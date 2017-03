Des enseignants qui ont peur ?

L’administration a un devoir de protection vis à vis de ses fonctionnaires :

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protection_juridique_agents_face_agressivite_et_ violence_delphine_jaafar.pdf

C’est le cadre légal, cela ne veut pas dire que c’est suffisant en pratique, et cela n’empêche pas les violences à priori.

L’assurance dont vous parlez s’occupe d’autres problèmes et vient en complément : conseil juridique, dégâts matériels non couverts par l’administration ou les assurances ordinaires... L’administration et la justice ont un rythme lent, dans le cas d’une agression il y a nécessité d’une réponse rapide, normalement cette assurance doit fournir une aide plus rapide en attendant.

Il y a aussi des cas où le cap de l’infraction légale n’est pas franchi, ou difficile à prouver, dans ce cas j’ai souvenir que l’association en question écrivait une lettre comminatoire à la famille.

L’Autonome au départ n’était pas une assurance, mais c’était une association (des associations départementales). Il y a eu un accord avec la MAIF (qui est une mutuelle et qui n’a donc pas d’actionnaires), mais certaines sections n’ont pas accepté, certaines ont préféré rester dans le cadre associatif (plus souple et plus proche) plutôt que de rentrer dans une logique d’assurance.