Des questions auxquelles la France insoumise n’est pas en mesure de répondre

@Ar zen



Je ne parle pas du programme de la F.I. Je dis simplement une chose : il est inapplicable tant que la France est dans l’UE. Ce n’est pas compliqué à comprendre.





C’est simplement un rapport de force. Un traité c’est comme un accord commercial, ca peut se modifier dans le temps.

1 - Mélenchon et son groupe travaillent sur les bases à modifier et en fait part à tous les membres

2 - Si les membres l’envoie balader en lui donnant un fin de non recevoir, Mélenchon fait un référendum pour rester ou non dans l’Europe.

3- Comme les pays européen le savent et que peut être ils seraient d’accord pour modifier certains pans du traité, ils vont se mettre autour d’une table négocier et sortir un traité plus en adéquation avec notre époque.





Ce n’est pas un article 48 50 63 qui va tout bloquer. Marine Lepen va certainement négocier de la même manière





Le problème du breixit est que Cameron pour assoire son pouvoir a provoqué un référendum pensant que le oui allait l’emporter. A la surprise des anglais eux même c’est le non et tous les tenants du non n’ont pas attendu leur reste pour quitter le navire. Ca va laisser l’Angleterre dans une grosse merde (péche, banques, transport aérien etc). mais ils sont grands et c’est leur problème pas le notre