une hache qu’elle commençait par couper la tête de F. Fillon avant de lui lire les chefs d’accusation. Malgré cette déferlante de haine, F. Fillon a su rester calme et la remettre à sa place. Saluons son courage.

Mais quel est l’intérêt sur une chaine publique censée être pluraliste de se livrer à ces jeux du cirque où l'homme est seul contre tous. Pourquoi aller chercher ce genre de personnages, ces inquisiteurs d'une gauche vertueuse qui versent dans la diffamation la plus totale en toute impunité sans avoir eux-même le moindre exemplaire de cette probité ?

Les dérives du journalisme- spectacle devenu quotidien est insupportable aux yeux téléspectateurs. JJ. Bourdin, encore lui, feint de pas comprendre cette aversion que suscite sa profession et se permet contre toute attente d'accuser le candidat Fillon d'inciter les gens à huer les journalistes dans ses meetings. Bourdin est-il ignorant ou cynique ? Les deux apparemment car pour se dédouaner il s'amuse du fait que les candidats à la présidentielle se bousculent aux portes de RMC et le sollicitent pour parler de leur programme. Après une telle tyrade, la nausée nous gagne.

Tous ces privilégiés de la sphère médiatique qui piétinent la décence et le respect de leurs auditeurs ne voient même pas que le ras le bol est généralisé et a gagné toutes les couches de la population française. Leurs méthodes pour confisquer la parole des candidats et les enjeux de cette présidentielle sont une torture pour le spectateur qui veut juste s'informer. Ces jeux du cirque à la gloire de leurs égos ne passent plus… leur arrogance est un déni de démocratie manifeste et la porte ouverte au despotisme. S'ils leur restent un peu de dignité et d'intelligence, ils feraient bien de méditer l'idée du "dégagisme" prôné par JL. Mélenchon et comprendre enfin que cela s'adresse aussi à eux, d’abord eux et surtout eux !!