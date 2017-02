Des jours fériés musulmans et juifs : la gauche du reniement à l’oeuvre

Un article de Libération (1) nous apprend que le laboratoire d'idée Terra Nova a proposé la création de jours fériés supplémentaires, destinés aux juifs et aux musulmans. En tant que citoyen de gauche, je suis résolument hostile à cette idée.

D'abord, éliminons un argument douteux. Ce n'est pas donner raison aux extrêmistes musulmans que de faire une telle proposition comme certains peuvent l'affirmer (2), même si les arrière-pensées électoralistes ne sont sans doute pas absente. Après tout, il n'y a aucune raison de privilégier les fêtes catholiques dans un état laïque. Et si cela peut simplifier l'existence de certains de nos concitoyens, cela pourrait sous cet angle être considéré comme un progrès qui à vrai-dire ne coûte pas grand-chose. En outre, on peut rappeler que des dispositions prévoyant des autorisations d'absence pour motif religieux existent déjà dans la fonction publique.

Mais il y a déjà un premier problème, pas celui que je considère comme le plus important, mais qui mérite d'être souligné : que fait-on des protestants, des bouddhistes, des sikhs, des orthodoxes, des hindouistes... ? Pourquoi privilégier le judaïsme et l'Islam ? C'est déjà un premier travers de cette proposition.

Et surtout, il y a un second problème par lequel je me sens beaucoup plus concerné : et les athées ? Je rappelle que dans ce pays, près d'un tiers de nos concitoyens se déclarent athées (3), et un autre tiers sans religion. On a un peu tendance à les oublier. N'auraient-ils pas droit eux aussi à un jour férié ? Je trouve qu'instaurer un jour férié à la date de la mort du Chavalier de la Barre (1er juillet) serait une excellente idée. Cela permettrait de rappeler ce que fut l'obscurantisme religieux et qu'il reste bien présent aujourd'hui.

Si une mesure devait être prise pour tenir compte des différents courants intellectuels (religieux ou non) de la France actuel, ce serait bien plutôt un droit à congés opposable pour une date que chacun serait libre de choisir dans l'année.

Ce qui est particulièrement dramatique dans cette histoire pour la gauche, c'est que personne dans ses rangs n'ait songé à défendre un point de vue athée. La gauche défend la laïcité. C'est important et nécessaire. Mais au risque de froisser certaines susceptibilités, je tiens à rappeler que les fondements de toute pensée progressiste et même simplement démocratique sont le rationalisme et le matérialisme, et donc in fine sur l'athéisme. Je trouve pour le moins regrettable qu'en faisant plaisir à certains croyants, la gauche renie ses valeurs. De façon plus large, il est temps que sur ce sujet comme sur d'autres, que les voix athées se fassent entendre et ne soit plus ignorées des médias. La mienne, aussi dérisoire soit-elle, espère contribuer à y remédier.

