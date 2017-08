Donetsk : un terroriste du régime de Kiev mis hors d’état de nuire

Hier, le mercredi 16 août, nous avons appris l'arrestation d'un terroriste ukrainien à Donetsk.

L'arrestation de ce saboteur envoyé par le régime de Kiev a eu lieu au mois de février, mais pour d'évidentes raisons de sécurité et pour protéger les investigations qui ont suivi, nous ne l'avons appris qu'hier par la voix du MGB, le service de sécurité intérieure de la République populaire de Donetsk (DNR).

Oleg Viktorovich, son nom, est né en 1976. Il a été mobilisé dans l'armée en avril 2014 par la junte putschiste de Kiev. Il a bien entendu, participé aux crimes commis contre le peuple du Donbass, dans la pseudo opération antiterroriste déclenchée suite aux référendums populaires du printemps de la même année.

Il a commencé ces "faits d'armes" comme sapeur du génie dans la LNR, puis ensuite dans la DNR dans le secteur de Marioupol.

Ensuite, il a suivi une formation de sniper. De ses propres aveux, ce criminel a tué plusieurs personnes, dont des civils. Visiblement, ça ne devait pas lui suffire, c'est pourquoi, lorsque le SBU (service de sécurité du régime de Porochenko) lui a proposé une formation pour commettre des attentats dans le Donbass libre, il a accepté ce nouveau défi.

Une fois sa formation terminée, Oleg se rend à Donetsk muni d'un faux passeport. Il effectue dans un premier temps du repérage, il ne connait pas la ville, du renseignement, reçoit de l'argent, des armes et des explosifs qu'il cache dans une maison qu'il a loué.

Sauf que des complices de ce terroriste ont été arrêtés dans la région de Lougansk. Car d'autres saboteurs appartenant à la même unité que lui opéraient dans la LNR.

L'objectif de cette action terroriste était la tour de transmission du signal de télévision, dans le district de Pétrovski, dans le sud-ouest de la ville de Donetsk.

Fin de partie pour ce criminel et ses complices, mais le MGB reste bien entendu en alerte, car le régime de Kiev continue à former des groupes terroristes et d'autres tenteront à leur tour de commettre des actes terroristes contre les infrastructures et les civils des deux jeunes républiques.

Le combat continue...

L'arrestation du terroriste ukrainien :

https://www.youtube.com/watch?v=DkYI0xYnPw0

Source : le site du MGB.

http://mgb-dnr.ru/news.php?id=20170816_00&img_num=0

Mon blog traitant du Donbass et de l'Ukraine :

http://peupleslibres-nouvelle-russie.blogspot.com/

Sébastien Hairon, volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR)