Des soldats US et français combattent en Syrie ! L’armée syrienne fait reculer Daech

Depuis la libération d’Alep par l’armée syrienne, c’est le silence dans les médias français sur la guerre en Syrie et en Irak. Pourtant, la confrontation armée n’a pas diminué, et avec le recul de Daech permis par la libération d’Alep donnant la possibilité à la Syrie de reprendre l’initiative stratégique contre l’Etat Islamique, l’Axe euro atlantique autour de Washington n’a de cesse que de prendre pied directement en Syrie. Impliquant désormais ouvertement ses troupes non seulement au Kurdistan syrien, mais également dans la bataille vers Raqqa. Stratégiquement, il s’agit pour Washington et son serviteur de Paris, de ne pas se retrouver éjecter de cette partie du monde après le cuisant revers de ses alliés islamistes à Alep, et ce alors qu’il est n’est pas possible pour les chancelleries occidentales de soutenir ouvertement le monstre Daech.

Cette situation d’intervention directe des grandes puissance, conduit à une situation militaire très dangereuse, pouvant à tout moment conduire à une conflagration mondiale. Par exemple, dans le nord de la Syrie, autour de la ville de Al Arimah, sur un front de moins d’une dizaine de kilomètre, les troupes turques font fasse aux troupes kurdes et sont séparés par une zone tampon tenue par l’armée syrienne. Dans cette zone, l’armée russe est présente au coté de l’armée syrienne, l’armée américaine est présente au kurdistan. Ce qui fait qu’une confrontation directe entre la Turquie les Etats Unis et la Russie n’a rien d’impossible, y compris par un concours de circonstances malheureux qui est le lot quotidien de toute guerre.

www.initiative-communiste.fr fait le point sur la situation militaire en Syrie