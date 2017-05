Des pauvres qui votent pour Marine Le Pen...

Un reportage sur France 2, lors du journal de 20 heures du 24 avril, nous montre le succès de Marine Le Pen auprès d'un électorat modeste, des ouvriers, des maçons : "A Noeux- les-Mines, un paysage de terril, 12 % de chômeurs, et un vote à plus de 40 % pour Marine Le Pen..." commente la journaliste...



On interroge, alors, un ouvrier électricien : "Pourquoi vous avez voté Marine Le Pen ?"

La réponse ne se fait pas attendre :"C'est quelqu'un qui est pour les petits, Madame, pour les ouvriers, comme nous, pour les gens qui travaillent..." affirme l'ouvrier.



"Vous êtes déçu, parce que vous vous dites : elle ne peut pas l'emporter dans 15 jours ?" renchérit la journaliste.

" Avec tout ce qu'elle a sur le dos, non, ils sont tous contre elle", se désole cet électeur du FN.



Puis, ce sont des mères de famille qui, à la sortie des classes, expriment leur déception : " On a voté pour Marine Le Pen et pour son programme parce qu'il faut du changement... il y en marre que les migrants prennent le boulot des français, marre qu'on galère tous les mois, marre de payer des impôts".

Comment en est-on arrivé là ?



Des ouvriers, des gens simples votent, en nombre, pour la candidate du Front national...

Il est vrai que Marine Le Pen a su capter cet électorat par toutes sortes sortes de mesures empruntées à la gauche : le retraite à 60 ans, la remise en cause d'une Europe libérale.

Mais elle représente une droite extrémiste, même si son discours s'est adouci.



Qui peut croire ses discours ? Elle propose de changer le fonctionnement de l'Europe, de renégocier les traités, mais les partenaires européens ne seront sûrement pas de cet avis.

Un référendum sera alors organisé en vue d'une sortie de l'Europe... Quelles seraient les conséquences ?



Marine Le Pen veut instaurer une Prime de Pouvoir d’Achat à destination des bas revenus et des petites retraites, (pour les revenus jusqu’à 1 500 euros par mois), financée par une Contribution Sociale sur les importations de 3 %.

Elle promet une baisse immédiate de 5 % des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité.

Elle propose de défiscaliser les heures supplémentaires et de maintenir leur majoration.

Elle prône le retour de la retraite à 60 avec 40 annuités.



On le voit : Marine Le Pen fait de belles promesses et séduit de nombreux électeurs des classes populaires...



"Le menteur, ou la menteuse est certes coupable, mais coupable aussi celui qui croit le menteur quand il aurait pu se douter qu'il mentait... " affirme Michel Onfray...



Le discours de Marine Le Pen qui fait dans la surenchère de belles promesses est-il crédible ?

Marine Le Pen est-elle capable de tenir ses engagements ?

Son programme n'est pas chiffré et n'est pas tenable économiquement...

Quand on promet monts et merveilles, qui peut y croire ?

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2017/04/des-pauvres-qui-votent-pour-marine-le-pen.html



Le reportage sur France 2 :

http://www.francetvinfo.fr/politique/front-national/noeux-les-mines-40-55-des-voix-pour-marine-le-pen_2159932.html