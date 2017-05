Du passé faisons table rase

Le dégagement des « badernes politicardes » se fera par la rue et la grève générale... Le jeu électoral est pipé déjà parce qu’il est représentatif et donc ne permet que d’abdiquer son pouvoir en faveur d’un politicien qui en fera ce qu’il voudra... Ensuite parce qu’il n’y a aucune proportionnelle et que, de plus, argent, médias et sondages sont ligués pour faire élire les représentants choisis par l’élite économique...

Sous le capitalisme les salariés, la grande masse de la population, sont sous la domination de leurs exploiteurs, de leurs patrons... Comment peut-on prétendre qu’une majorité de salariés, économiquement dominés et sous la botte, peut être politiquement souveraine ?...

C’est du foutage de gueule... Ils veulent nous piétiner...Résistance !