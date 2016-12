Du mauvais usage de la terminaison en ‘’iste’’ , qui dévoyée, radicalise et fanatise des partis, pourtant pacifiques. Lire le texte d'ici-bas et voir cette réponse que je vous soumets, chers lecteurs d'Agoravox.

Monsieur Samir Amor, Bonjour. Vous dites '' Le Premier ministre ISLAMISTE '' ! Depuis quand l'est-il déjà, Maître ? Je m'en inquiette.

Le qualificatif, pernicieux en '' ISTE, tout comme son alter ego en ISME, est devenu un amalgame dans les tribunes et le vortex des médias francophones ! Une confusion se fait aux dépens de ceux qu'on en qualifie et cela contre le bon sens, de même.

On en use pour confondre et stigmatiser, une caricature de charlatans ! Ainsi ISLAMISTE a fait fortune, repris par nos propres médias. En user, c'est stipendier cet autre parti de l’authenticité, le PJD, et vouloir lui coller une étiquette belliciste, arriérée, querelleuses et guerrière, volontairement erronée, pour tromper le lectorat, les votes et les décideurs.

ISTE est une pénalité et un préjugé. Cet ISTE, un ostracisme qui lui colle sur le dos est une supercherie doublée d’une vision trompeuse. Est-elle choisie ostensiblement ou n'est-ce qu'une erreur , une dérive lexicale ? ISTE, lui confère cependants une responsabilité, une identité grave, un programme batailleur et xénophobe, qui n’est heureusement pas le sien. D’autant que le PJD et Benkirane, retenus dans le prochain Gouvernement de SM le Roi , au Maroc, ne revendiquent certainement pas cette tenue guerrière, en '' iste '' !

User de la terminaison « iste » pour qualifier le PJD est au moins une confusion ou un manque de précision. Islam-ique oui, islam-iste, c'est donc non ! Et cela pour tous les partis politiques marocains ! Nous sommes un pays de toujours ouvert, hospitalier et non querelleur. Nous ne forçons personne à adhérer à nos convictions et le versant politique, est sans le redire forcément d’esprit et d’essence laïque ! Nous avons un émir des croyants, qui symbolise ce courant multivalent, et qui représente aussi le pouvoir central en leader. Aucun Parti politique ne peut hisser cette bannière du credo monothéiste à Sa place, à l’intérieur de nos frontières ou s’en prévaloir, politiquement, pour faire du prosélytisme.

NB, je n’appartiens à aucun parti si ça peut tranquilliser les suspicions et calmer les susceptibilités.

DR IDRISSI MY AHMED