Dis-nous tout POUTOU !

Au sujet d'une phrase récente de Philippe Poutou

CHOIX POLITIQUE CONTRE PROBLEME TECHNIQUE

Chacun voit midi à sa porte. Ainsi, lors du récent Grand Débat (1) certains ont jubilé lorsque François Asselineau a lancé vers Emmanuel Macron " Vous êtes toujours d’accord avec tout le monde ". D’autres ont pu se régaler lorsque François Fillon a déclamé son anaphore sur le président exemplaire. Quant à moi, j’ai aperçu le summum de l’intérêt du débat lorsque Philippe Poutou, répondant à Ruth Elkrief, a déclaré " La création d’emplois est un choix politique, ce n’est pas un problème technique ".

Qu’a donc voulu dire le candidat du NPA ? Par « technique » il entend la comptabilité et, vraisemblablement, la logique comptable si souvent décriée en France. Dans sa superbe, un pouvoir politique fort peut décider d’ignorer les chiffres, d’outrepasser les alertes de vulgaires comptes. Plus généralement, tout l’univers des possibles en matière d’organisation des sociétés s’ouvre à la politique ou, plus précisément, aux idéologismes.

Evidemment, le dictateur le plus puissant ne pourra jamais s’opposer aux lois de la Nature. Il ne pourra jamais, par exemple, déplacer de la matière ou de l’énergie à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Par contre, il pourra créer une science officielle comme tenta de le faire Lyssenko en URSS. Plus cocasse est cet article de Jeune Afrique du 3 avril 2017 relatant les résultats de la thèse récente d’une doctorante scientifique tunisienne selon laquelle la Terre est plate contrairement aux erreurs des Kepler, Newton et autres Einstein (2).

CREATION D’EMPLOIS

Mais revenons à la création d’emplois. D’un côté, on nous annonce plusieurs millions de chômeurs. De l’autre, on ne cesse de répéter qu’on manque d’infirmières dans les hôpitaux, les collèges et les lycées, d’aides-soignantes en EHPAD, de policiers, de tribunaux, de juges, de prisons, de médecins généralistes, de personnels de l’éducation nationale, de pompiers, de gardiens de prison, de crèches, de garderies, d’universités, de médecins du travail, d’agents à la CAF, d’inspecteurs du travail, de policiers municipaux, de services publics dans les zones rurales etc... On est alors en droit de se poser la question « Peut-on déplacer les uns du chômage pour combler les insuffisances qui viennent d’être énumérées ? ». La réponse de Philippe Poutou, est « OUI C’EST POSSIBLE ! ».

Pour donner un autre exemple, on peut poser la question « Un pays peut-il refuser de rembourser une dette ? ». Là encore, la réponse est « OUI ! ».

L’unique problème est que ces deux réponses restent incomplètes voire malhonnêtes si l’on n’y accole pas leurs conséquences. Dans le cas de la dette, les conséquences sont faciles à imaginer : d’abord, votre créancier viendra peut-être récupérer son dû manu militari en s’accaparant de vos actifs. Ensuite, personne n’acceptera plus de vous faire crédit ce qui n’est pas grave à condition du cas très improbable que vous n’ayez plus jamais besoin de crédit ...

Le cas de la création d’emplois est plus compliqué. Déjà, une réponse honnête serait « OUI C’EST POSSIBLE MAIS PAS A POUVOIR D’ACHAT CONSTANT ». Cela demande quelques explications.

ACTIVITES MARCHANDES, NON MARCHANDES ET CHOMAGE

Pour nous aider à cerner le problème, admettons que la population active d’un pays se décompose en 3 groupes principaux :

- ceux qui travaillent dans des activités marchandes (M),

- ceux qui travaillent dans des activités non marchandes (NM),

- ceux qui se trouvent en condition de chômage (CH).

6 flux directionnels existent entre ces 3 groupes. Les flux vertueux sont, bien évidemment, les 2 qui vont de CH vers M et NM (baisse du chômage) tandis que les 2 flux maléfiques vont dans les directions opposées (augmentation du chômage). En effet, tout le monde se trouvera d’accord pour admettre que le groupe CH doit être réduit au taux minimum de ce qu’il est convenu d’appeler le « chômage résiduel », tant pour des raisons humaines que pour des motifs économiques.

