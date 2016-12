Des chants de Noël prohibés dans des écoles italiennes...

@Gilles Mérivac

@tous

le réveil va être difficile quand ils vont enfin ouvrir les yeux .

ils ne savent pas vers quoi ils tendent ...

ils se battent contre leur culture , leurs racines , leur famille , des messages de paix .

Ils font le jeu du déracinement , de la perte de repère .

Quand ils n auront plus rien a quoi se rattacher à part leur porte monnaies , et qu on le leur retirera, ils seront prêts pour la grande chute .

A chacun ses choix , ceux qui auront compris vers quoi on fait tendre les hommes , sont bientôt prêts, s ils ne le sont pas déjà.

On nous impose des plugs , de l’art" de dégénérés montrant des scènes pédophiles, incitant le public à une vie sexuelle digne du porno aux yeux des adultes et des enfants . mais on refuse de faire mettre en scène ce qui a été des traditions durant plusieurs siècles.

Si ceux qui n auront pas compris vers quoi nous allons, et ce qui veut être détruit, je leur souhaite un réveil très rapide . et pour ceux qui veulent absolument s opposer aux dernières racines , je leur souhaite bonne chance.

Aux chrétiens, musulmans, juifs , bouddhistes, croyants de tout bord, et non croyants , sachez que ce qui est attaqué n est pas La Religion en elle même, mais l intégrité de l esprit de chacun .

ils vous mangent par petit bout .

Les traditions n’ont pas de valeurs réelles en elles mêmes . elles peuvent être des liens avec nos ancrages. elles peuvent paraitre formalistes, mais comme l ancrage des hommes n est pas encore établi véritablement, les liens avec les traditions , les cultures, la mémoire des hommes permettent de garder un regard vers nos constructions internes.

L homme ne sait plus où il va , les choses vont trop vite. comment ne perdra t il pas pied , s il ne sait pas d’où il vient . il sera comme un bateau sans port au milieu de la mer et de la tempête .

Combien sauront tenir la barre et combien de temps ?

ps : désolée gilles , je voulais juste faire une petite parenthèse suite à votre commentaire, je ne pensais pas faire un écrit si long .