Du Terrorisme à la Sédition internationale

Après avoir répandu la peur et l'inquiétude dans de nombreux pays occidentaux au sujet de l'islam et des musulmans, des groupes terroristes se dirigent maintenant vers la Chine. Dans une vidéo récente, Daesh a juré d'attaquer la Chine et de « verser des rivières de sang ».

La menace a été faite par des membres de Daesh alléguant être issus de la minorité musulmane chinoise ouïghoure. Dans la vidéo, un homme portant un couteau a émis la menace avant de tuer un homme qu'il accusait d'être un dénonciateur, en disant : « Vous les Chinois, qui ne comprenez pas la langue des gens, nous sommes les soldats du califat et nous viendrons à vous pour vous le faire comprendre dans la langue des armes. Nous verserons des fleuves de sang pour venger les musulmans. »

Les autorités chinoises ont parlé d'une centaine d'ouïghours quittant le pays pour que la Syrie afin de s'entraîner avec les extrémistes avant de revenir pour se battre pour l'indépendance de la région chinoise du Xinjiang. Les musulmans ouïghours parlent la langue turque. Dix millions d'ouïghours vivent dans la province du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, bordant les pays musulmans d'Asie centrale.

Certains pensent que les menaces ont un impact limité, mais en fait, elles peuvent avoir des conséquences dangereuses. De tels appels peuvent entraîner l'islam et les musulmans dans des conflits internationaux inopportuns. La Chine a de fortes relations avec les pays arabes et musulmans. Ces pays n'ont aucun intérêt à provoquer des tensions avec cette puissance mondiale au point où la Chine voudrait imposer des interdictions aux musulmans comme certaines parties occidentales ont fait.

La Chine a une approche différente de celle de l'Occident par rapport à l'islam et aux musulmans et n'a pas de groupes antimusulmans d'extrême droite comme dans plusieurs pays occidentaux. Mais les groupes terroristes cherchent à inciter la Chine contre les musulmans par des appels haineux qui rappellent les conflits passé.

L'expérience nous a appris à ne pas sous-estimer le danger du terrorisme, quelle que soit sa portée. Si la Chine est attaquée par des terroristes, elle pourrait s'aligner dans une nouvelle alliance internationale qui pourrait mettre le monde arabe et islamique sous une pression croissante, accomplissant méchamment des prophéties qui mettent l'Islam dans un conflit de civilisations.

L'Islam s'est répandu vers l'est et vers l'ouest et a prospéré dans le passé - sans Daesh ou d'autres maniaques - par le commerce ou les expéditions qui ont été portées conformément aux principes et aux valeurs de l'Islam vrai. Nous n'avons jamais entendu parler d'une organisation dirigée par une bande d'ignorants réussissant à libérer les musulmans des souffrances ou des crises. Certaines bandes et sectes ont cependant réussi à s'associer à la religion et à s'emparer de nombreuses parties du monde musulman, mais seulement transitoirement avant qu'elles ne soient enlevées.

Les musulmans ont plus que jamais besoin de reprendre leur civilisation, ont déclaré des dirigeants comme Son Altesse le Cheikh Mohammed Bin Rashed Al Maktoum le Vice-Président des EAU ; ils n'ont pas besoin de plus de combats. Des millions de jeunes arabes et musulmans souffrent du chômage et de la pauvreté, du manque d'éducation et de la tentation des groupes terroristes dont le but dans la vie est « l'argent et les armes ».

L'intérêt principal pour l'éradication de Daesh - ainsi que pour contrer des complots par des pouvoirs expansionnistes régionaux, y compris l'Iran – de l'Irak et de la Syrie, est aux pays arabes et musulmans qui ont souffert plus que tout autre de ces groupes revendiquant ironiquement de défendre les musulmans.

Daesh sont employés par des pays ayant des ambitions historiques ou récentes dans la région. Pouvez-vous croire que quelques milliers de criminels se sont tenus toutes ces années face aux armées les plus puissantes du monde, avec leurs arsenaux avancés et leurs drones de haute précision ?

Il y a là un accord implicite incontesté que Daesh reste pour diviser des territoires ou des intérêts en Syrie ou en Irak, ou contre l'intérêt des Arabes et des Musulmans qui ne font qu’observer ce qui se passe autour d’eux. Nous devons travailler ensemble pour éradiquer ces criminels.