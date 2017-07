Deux mois après son élection : le vrai visage de Macron

Emmanuel Macron va fêter, ce vendredi, ses deux premiers mois de présidence. L'occasion pour nous de dresser un premier bilan des conséquences de son élection.

Il était jeune, il était beau, il était dynamique : il allait tout changer. C’est sur ce mythe, alimenté par une machine médiatique poussée à plein régime, qu’Emmanuel Macron a forgé son élection. Deux mois après son arrivée à l’Elysée, les masques tombent et les Français découvrent son vrai visage.

Son gouvernement de « renouvellement » devait en finir avec les vieilles pratiques et moraliser la vie politique. Couacs après couacs, scandales après scandales et démissions après démissions, il a réussi l’exploit de faire en quelques semaines autant de mal que les gouvernements précédents en plusieurs années.

Mais le plus dur reste à venir. Comme en rêvaient les plus cyniques technocrates et agents d’influence de la finance, Emmanuel Macron va tenter de faire passer les mesures les plus scélérates de son funeste projet pendant la période estivale. Les Français, fatigués et lassés de se battre contre les dérives d’un monde qui court à sa perte, risquent de se réveiller lésés à la rentrée.

En parfait agent du mondialisme et de l’ultra-libéralisation voulue par les grands de ce monde, Emmanuel Macron organise peu à peu l’uberisation de la France. Coupes budgétaires drastiques, attaques contre l’épargne et le Livret A, Loi Travail XXL, destruction du code du travail, 49-3 amélioré via les ordonnances, gel du point d’indice des fonctionnaires, élargissement de la PMA, augmentation des vaccins obligatoires, instauration de mesures d’Etat d’urgence dans le droit commun, exonérations fiscales pour les plus aisés annoncées dans la presse étrangère par le Premier Ministre : tout est fait contre l’intérêt des Français. Le Président prépare en fait un monde meilleur pour « ceux qui réussissent » et un monde plus dur pour « ceux qui ne sont rien ».

Emmanuel Macron n’est pas au service de la France et des Français. Il est au service de ceux qui l’ont fait élire, ceux qui tiennent les médias et la finance, ceux qui continuent à s’enrichir pendant que les Français et l’ensemble des peuples du monde continuent à s’appauvrir. Il ne faut pas avoir peur de le dire.

Avec Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, nous avons essayé de prévenir les Français. Certains nous ont entendu, mais d’autres se sont laissés manipuler. 20 millions de Français ont voté, sans doute sans le savoir, pour cette grande arnaque en mai dernier. Pas sûr que les 46 autres soient prêts à l’accepter aussi facilement …