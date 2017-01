Des bailleurs dits sociaux !?

Putain d’amalgame !

On parle de personnes qui ne paient pas leurs loyers et deux post plus haut (celui de la baudruche et du buster) nous parle d’étrangers. Dites donc les deux gaziers, vous êtes nés comme cela ou vous avez fait des efforts pour devenir con ?

J’ai retapé une maison et j’en ai fait plusieurs appartements que je loues en dessous du prix du marché à des gens que je qualifierai de pauvres (étranger et français dont leur dossier a été refusé par les HLM)). je n’ai aucun problème. La cage d’escalier est propre et les gens paient en temps et en heure pour un logement qu’ils entretiennent trés bien. On peut être pauvre, étranger et bien élevé. Ca n’est pas incompatible