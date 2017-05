Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es

Il a pas perdu de temps pour signifier son allégeance ............

Le masque est tombé avant même qu’il soit en fonction.

J’annonce des mouvements sociaux n’envergue dans les mois à venir , le maintien de l’état d’urgence bien pratique pour canaliser les manifestations et la destruction des acquis sociaux.

Voila le plat indigeste à venir

https://lesmoutonsenrages.fr/2017/05/09/le-droit-du-travail-reforme-des-la-rentree/

"Emmanuel Macron, une autre façon de faire de la politique ! Il fera comme Copé, il passera les ordonnances pendant que les Français sont en vacances. Ou comme Valls, Hollande et le Macron ministre de l’Economie, en refusant d’écouter les millions de Français qui descendent dans la rue et signent d’impressionnantes pétitions.«

https://lesmoutonsenrages.fr/2017/05/08/les-nouvelles-regles-du-chomage-pour-la-rentree/

C’est l’un des derniers textes validés par Myriam El Khomri. La ministre du Travail a signé hier la nouvelle convention d’assurance chômage qui avait été négociée en mars par les partenaires sociaux. Elle doit entrer en vigueur à l’automne.

Transcription d’un accord conclu le 28 mars par le patronat et les syndicats, à l’exception de la CGT, la convention modifie, pour trois ans, plusieurs paramètres de l’assurance chômage, comme le niveau de cotisations patronales, les conditions d’affiliation au régime, la formule de calcul des allocations et les règles d’indemnisation des seniors.

La hausse des cotisations patronales (+0,05 point) doit entrer en vigueur le 1er octobre, les autres mesures le 1er novembre. En rythme de croisière, la convention devrait réduire le déficit du régime de près de 900 M€ par an, selon l’Unédic. Par ailleurs, les surcotisations sur certains contrats de moins de trois mois instaurées en 2013 sont supprimées. Les seniors ne bénéficieront de trois ans d’indemnisation chômage qu’à partir de 55 ans et non plus 50 ans. D’ailleurs la durée maximale d’indemnisation est réduite à trente mois soit six mois de moins. Mercredi, la CGT-chômeurs et les associations de chômeurs AC !, MNCP et Apeis avaient transmis à Myriam El Khomri une pétition lui demandant de ne pas agréer la convention d’assurance chômage, qui frapperait selon eux « les femmes, les seniors et les précaires ». La ministre est passée outre et validé la convention."

Vous avez préféré l’Europe , vous avez pensé que l’Europe vous protège , cette Europe conduira à la destruction sociales et physiques des peuples.



Philippe