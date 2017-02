Deux débats télé avant le premier tour sans Charlotte Marchandise ! Déni de démocratie ?

@flourens

il est « équitable » qu’un candidat à 1% d’intention de vote n’ait que 1% de temps de parole, un candidat à 20% doit avoir 20% de temps de parole c’est ça l’équité,

on pourrait admettre ce principe d’équité s’il y avait une réelle équité dans la population, c’est à dire si les français étaient repartis selon le même schémas que donnent les sondages. Or le problème c’est que ce n’est pas du tout le cas, et ce pour deux raisons :

1 - les sondages donnent une répartition en ne prenant que ceux qui ont fait un choix, et donc ignorent les indécis, les votes blancs et les abstentions volontaires. Donc au vu du très grand nombre d’indécis, et au nom de cette fameuse équité, il serait normal que TF1 invite aussi les représentants des indécis (qui sont actuellement une majorité presque absolue - 45%)

2 - Concernant ce très grand nombre d’indécis, il faut faire attention sur les raisons de cette indécision. Pour ma part, et suivant un sondage que j ’ai fait dans mon entourage, il semble bien que l’indécision est surtout un rejet des candidats « équitables ». Dans le cas ou ce sondage soit aussi un reflet d’une situation plus globale, alors il devient nécessaire, voir urgent que les petits candidats s’expriment, si on ne veu pas que les français rejettent cette élection.

Donc pour ces deux raisons, je pense que l’argumentaire de l’équité est, dans le contexte actuel, un vrai déni de démocratie.

En créant les supermarchés en périphérie des villes, on a tué les petits commerçants et on a désertifié les centres ville

Allons-nous faire pareil avec la politique ??