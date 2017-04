Dette de l’Etat : les Français devront rembourser

Depuis maintenant une dizaine d'années et la crise des subprimes venue des Etats-Unis, la question de la dette est dans tous les esprits. Les hommes politiques s'en inquiètent et préconisent des solutions plus ou moins réalistes tandis que les Français, peu éduqués en matière économique, comprennent que la situation n'est pas tenable, mais ne voient pas les conséquences d'une envolée de la dette. L'Etat a trop longtemps été dispendieux et l'heure d'une saine gestion a sonné.

2 147 milliards d'euros. C'est la dette que la France traîne comme un boulet. Un poids de plus en plus lourd car chaque année le déficit ne cesse de creuser la tombe de l'économie française. L'Etat dépense trop et n'engrange pas assez. La situation est intenable et pourtant cela fait 42 ans que cela dure. Les premières années, le déficit et donc la dette, existaient à titre exceptionnel. Il fallait régler une situation urgente avant de revenir à l'équilibre budgétaire. Quatre décennies plus tard, les mauvais gestionnaires qui revendiquent le nom d'hommes politiques s'extasient lorsqu'ils parviennent à ralentir l'évolution du déficit public. Effrayant !

Ainsi, peu à peu, au gré des crises et des promesses électorales impossibles à tenir, les dirigeants ont creusé inlassablement la dette de l'Etat. Ce dernier est moribond et ne peut plus se cacher derrière des participations dans de multiples entreprises qui sont loin de lui rapporter les dividendes nécessaires à sa survie. Pendant longtemps, les Français ont été rassurés grâce au slogan mensonger « l'Etat ne peut pas faire faillite ». Pas de banqueroute et donc des marges de manœuvre illimitées. Sauf que la réalité est tout autre.

Un remboursement à quel prix ?

L'Etat est condamnée à éponger ses dettes. Seule la manière peut-être discutée. La première, dans la lignée des fausses idées répandues par des économistes inconséquents, est de ne pas rembourser la dette. Les créanciers se retrouvent sur le carreau, mais le pays se prive de futurs financements – pourquoi prêter à quelqu'un qui ne rembourse pas ? La France mourrait d'asphyxie et vivrait plusieurs décennies de chaos économique comme l'Argentine en a fait les frais.

L'autre solution, prisée par de nombreux pays actuellement, est de faire fonctionner la planche à billets. Fausse solution pratiquée notamment par le Japon et les Etats-Unis à un niveau professionnel, l'Union européenne s'y est mise avec pour conséquence une économie toujours aussi morose, surtout en France. Le Japon, quant à lui, n'est toujours pas sorti de la déflation...

Enfin, il y a l'hypothèse la plus réaliste qui est de rembourser la dette petit à petit. Cela commence par arrêter de créer des déficits et d'alimenter la dette. Une première étape qui n'a jamais été mise en œuvre malgré les promesses innombrables. Pourquoi rembourser ? Les Français ne sont pas directement concernés pourrait-on penser intuitivement. L'histoire récente montre que la dette d'un Etat concerne directement sa population, car pour éviter le chaos nucléaire du non remboursement – hypothèse déjà évoquée – l'Etat peut décider du jour au lendemain de ponctionner les avoirs des citoyens. Les Brésiliens et tout récemment les Chypriotes en ont fait la douloureuse expérience. Une vie de labeur réduite à néant en quelques heures par le vol légal des comptes bancaires et autres assurances vie.

La dette est un mal qui touche tout le monde, c'est pourquoi il faut se doter de responsables politiques qui ne tomberont pas dans la compromission juste pour s'accrocher au pouvoir toujours un peu plus longtemps.