DROITS DE L’HOMME, COLUCHE ET LAVILLIERS

Rappelons l’article 23-1 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ». Mais il n’est pas inutile non plus de citer Coluche " A la télé, ils disent tous les jours « Il y a 3 millions de personnes qui cherchent du travail " C’est pas vrai, de l’argentleur suffirait ! ". Et souvenons-nous des paroles des Mains d’or de Bernard Lavilliers :

... J'voudrais travailler encore - travailler encore

Forger l'acier rouge avec mes mains d'or...

Pour disposer d’un peu plus de moyens, pour moins d’ennui, pour plus de dignité ? Je vous laisse le soin de répondre.

BOURRAGE DU SECTEUR MARCHAND

Dans une économie de marché, que ce soit au sein d’un système socialiste (3) ou au sein d’un système libéral, les transferts irréfléchis de CH vers M peuvent conduire à quelques déconvenues. Ainsi, la demande ne suit pas l’offre si cette dernière affiche des prix jugés trop élevés par les acheteurs potentiels. Une compétition plus virulente que prévu dégrade les résultats mirifiques des analyses de marché initiales. Dans le pire des cas, on en arrive au gaspillage (rebuts ou stocks). Dans ce domaine, une solution purement politique (comme dirait Ph. Poutou) pour combattre le chômage reste de très mauvais effet car ses carences apparaissent rapidement aux yeux de tous. Ceux qui ont connu les pays de l’ancien bloc de l’est se souviennent de ces magasins surchargés de produits dont personne ne voulait ou, au contraire, d’autres magasins désespérément vides. Dans les 2 cas, d’innombrables vendeuses blondes s’ennuyaient à mourir derrière de mornes comptoirs. Pour ce qui est du communisme en 2017, il ne fait aucun doute que les entreprises chinoises gérées par le capitalisme d’état ou par le capitalisme privé ne sont pas plus laxistes en matière d’emploi et de discipline que les entreprises privées occidentales.

BOURRAGE DU SECTEUR NON MARCHAND

Moins flagrantes sont les gabegies résultant des transferts surnuméraires de CH vers NM. Ici, le politique pourra arguer qu’il a sagement doté le pays des structures, sociales, administratives et régaliennes, pour le bien-être et la sécurité des citoyens. A la manière de Castro, les discours-fleuves des politiques seront truffés de mille ratios comme celui du nombre d’élèves par classe ou du nombre d’infirmières par habitant etc... La tentation est alors grande de confondre véritable production de richesse avec bureaucratie pléthorique, d’assimiler la suradministration au développement humain.

Pour résumer, un pouvoir politique d’extrême gauche comme le NPA de Philippe Poutou pourrait effectivement tenter d’escamoter le chômage en déplaçant les chômeurs dans le secteur non marchand des administrations publiques. Cependant, comme l’a dit le radsoc Clémenceau " La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts ". Le problème c’est qu’il faut quelqu’un capable de payer lesdits impôts, quelqu’un qui réalise des bénéfices comme, par exemple, les entreprises du CAC 40 trop souvent dénigrées dans notre pays (4). En fait, on en arrive à un état-providence institutionnel qui n’a rien à offrir si ce n’est des services administratifs certes gratuits mais totalement stériles voire kafkaïens. Le pouvoir d’achat dans le secteur marchand se voit réduit au profit d’un assistanat dans le secteur étatique non marchand. Trente heures hebdomadaires et retraite avant soixante ans deviennent envisageables où certains verront les composants majeurs d’un Bonheur Intérieur Brut (BIB) niché dans une économie durable. La décroissance, pour appeler les choses par leur nom, serait-elle un remède au burn out contemporain souvent associé à l’esprit de compétition généré par le libéralisme ? Après tout, c’est un choix de vie qu’on peut accepter s’il résulte d’un processus démocratique régulier.

POUVOIR POLITIQUE

Ce qui serait inacceptable ce serait une dictature du prolétariat ou du Parti. Tout citoyen ayant quelque peu observé et réfléchi sait combien ceux qui prennent le pouvoir sont fondamentalement avides de ce dernier pour des raisons quelquefois honorables, parfois moins glorieuses. Le pouvoir enivre et corrompt. On y prend goût. On s’y sent meneur d’hommes. Si l’on n’y prend garde, on risque fort de s’élever au-dessus de la vraie vie, d’entrer en lévitation hors sol (5) afin d’accomplir son destin démiurgique, afin de protéger le peuple contre lui-même. Le problème c’est qu’en matière sociale on ne peut éviter de se frotter à la technique – celle évoquée par Philippe Poutou – c’est-à-dire à la logique comptable, comme nous l’avons vu plus haut. Les dictatures naissent lorsque le Parti, grisé d’idéologie, décide de faire fi des chiffres. Alors, les candidats naguère débonnaires se transforment en autocrates pour garder le pouvoir à tout prix.

