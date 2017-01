Donald Trump : « Plus oecuménique que moi, tu meurs ! »

Salut

toujours un exercice difficile que de fustiger le puissant et le riche quand ce sont les peuples eux même qui sont les co-créateurs et co-auteurs et aussi acteurs passif ou actifs de ce drame humain qui se joue en un acte sur disons sur + ou - 3000 ans après le drame X qui a touché notre espèce...

les masses en refusant de cooperer, de partager, de s’entre aider, de collaborer volontairement parce que ils ont compris en profondeur tous les bienfaits de ce faire, pas nous donc, pour survivre dans de bonnes conditions ont elles même crées la base nécessaire à tout cela , à ce drame sans cesse renouvelé, je pense même que cela, cette responsabilité de la masse arrive avant l’émergence d’une pseudo élite qui au début ne furent que des voleurs violents..aujourd’hui ils sont banquiers....moins dangereux pour eux et ça rapporte tellement plus..

les masses ne veulent rien savoir de tout cela, que leur refus tel que précisé plus haut conforte le dominant et le dominé dans leurs positions respectives, les dominés vont jusqu’ à choisir leurs dominants ayant renoncés à vivre pour essayer de se contenter de survivre avec ou sans robinets en or...c’est un peu confortable mentalement vis a vis de sa propre image que de rendre responsable tous les autres sauf moi..et pas seulement les riches bien sur....les autres c’est selon ...car n’importe qui va y passer..

quel est donc ce drame qui a frappé les humains il y a peut être genre 3000 ans ??

De l’ excellentissime Étienne de la Boétie ami de ce cher Montaigne n’est ce pas, quelques morceaux à déguster sans aucune modération..

Chose vraiment surprenante (...) c’est de voir des millions de millions d’hommes, misérablement asservis, et soumis tête baissée, à un joug déplorable, non qu’ils soient contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d’un, qu’ils ne devraient redouter, puisqu’il est seul, ni chérir, puisqu’il est, envers eux tous, inhumain et cruel"

Il y a trois sortes de tyrans. Les uns règnent par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de race

Et pourtant ce tyran, seul, il n’est pas besoin de le combattre, ni même de s’en défendre ; il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s’agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner.

alors Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie.

Vous vous affaiblissez, afin qu’il soit plus fort, plus dur et qu’il vous tienne la bride plus courte : et de tant d’indignités, que les bêtes elles-mêmes ne sentiraient point ou n’endureraient pas, vous pourriez vous en délivrer, sans même tenter de le faire, mais seulement en essayant de le vouloir.

Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres.

Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l’ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez. comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser..

Ceci se pourra uniquement le jours ou la masse aura compris que son refus de cooperer et donc de partager amène mécaniquement, logiquement donc d’une manière tout à fait prévisible et inéluctable , le maître et le soumis car ils vont par paires toujours.., le vol, la guerre, le conflit entre tous, la peur, l’insécurité etc..y’ en a tellement que je ne vais pas faire la liste ..

Mais comme ceci implique de tous au niveau de chacun à une remise en cause avant tout de soi même....