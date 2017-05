Des Milliardaires Qui Ont Echoué dans leurs Etudes

De temps en temps, nous constatons clairement que l'éducation et les examens ne sont pas les seuls indicateurs de l'excellence scientifique et intellectuelle.

Le jeune britannique de 22 ans qui a été en mesure d'arrêter la plus grande attaque cybernétique connue à ce jour pour l'humanité (le système de rançon WannaCry qui a frappé les ordinateurs dans environ 150 pays) est l'un de ceux qui ont échoué dans les examens de lycée, en particulier dans les matières liées à l’informatique.

Hutchins a réussi à arrêter l'attaque du virus. Les journaux ont signalé des aspects de sa vie, notant qu'il a été puni par suspension après avoir été accusé de piratage du système électronique de son école. Non seulement l'école l'a privé d'étudier pendant une semaine, mais ils l'ont également empêché d'utiliser des ordinateurs connectés à Internet, ce qui l'a poussé à étudier le programme informatique de l'enseignement secondaire uniquement sur papier. Hutchins a déclaré qu'il n'avait pas réussi à passer le test des systèmes informatiques à cause de cela.

Ce jeune homme qui a connu l’échec au passé, du point de vue du système éducatif officiel de son pays, a travaillé en étroite collaboration avec le National Cyber ​​Security Center du gouvernement britannique pour empêcher l'apparition de nouvelles versions du virus malin utilisé dans l'attaque.

Les systèmes scolaires formels ne sont pas la seule façon de mesurer les capacités des jeunes dans les temps modernes. Il existe des compétences difficiles à mesurer à travers les méthodes d'enseignement et d’examen existantes, quel que soit leur niveau de développement et de progrès.

L'histoire de ce jeune britannique est une histoire fréquente, comme l'histoire de Bill Gates, qui a quitté Harvard avant de terminer ses études, puis a fondé la société Microsoft, et il est devenu l'homme le plus riche du monde. L'une des statistiques publiées indique que beaucoup de personnes riches ne sont pas allées à l’université ou l'ont quittée avant d'obtenir un diplôme universitaire, et une grande partie des étudiants des États-Unis quittent l'école avant leur fin d'études mais réussissent énormément dans le domaine du travail.

Asharq Al-Awsat a publié le 12 octobre 2007 l'histoire de Bill Gates quittant l'université, où Jeanette Le, l'auteur de Bill Gates Talking, l'a cité en disant qu'il a quitté l'université, qu'il était à l’internat Carrier de Harvard quand il a pris le téléphone pour appeler une entreprise au Nouveau-Mexique, et en janvier 1975, il a envoyé des suggestions pour ajouter le système BASIC à sa recherche DOS. La société travaillait à produire le premier ordinateur. Quand il leur a envoyé la proposition, par courrier recommandé, il n'a pas écrit son adresse, il n'a pas non plus dit qu'il était étudiant, afin que l'importance de sa proposition ne soit pas sous-estimée. Quand l'homme a répondu au téléphone de l'autre côté, au Nouveau-Mexique, il a essayé de parler comme un professeur d'université. Il avait peur que l'homme le reconnaisse et raccroche le téléphone, mais il ne l'a pas fait. Il lui a demandé d'attendre une minute, a regardé ses papiers et a déclaré que la suggestion de Gates était là et qu'ils voulaient des détails. Gates a dit qu'il a tout oublié de l'université et a passé des jours et des nuits à écrire des détails. Quand ils ont accepté ses propositions, il était convaincu que sa place n'était pas à l’université.

Le journal de l'université l'a appelé plus tard le plus grand échec de Harvard, mais il est retourné pour recevoir un doctorat honorifique. Bill Gates a déclaré à l'université s'il n’avait pas quitté l'université, il aurait connu des choses qu'il n’a connues qu’il y a quelques années. Il ne savait pas grand-chose sur l'inégalité et l'injustice ou que la civilisation ne concerne pas seulement les découvertes et l'évolution, mais aussi l'humanité et la justice, la liberté, l'éducation, la santé et l'emploi pour ceux qui en ont besoin.

Steve Ballmer était également déterminé à quitter l’université, puis il est devenu un responsable de Microsoft et était parmi les personnes les plus riches au monde.

Cette liste comprend également Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, qui a été arrêté ses études, après avoir échoué dans de nombreux cours.

Mark Zuckerberg de Facebook a également quitté l'école à un moment donné. Lawrence Allison, fondateur d'Oracle, et Steve Jobs d'Apple ont quitté l'université avant d’obtenir leurs diplômes.

Cela n'est pas une invitation à quitter l'éducation ou à diminuer sa grande importance dans la course à l'excellence, mais à souligner l'importance des compétences, des talents et des aptitudes personnelles pour réussir. L'idée dans la plupart de ces merveilleuses histoires est que l'innovation est une valeur vitale à instiller chez les jeunes, ainsi que les qualités de passion, de patience, d'ambition et de détermination.

Les pays et les sociétés devraient attirer l'attention sur les talents, les compétences et l'ambition personnelle des jeunes. Nous devons développer d'autres mécanismes capables de sélectionner les talents, d'identifier, de nourrir et d'encourager les compétences dans divers domaines.