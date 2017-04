Des résultats comme par magie ?

Pourtant, pas plus loin que l'élection de 2012, ils se sont significativement trompés ! Certaines estimations annonçaient Marine Le Pen a 20% alors que les résultats réels la situèrent à 17,6%. Plus de 2% d'erreur ! De la même manière, d'autres estimations annonçaient Nicolas Sarkozy à 25,5% alors qu'il remporta 27,18% des suffrages, soit 1,68% d'écart ! On constate d’autres approximations sur le tableau suivant.

Pourtant, les médias nous ont transmis les résultats définitifs dès 20 heures. Les sondeurs ne nous avaient pas parlé de leur nouvelle technique révolutionnaire qui malgré tous les biais de cette élection 2017, leur permet de fournir des résultats d'une fiabilité jamais observées à 20 h pétante ! Je vous invite à vous repasser les replay de toutes les émissions de la soirée électorale et vous pourrez vous même constatez que dès 20 heures, tous les médias nous communiquaient sans aucune précaution, les estimations comme s'il s'agissait des résultats définitifs. C'est cette assurance qui d'ailleurs m'interpella car les résultats ne m'ont pas davantage surpris que cela. Comme tout le monde j'y avais été conditionné depuis plusieurs mois. Mais l'assurance des média et leur unanimité lors de cette soirée électorale m’ont interloqué. Il y a, d'après les résultats officiels communiqués par le ministère de l'intérieur, moins de 2% d'écarts entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le pen, et 1,30% d'écart entre Fillon et Le Pen...seulement 4 dixièmes d'écart entre Fillon et Mélenchon. Comment au regard des incertitudes que représentaient particulièrement les estimations de ces élections, Comment les médias ont-ils pu être aussi catégorique dès 20 heures ? En outre, comment ont-ils pu nous proposer des résultats aussi proches de la réalité ? Il est évident que même avec les logiciels les plus puissants du monde, de nombreux éléments nouveaux étaient difficiles à paramétrer et que leur méthode d'échantillonnage était nécessairement obsolète pour cette élection qui n'a jamais eu d'équivalent dans la Vème république. Ne m'en veuillez pas mais je trouve cela plus que douteux ! Pour moi cela reviendrait à trouver une aiguille dans une botte de foin de la taille d'un bâtiment ! L'aiguille, c'est les 2% d'écart et la botte de foin, c'est les 36 millions de suffrages exprimés.

Les instituts de sondage nous expliquent dans leur méthodologie qu'ils appuient en partie leurs estimations sur les élections présidentielles précédentes. Au regard des erreurs commises en 2012, les instituts de sondages auraient du tabler sur une marge d'erreur de 2% au moins. Du moins, ils auraient du insister sur le caractère incertain de leurs estimations à 20h. D'autant plus que pour ces élections présidentielles 2017, de nombreux nouveaux paramètres jamais observés lors des précédentes élections ont fait leur apparition. Et cela par définition, nos instituts de sondage ne pouvait pas le paramétrer. Pour ces élections, les bureaux fermaient à 19 heures et non plus à 18 heures et toujours à 20 h dans les grandes agglomérations. Cela laissait beaucoup moins de temps à nos sondeurs pour faire leur cuisine et faire remonter les résultats. De plus, dans ces élections, la configuration politique ne ressemblait en rien à la configuration politique des précédentes élections : les deux grands partis de la Vème république, le PS et Les Républicains, qui ont toujours gouvernés, n'étaient plus dans la course. Un candidat spéculatif, passez moi l'expression, sans ancrage locale, sans assise électorale, marqueter par les médias était annoncé favori et Jean Luc Mélenchon était dans une dynamique plutôt surprenante...Ces éléments suffisent à affirmer que la méthodologie de nos sondeurs qui consiste à notamment choisir les bureaux de vote et à faire leur cuisine statistique en s'appuyant sur les résultats des précédentes élections présidentielles parait très incertaine. 2% d'erreur semble bien un minimum. D'ailleurs, eux-mêmes n'ont cessé de le reconnaître avant le premier tour : il leur sera très difficile de donner des estimations fiables à 20h. Je vous transmets ce lien mais il vous suffit de taper "estimations 20 heures" dans un moteur de recherche et vous constaterez que tous les médias ont parlé des difficulté de communiquer des résultats fiables à 20 heures.

