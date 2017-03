Des utilisatrices fâchées d’apprendre que leurs pratiques érotiques sont répertoriées

Une société de jouets intimes pour couples a promis de détruire les données recueillies par son vibreur intelligent après avoir été accusée de stocker des informations « très sensibles » sur les activités sexuelles des femmes sans leur consentement.

« Standard Innovation » a promis que le jouet « We-Vibe » cesserait d’enregistrer des « niveaux d'intensité » et paierait environ 4 millions de dollars pour régler à l'amiable cette affaire alors qu'une action en recours collectif a été déposée par des utilisateurs quand ils ont découvert que leurs habitudes de consommateurs étaient répertoriées.

Le pot aux roses (ou poteau rose ?) a été découvert quand un couple de hackers néo-zélandais a prétendu qu'ils étaient capables d'interférer avec les vibrateurs We-Vibe, à distance et de les déclencher. Les pirates informatiques ont même démontré que les vibrateurs renvoyaient les paramètres de température et d'intensité de la réaction de la cliente au fabricant. Ils ont attiré l’attention sur le fait qu’il s’agissait d’un "problème sérieux", considérant que « L'activation indésirable d'un vibrateur est potentiellement une agression sexuelle.

« Standard Innovation » - qui affirme avoir des millions de clients « We-Vibe » - rejette toute notion de « faute », mais ce fabriquant a été accusé d'omettre d’informer ses clients sur sa politique de collecte de données. Le président de la société a expliqué que la collecte de données était utilisée pour surveiller les défauts matériels éventuels et non pas pour espionner ses clients.

Selon les documents judiciaires, les dates et heures d'utilisation ainsi que le mode de vibration et les adresses de courrier électronique identifiables étaient stockés sur les serveurs de l’entreprise.

Le fabricant canadien paiera à toute personne qui a utilisé l'application We-Vibe connectée avant le 26 septembre 2016 jusqu'à 10 000 $ et offrira aux clients qui possèdent simplement l'appareil jusqu'à 199 $.

Le Président de « Standard Innovation » a ajouté : « nous prenons au sérieux la confidentialité des données et la sécurité des données. Nous avons amélioré notre système de confidentialité, augmenté la sécurité des applications, fourni aux clients plus de choix dans les données qu'ils partagent et nous continuons à travailler avec des experts en confidentialité et en sécurité pour améliorer l'application. Standard Innovation peut continuer à se concentrer sur la fabrication de nouveaux produits innovants pour nos clients. "

Les technologies connectées sont peut-être l’avenir pour l’amélioration des rapports humains, mais pour certains rapports, les méthodes traditionnelles (voire archaïques) présentent des avantages à prendre en considération.