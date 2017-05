Droite - Gauche ou ‘’Droiche - Gaute ‘’ ?

Je n’ai aucune exigence , c’est pour offrir à mon amie Ariane Walter

@siatom

Vous faites bien de me le dire, je vais prévoir un paquet cadeau avec un bolduc noué au milieu et des extrémités frisottées. Bolduc d’un rouge vif, ça ira ?

Je vous donnais le choix entre un Mélenchon empaillé et un Mélenchon dans le formol ; vous auriez bien pu choisir. Avec votre incertitude, je vois bien que, pour m’embarrasser, vous vous prenez pour Schrödinger.

Et bien, je ne vous dis pas ce que j’ai choisi. Quand elle ouvrira le paquet, votre amie verra bien ce qu’il en est. Pour l’instant, Melenchon restera donc en état de superposition quantique : il est dans le formol ET EN MEME TEMPS, comme dirait l’autre, empaillé, comme le chat du physicien est mort ET EN MEME TEMPS vivant.

Je n’avais pas du tout prévu de devoir en arriver à ces sortes de subtilités macroniennes, mais on est dans un monde où tout peut arriver, même le pire.