MIGRATIONS ENTRE SECTEURS, ROBOTS

Restent les 2 flux entre M et NM (migrations entre activités marchandes et non marchandes). Bien entendu, les glissements de main d’œuvre déjà bien engagés au siècle dernier entre secteurs primaire, secondaire et tertiaire s’y incluent. Nous n’avons pas à les traiter ici.

Deux mots au sujet du chômage des robots. A première vue, cette expression peut paraître saugrenue car il ne viendrait à l’idée de personne de déclarer qu’un bâtiment industriel vide ou un robot ménager sont au chômage. En fait, il faut penser ici aux sentiments que les utilisateurs d’androïdes pourront éprouver envers ces derniers dans le monde robotisé à venir (6).

DE MITTERRAND A MACRON

En France, le chômage semble poser un problème très ardu. On se souvient de François Mitterrand déclarant, en 1993 " Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé ". Plus récemment, le 31 mars 2017, on notera la réponse d’Emmanuel Macron à une salariée de Vivarte (André, La Halle...) éplorée par la perte de son travail " Je ne vais pas vous mentir, il n’y a pas de magicien ". Certains, tel l’économiste Gilbert Cette, pensent néanmoins " Qu’on n’a pas encore tout fait contre le chômage de masse " (7). On sait que le chômage affecte principalement les personnes peu ou prou qualifiées. D’un autre côté, on sait également que les services à la personne connaissent un fort développement (8). Hélas il n’existe pas nécessairement une adéquation d’un chômeur non qualifié aux services à la personne.

RENTABILITE ET PROTECTION SOCIALE

Ne nous voilons pas la face : des problèmes sociaux actuels tels que la difficulté de la formation ou l’augmentation du nombre de foyers monoparentaux vont de pair avec la précarité salariale. D’où, bien entendu, la nécessité impérative de maintenir plus que jamais l’efficience de nos systèmes de protection sociale. Cela passe d’abord par le profit des entreprises avant de passer par l’impôt. Cela est incompatible avec la critique de « la logique de la rentabilité » (Expression honteuse !) qui, au fil du temps, est devenue un sport national comme si son antonyme, « la quête du déficit » était le chemin de la vertu politique.

Y’EUT PAS PHOTO !

Pour conclure, j’en reviens au Grand Débat pour attribuer un bon point à Philippe Poutou dont le franc- parler m’a donné l’occasion de réfléchir un peu ici, un bon point également à Benoît Hamon pour avoir mentionné Chateaubriand dans sa conclusion et un mauvais point à Philippe Poutou pour avoir refusé de poser devant le photographe avec les 10 autres participants. Mais, après réflexion, je me dis que la lutte des classes c’est peut-être aussi cela car, lorsqu’on prétend vouloir lutter contre la technique envers et contre tout, il faut prendre l'habitude de ne faire aucune concession, à rien ni à personne.

(1) Emission télévisée organisée par BFM-TV et CNews , le 4 avril 2017, avec les onze candidats à la présidence de la République.

(2) On aurait tout aussi bien pu mentionner ici le darwinisme intégriste et, bien entendu, le créationnisme.

(3) Une économie de marché peut exister au sein d’un système socialiste ;

(4) Notamment à cause de leur taux de distribution des dividendes par rapport à leur résultat net (pay out). On oublie trop souvent que 50% des dividendes des entreprises du CAC 40 vont à des étrangers dont les investissements boursiers sont indispensables à notre grande industrie. Bien entendu, on peut toujours honnir le capitalisme et proposer autre chose comme le fait, justement, le NPA.

(5) Pour parler comme F. Hollande qui a récemment déclaré au Point que la campagne présidentielle est hors sol.

(6) A ce sujet, lire Le jour où mon robot m'aimera. Vers l'empathie artificielle. Serge Tisseron, Albin Michel, septembre 2015.

(7) Titre de sa tribune au Monde du 4 mars 2017.

(8) Lundi 24 avril 2017, 15 heures, Académie des sciences morales et politiques. Conférence de Michèle DEBONNEUIL, Administrateur de l’INSEE, Inspecteur général des Finances : « L’essor des services à la personne : une solution pour la réduction de notre chômage structurel ? ».