D'ailleurs, pour le scientifique que je suis, cela me semble très surprenant d'atteindre déjà juste 2% d'erreur en procédant à de telles estimations. J'aimerai connaitre leur logiciel de calcul car assurément nos instituts de sondages ont des techniques révolutionnaires, presque de l'art divinatoire. Surprenant d'ailleurs qu'ils ne se servent pas davantage de cette technique révolutionnaire pour leurs sondages. Ils devraient même ouvrir des cabinets de voyance électorale. Peut être pourrons nous savoir pour qui nous allons voter avant même d’avoir voté ! Pour le scientifique que je suis, une incertitude de 5% est déjà une belle performance. Pour exemple, on estime à 5% l'incertitude des mesures prises par les instruments de mesure que l'on utilise en physique, en chimie, en médecine. Pour exemple, prenez vos procès verbaux d'infraction pour excès de vitesse et vous constaterez que l'officier du ministère public dévalue de 10% la vitesse mesurée par le radar. C'est cool l'incertitude des instruments de mesures. Pourtant, il s'agit d’instruments très sophistiqués et il s'agit de mesures instantanées... La mesure de résultats électoraux pour 40 millions de votant est un processus approximatif du fait de l'erreur humaine et qui prend un temps assez long. L'incertitude est nécessairement plus grande qu'avec une mesure obtenue par mon microscope. D'ailleurs, il semble que de nombreuses erreurs humaines aient été commises durant ces élections comme ce président de bureau de vote à Marseille qui s'en est allé chez lui avec les bulletins de vote ...Cela n'a apparemment pas inquiété la certitude de nos instituts de sondage et de nos médias à 20 heures.

Enfin, un autre élément m'a poussé à me triturer le neurone. Les résultats donnés à 20 heures plaçaient Emmanuel Macron à 23,7%, Marine Le Pen à 21,7%, François Fillon à 19,5% et Jean Luc Mélenchon à 19,5%. Soit 2,2% d'écart entre Mélenchon et Le Pen et entre Fillon et Le Pen. A ce moment de la soirée électorale, les grandes agglomérations n'ont pas commencé le dépouillement puisque les bureaux de vote ferment à peine. Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice,Montpellier, Grenoble, Nantes, Lille ou encore Strasbourg fermaient leurs bureaux de vote à 20 heures. C'était aussi le cas de nombreuses villes de ces agglomérations comme Saint-Denis, Neuilly ou Bobigny en région parisienne. Ces bureaux de vote représentent au moins 10 millions de suffrages exprimés sur les 36 millions au total. C'est là qu'une anomalie mathématiques assez grossière intervient : Marine Le Pen est estimé à 20 heures à 21,7% d'intention de vote, à seulement 2,2% de Fillon et à 2,2% de Melenchon. Ces résultats seront sensiblement confirmés par la suite alors que le comportement électoral dans les grandes villes a fortement contrasté avec celui des moyennes et petites communes. Les estimations transmises par les instituts de sondage étaient nécessairement erronées puisque leur méthode s'appuie sur des communes représentatives du comportement électoral des français. Le vote des grandes villes à ces élections n'est en rien représentatif du comportement des français dans le reste des communes de France. Marine Le Pen aurait obtenu de très bons résultats dans la France rurale comme d'ailleurs les médias ne cessent de l'affirmer. Par contre, ses scores ont été particulièrement bas dans les grandes villes. Davantage que lors des précédentes élections. Cela signifie qu'il est quasiment impossible que les estimations transmises à 20 heures n'aient pas évolué après le dépouillement des grandes villes. Sinon, nous ne pourrions pas affirmer que le vote des grandes villes a été sensiblement différent de celui des petites et moyennes communes.

D'ailleurs pour illustrer mon propos, il me suffit de prendre juste deux ou trois villes et la démonstration devient éloquente. On peut ainsi constater que seulement sur Paris, Marine Le Pen accuse un retard de 200 000 voix sur Fillon et de 150 000 sur Mélenchon. Si l’on considère les résultats pour L’Île-de-France qui représente 15% du corps électoral, il y a un différentiel de 500 000 votants. Je rappelle que 1% des suffrages correspond à 360 000 votants. On peut donc affirmer que juste pour l’Ile-de-France, Mélénchon et Fillon refont leur retard hypothétique sur Le Pen à hauteur de 1%, ce qui resserre sérieusement les écarts…Bizarrement, cela n’a pas empêché nos instituts de sondage de tomber pile poil juste sur les résultats définitifs alors que les grandes villes n’avaient pas commencé le dépouillement !