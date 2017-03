Deux minutes

(Faux-semblants et vrais mensonges idéologiques d'extrême droite).

Deux minutes.

Sur internet, cela peut paraître long.

Mais deux minutes, c'est le temps qu'il faut, environ, pour démonter la plupart des publications d'extrême droite sur les réseaux sociaux.

Vous connaissez-tous ces titres accrocheurs de la presse people qui annoncent régulièrement que telle star s'est gravement blessée durant ses vacances, alors qu'elle s'est juste prise une écharde ?

Et bien les idéologues les moins scrupuleux de l'extrême droite, pour ne pas dire de la droite extrême reprennent cette méthode à leur compte. Et ils tentent de diffuser cela sur internet sur le mode « plus c'est gros, plus ça passe ».

Je suis toujours surpris que certains, pourtant pas connus pour être idiots, se laissent prendre aussi facilement. Mais il y a peut-être une explication, et j'y reviendrai en conclusion.

Voici quelques exemples frappants

1 er exemple : la chaîne de mails.

Courant 2015, je reçois un mail avec un texte assez court, dénonçant vivement des détournements de fonds et affirmant que la sécurité sociale est en excédent et non pas en déficit.

Repris (entre autres) ici : http://alain08270.free.fr/index.php/securite-sociale

et ici :http://www.je-suis-stupide-j-ai-vote-hollande.fr/blog/on-vous-ment-la-securite-sociale-est-en-excedent/

L'auteur y cite un rapport de la Cour des comptes. Et si on s'en tient là, il y aurait en effet de quoi se révolter.

Sauf qu'en s'y attardant moins de 2 minutes , on constate les faits suivants :

Même si elle laisse ses coordonnées, on ne sait pas qui est cette dame (sur certaines versions du texte on trouve mention de sa fonction mais c'est invérifiable).

Les chiffres, personne ne dit ni ne sait d'où ils sortent.

Aucun des faits n'est étayé par une source quelconque.

On nous parle de la Cour des comptes mais on ne fait aucune référence concrète à un rapport en particulier (date, numéro, lien, par exemple).

Bref, ni date ni source.

Et pour tout vérifier, cela risque de prendre beaucoup de temps.

Le pari est donc qu 'avec nos vies de plus en plus stressantes, les gens n'iront pas vérifier et prendront les faits livrés tous frais dans la boite mail comme réels et acquis.

Ou pas.

(Démenti sécu : http://www.securite-sociale.fr/Quelques-verites-sur-les-dettes-de-l-Etat-vis-a-vis-de-la-Securite-sociale?id_mot=139&type=part#nb1 )

2è exemple : retour vers le futur

En plein mois d'Aout 2016, je tombe par hasard sur un article qu'un de mes contacts Facebook a aimé. Le titre est assez clair « Un maire se soumet à l'Islam et interdit la messe ».

(repris entre autres ici : https://ns2017.wordpress.com/2015/06/24/le-maire-du-lavandou-se-soumet-a-lislam-et-interdit-la-messe-dominicale/)

Rien qu'en lisant cela, on se dit que le type s'est converti, radicalisé et a pris une mesure particulièrement choquante. Surtout après l'assassinat d'un prêtre dans notre pays.

MAIS.

En ouvrant simplement le lien, on découvre plusieurs choses :

1- les faits datent de 2015.

2- Le Maire n'a pas interdit la messe, mais en a annulé le déroulement en plein air.

(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/06/24/01016-20150624ARTFIG00290-au-lavandou-la-messe-en-plein-air-supprimee-a-cause-de-la-menace-terroriste.php)

Après tout, je ne connais pas le Lavandou mais il doit bien y avoir un église à cet endroit, comme dans la plupart des villages.

3- Sans même chercher, Facebook me suggère deux articles qui montrent que, par la suite, le maire est revenu sur sa décision :

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Au-Lavandou-le-maire-renonce-a-interdire-les-messes-en-plein-air-l-ete-2015-06-25-1327962

http://www.valeursactuelles.com/societe/le-maire-du-lavandou-interdit-la-celebration-des-messes-en-plein-air-53962

En clair, il n'y a rien d'actuel ni de vrai. Du moins si on s'arrête au titre.

Troisième exemple : Haro sur les Présidents !

En ce mois de mars 2017, je découvre une publication rageuse, apparue quelques jours plus tôt seulement, à propos d'un décret relatif aux avantages des présidents et anciens présidents de la République.

En regardant rapidement le décret en question (que l'internaute a la gentillesse de publier, en plus) on remarquera qu'il date..... d'octobre 2016 !

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033189352

Il est donc normal que la presse n'en ait pas parlé en ce mois de mars 2017 .

Une minute plus tard , Google me sort au moins deux articles de presse publiés en leur temps, juste après la parution dudit décret.

http://www.ouest-france.fr/politique/gouvernement/les-avantages-alloues-aux-anciens-presidents-revus-la-baisse-4537587

http://www.france24.com/fr/20161004-hollande-france-reduction-avantages-materiels-anciens-presidents-elysee

Que disent ces articles ? Une chose simple : le décret réduit, en réalité les avantages accordés aux anciens présidents. Mais ça, le mec qui publie sur Facebook ne le dit pas. Pas plus qu'il ne dit que ces avantages sont encore trop grands à ses yeux. Non, rien de cela. Et c'est normal, puisque son but est de susciter la colère, pas de rechercher la vérité.

Une nouvelle fois, rien d'actuel, et un gros mensonge sur le rôle de la presse.

Ils misent sur notre inattention !!

Mais après tout peu importe.

Oui, peu importe que cela soit vrai ou non, pour ceux qui propagent ces idées.

L'important c'est que vous vous arrêtiez au titre choc et que vous les croyiez sur parole. Surtout ne pas creuser, ne pas vérifier, puisqu'on vous le dit !

Après tout, nos vies connectées sont si rapides qu'à peine un titre lu, on zappe sur le suivant. Pas le temps d'aller voir plus loin, il faut engranger, consommer de l'info rapide comme on va au Mac-Do !

Cela se passe principalement sur les réseaux sociaux, où les liens partagés ne font généralement apparaître qu'un titre et une ou deux phrases. Cela reste bien trop réducteur pour se faire une idée du contenu.

S'informer correctement ne va pas de soi.

A l'approche des élections présidentielles et législatives, ce type d'initiative à visée idéologique risque de se multiplier.

Alors si vous souhaitez voter en pleine connaissance de cause, je ne saurais trop vous recommander d'y regarder à deux fois et de creuser deux minutes une info qui paraît révoltante .

La prochaine fois que quelque chose vous indigne, prenez ces deux minutes pour :

- Regarder la date



- Regarder l'auteur ( le vrai, pas la personne qui met ça sur son mur)



- Vous assurer que le contenu est réel, et correspond au titre .

Avec ce minimum, vous devriez parvenir à vous prémunir de la plupart des intox.